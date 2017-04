Antonio Álvarez y Sigifredo Aiza dejan atrás diferencias y se unen rumbo a la campaña

Candidato liberacionista se reunió este lunes con exrival en el Balcón Verde

San José

Antonio Álvarez Desanti, candidato presidencial de Liberación Nacional (PLN), sumó a su exrival de la precampaña Sigifredo Aiza a su campaña política, rumbo a las elecciones presidenciales del 2018.

Ambos dejaron atrás las diferencias ideológicas que los distanciaron durante la contienda interna verdiblanca y acordaron que Aiza se encargará de participar en una serie de foros que tienen como fin sumar ideas al Plan de Gobierno de Álvarez Desanti, en caso de alcanzar la Presidencia de la República el 4 de febrero entrante.

Sigifredo Aiza y Antonio Álvarez participaron, junto con José María Figueres y Rolando González, como precandidatos presidenciales liberacionistas durante la convención del 2 de abril pasado.

"Don Sigifredo se integrará inmediatamente en esos congresos o encuentros regionales de preparación del Plan de Gobierno y le he pedido, por su experiencia después de ser precandidato presidencial y haber obtenido el respaldo de un porcentaje importante de liberacionistas, que él participe de labores proselitistas en todo el país y que tenga en nuestra precampaña un rol de visitas, giras y recorridos a los diferentes lugares de Costa Rica", explicó Álvarez después de conversar más de una hora con Aiza.

Álvarez destacó que Aiza ganó la convención del PLN en el cantón guanacasteco de Nicoya, donde vive y labora.

Ambos conversaron también sobre sumar a la propuesta de Gobierno de Álvarez ideas que Aiza expuso durante la precampaña, como fortalecer el sistema educativo costarricense, para convertirlo en un baluarte costarricense, así como modernizar la salud pública.

El candidato dijo que también adoptará aspectos de la visión de Aiza, quien aboga por alcanzar el desarrollo económico sin olvidarse del ámbito social, ni de las luchas contra las desigualdades sociales.

"La redistribución de la riqueza desde diferentes puntos de vista es importante. Tuvimos coincidencias, creo que hay que plasmarlas en el Plan de Gobierno para desarrollar en el futuro. Nos interesa a ambos la parte moral y de ideales. Estamos buscando que el PLN esté unido para la campaña del 2018 y esperamos recibir el beneficio de todos los costarricenses para tener de nuevo un gobierno liberacionista", agregó, por su parte, Sigifredo Aiza.

Pero no siempre ha habido armonía entre Álvarez y Aiza. Durante la precampaña a menudo dejaron ver una marcada brecha en términos ideológicos. Producto de esa distancia, Aiza atacó al ahora candidato acusándolo de querer implementar políticas públicas que, según él, ensancharían más las diferencias sociales y provocarían más pobreza.

Otro contexto. ¿Cómo superaron las diferencia tan rápido? Según Antonio Álvarez el panorama que se pintó durante los debates entre los precandidatos antes de la convención del 2 de abril no correspondía del todo con la realidad.

"Durante los 30 segundos de una respuesta en un debate uno no necesariamente da todos sus puntos de vista. Cuando ya hemos hablado en la tranquilidad del proceso posterior a la convención don Sigifredo ha visto que mis posiciones son mucho más afines a una concepción liberacionista del desarollo y de la lucha contra la desigualdad de lo que él pudo ubicar antes y yo, por supuesto, he encontrado sus ideas mucho más cercanas a posiciones no extremistas, como tal vez lo pude haber percibido durante la campaña", estimó el candidato.

Aiza coincidió en que las diferencias entre él y Álvarez en temas tan sensibles como la redistribución de la riqueza y las herramientas para intentar reducir la pobreza son menores de lo que imaginaba antes de reunirse con el candidato.

"Fueron más coincidencias que discrepancias. Lo del 'extremismo chavista' quedó en un segundo plano. Fue una percepción. De acuerdo a lo que conversamos, las coincidencias fueron más que las diferencias desde el punto de vista de redistribución de la riqueza y del fortalecimiento de la seguridad social y de la clase media", agregó Aiza.

Tan fructífero fue el diálogo de este lunes, según ambos políticos, que acordaron impulsar una reforma a los estatutos del PLN, para que en la futura campaña política el partido utilice recursos de la contribución estatal, para financiar los gastos de la convención interna.

Hasta este 2017 la agrupación cobró una cuota de ¢25 millones a cada uno de los cuatro precandidatos que se inscribieron para pelear la nominación presidencial.

Esos ¢100 millones los utilizó el partido para financiar parte de los gastos de la precampaña. Según Aiza, ese tipo de barreras económicas deben desaparecer para hacer que el partido sea más inclusivo.

"Tuvimos una conversación franca y abierta donde discutimos temas importantes, centrados en la discusión de partido donde coincidimos en lo que se necesita para que el PLN sea de nuevo un partido participativo, en el que las barreras económicas no le quiten las aspiraciones a ningún liberacionista. En esto Antonio ha sido claro y está consciente de que si queremos un partido renovado tenemos que ir por la línea de abrir la participación, sobre todo para los más jóvenes", concretó el exdiputado guanacasteco.

Figueres para después. Sigifredo Aiza es el segundo exprecandidato con el que Antonio Álvarez se reúne después de haber ganado la convención del PLN, con un 45,5% de los votos.

El primero con que conversó en el Balcón Verde fue con el diputado Rolando González, a quien encomendó la tarea de buscar espacios de diálogo para sanar las heridas que dejó abiertas el proceso electoral interno del PLN.

Así, a Álvarez solo le falta establecer un diálogo con el expresidente de la República y exprecandidato presidencial José María Figueres, quien resultó el segundo aspirante con más votos el 2 de abril.

Este lunes el candidato dijo que intentó sin éxito comunicarse vía telefónica con Figueres el jueves 6 de abril, para buscar un momento para reunirse. El proceso se suspendió pues el expresidente salió del país al día siguiente.

"Nos intercambiamos mensajes de texto, pero él ya se había ido de Costa Rica y le estoy pidiendo que podamos conversar a su regreso, pero no tengo detalles de cuándo volverá. Sé que estará fuera varios días. Sí puedo decir que tengo interés de tener con él una reunión", dijo.

La noche de la convención se caracterizó por la tensión entre Álvarez y Figueres, provocada por la tardanza en el conteo de los votos emitidos. Durante las horas posteriores a la elección, el diputado acusó al expresidente de comportarse de forma cínica, por afirmar que al día siguiente ganaría la convención, aunque el Tribunal Electoral Interno (TEI) del PLN había decidido suspender el conteo de votos porque el material electoral llegaba por cuentagotas.

Al final, la decisión del TEI de echar atrás esa decisión y la imposibilidad de que se redujera la distancia porcentual en la votación eliminaron la tensión entre los aspirantes y Figueres reconoció el triunfo de Álvarez el 3 de abril al mediodía.

En todo momento antes y después de la precampaña Álvarez afirmó que no sumaría a Figueres a su movimiento político. Sin embargo, dijo que ocupará del figuerismo para llevar a buen puerto la campaña liberacionista por la Presidencia.











