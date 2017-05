Antonio Álvarez: 'PLN no va a apoyar impuestos si antes no se avanza en gasto'

El candidato presidencial de Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti, afirma que su partido mantiene en el Congreso la misma posición de hace cuatro años en torno a nuevos impuestos: no se apoyarán a menos de que antes, o paralelamente, se concreten reformas para contener el gasto público.

Así lo afirmó luego de conocerse el acercamiento entre las fracciones del PLN y de Acción Ciudadana (PAC), para tomar decisiones sobre reformas tributarias en Hacendarios.

Álvarez insiste en que esa era, es y será la posición del PLN, incluso si él gana las elecciones de febrero del 2018.

No obstante, reconoce que este es un tema prioritario y que el gobierno de Luis Guillermo Solís cuenta con los 18 votos de Liberación, siempre y cuando se aprueben modificaciones en cuatro temas: empleo público, una regla fiscal que le ponga tope al endeudamiento del Estado, el establecimiento de un techo a los salarios públicos y un plan para modificar el régimen de pensiones del Poder Judicial.

El Poder Ejecutivo impulsa la aprobación de un plan que transforme el impuesto de venta en un tributo al valor agregado (IVA), donde se tasen no solo bienes, sino también servicios que actualmente están exentos como los gimnasios y gestiones de abogacía, por ejemplo. Al tiempo que busca un alza en el impuesto sobre la renta.

Álvarez niega que el partido esté casado con un proyecto en específico y, por el contrario, alega que están dispuestos a analizar otras opciones. "En materia de negociación política nunca es bueno poner un límite", dice.

Tampoco le cierra las puertas a la propuesta del PAC de impulsar una reforma en empleo público más moderada, donde solo se toque el incentivo por evaluación de desempeño, conocido como anualidades.

A continuación la entrevista que Álvarez le concedió a La Nación este miércoles:

-¿Qué le parece el acuerdo entre el PLN y el PAC?

En materia de impuestos la posición que hemos venido manteniendo es la misma que hemos defendido en los últimos cuatro años. Liberación Nacional no va a apoyar ninguna propuesta de reforma tributaria si antes no avanzamos en la parte del gasto, que incluye modificaciones en empleo público, el establecimiento de una regla fiscal, el tope a los salarios públicos y la reforma a las pensiones del Poder Judicial que todavía queda pendiente del tema de pensiones.

Si nosotros salimos de esos temas, sí estaríamos en la disposición de que se vote la reforma en ventas y la reforma en renta. Liberación reconoce que tenemos que avanzar en el tema fiscal, pero estamos muy claros de que no avanzaremos si paralelamente o anticipadamente no se resuelven estos otros temas del gasto.

-La posición del presidente Solís es que empleo público e impuestos se tramiten al mismo tiempo, ¿usted comparte esa posición?

Si fueran paralelos para nosotros no es un problema, en la medida que todos vayan (avanzando) juntos. Si el Poder Ejecutivo considera que se pueden ir moviendo paralelamente, se pueden ir moviendo paralelamente, pero nosotros no votaremos impuestos hasta tanto no esté aprobada la parte fiscal.

-¿Qué participación ha tenido usted en la fracción del PLN después del 2 de mayo que dejó la curul?

Hablo con Karla (Prendas, jefa de la fracción) constantemente y con los diputados mantengo una cercanía. No estoy participando en la reuniones de jefatura de fracción, pero mantengo una cercanía con ellos.

Ahora, ya en los niveles de detalle no me he metido, no me he metido a integrar comisiones, a decir quién tiene que ir a presidir una comisión u otra, en eso sí no me he metido, pero sí me he mantenido cerca de la fracción.

-¿A usted le convendría que se resuelva este año el tema fiscal, pensando en una eventual presidencia suya en el 2018?

El tema fiscal a quien le conviene es al país. Definitivamente tenemos una situación complicada. El Fondo Monetario Internacional ha pintado un pronóstico muy negativo hacia futuro si el país no ajusta las finanzas públicas, entonces me parece que todo lo que pueda hacerse para avanzar en ese campo será muy bien recibido por la economía y por el país.

Cuando vemos lo que está pasando con el dólar y sabiendo que las tasas de interés van a seguir subiendo si Costa Rica no hace el ajuste fiscal, la situación va a ser complicada. Yo no sé cómo alguien que aspire a ser Presidente de Costa Rica no le dé importancia al tema fiscal. Me parece que quienes no lo hacen es porque simplemente están convencidos de que no van a ganar las elecciones, pero sí me parece que es un tema que hay que ponerle atención. Sin embargo, Liberación mantiene su posición de que, si no se toca primero lo referente a la parte de gasto, no estaríamos entrando a votar la aprobación de los impuestos.

-¿En los meses que quedan lo veremos a usted conversando con los diputados, impulsando la agenda fiscal?

No, me parece que ese es un trabajo que tiene que hacer la fracción. Con los míos (los diputados del PLN) sí mantengo una cercanía muy grande y yo sí debo decir que la fracción de Liberación en la parte temática está totalmente coaccionada y unida. Vamos a seguir manteniendo criterios unánimes para tomar este tipo de decisiones y las estaremos conversando con los compañeros diputados, pero ya la negociación del día a día, le corresponderá a la jefa de fracción y a los diferentes presidentes de las comisiones.

-¿Pero hablar con diputados de otras fracciones no?

No, yo en eso no me metería, a mí no me toca trabajar y conversar con otros partidos, ese es un proyecto que tiene que moverlo el Poder Ejecutivo, no Liberación Nacional. Liberación no entraría a buscar negociaciones con otros partidos para ver los temas de empleo y los temas de gasto para avanzar en la parte tributaria. Eso le corresponde al Poder Ejecutivo.

-Uno creería que el tema de empleo público es el más complicado porque hay menos reticencia que con la regla fiscal, el tope a los salarios y las pensiones del Poder Judicial...

No creo que sea tan fácil que lleguemos a acuerdos, las pensiones del Poder Judicial es un tema que yo veo complicado, en cuanto a que sea fácil un acuerdo.

-Pero uno creería que es el paso a seguir, ya se le metió la tijera a otros regímenes...

Claro, pero cuando hay huelgas y se tiran los trabajadores del Poder Judicial a la calle, yo quiero ver si el Frente Amplio se mantiene, si el PUSC (Partido Unidad Social Cristiana) se mantiene.

-En el empleo público, el PAC está hablando de solo reformar anualidades, ¿ustedes se sentirían satisfechos solo con una reforma en ese sentido?

No, nosotros en empleo público hemos estado con el proyecto de Sandra Piszk, que es el 19.506 (más agresivo). Si van a traer otra propuesta la estudiaríamos, pero la posición que mantenemos a la fecha, es aprobar la propuesta de Sandra Piszk. Si el gobierno tiene otras propuestas o van a aparecer otras propuestas las estudiaremos.

Tendríamos que ver la propuesta en blanco y negro (del gobierno) para ver que más incluye, qué tanto varía o mejora o cambia la propuesta del 19.506, pero no podríamos adelantar criterio sobre una propuesta que no conocemos.

-¿Usted me garantiza que no van a aceptar menos de lo que dice en el 19.506?

Bueno, no, no, vamos a ver. Eso es lo que nosotros hemos venido hablando, si hay una nueva propuesta la estudiaríamos, hasta el día de hoy es lo que nosotros hemos venido hablando.

-Pero uno siempre tiene un tope, ¿hasta dónde ustedes dicen de aquí no pasamos?

En materia de negociación política nunca es bueno poner un límite, ni para arriba ni para abajo, nosotros lo que decimos es 'nuestra propuesta a hoy es el proyecto de Sandra Piszk'.

-En caso de que el gobierno quisiera avanzar en una reforma a empleo público que no los satisfaga a ustedes...

Si la reforma no nos satisface, no la apoyaríamos.

-Entonces, no avanza ni una cosa ni la otra y digamos que usted gana las elecciones presidenciales...

Tendríamos nosotros que llegar al gobierno a buscar la reforma en empleo público y el avance con los impuestos. Usted me habla de empleo público, pero yo le hablo de los proyectos del gasto en general, para nosotros no es solo empleo, es regla fiscal, pensiones del Poder Judicial y el tope a los salarios del sector público. Para nosotros son cuatro temas, yo no diría cuatro proyectos, porque uno podría hacer un solo proyecto regla fiscal, empleo público y todo a los salarios, o empleo público y tope a los salarios podría ser un único proyecto.

Los cuatro temas son un requisito ahora y será un requisito después del 8 de mayo cuando yo me juramente como presidente. Esa es la posición del PLN desde la campaña de Johnny Araya (2014), no la hemos cambiado.

-Aún si usted ganara la elección de febrero y le quedara un margen de febrero, marzo y abril y no le alcanza el tiempo...

Tenemos que ir con los temas del gasto primero.

-¿Ni aún así aprobaría impuestos?

Ni aún así podríamos aprobar impuestos porque nosotros hemos sido categóricos, el tema nuestro de avanzar en gasto primero que impuestos, no es porque yo sea presidente electo, sino porque creemos que no le podemos poner la mano en la bolsa a los costarricenses si antes no ponemos orden en materia del gasto.

Siendo candidato ganador, aspirante a ganar o presidente electo, nuestra posición será la misma.

-Usted participó en este acuerdo entre el PLN y PAC para que el tema de impuestos por lo menos avance, ¿tuvo algo que ver?

Yo no he participado en ninguna reunión con el PAC desde el 2 de mayo que me fui de la Asamblea, no he tenido ninguna conversación con ellos. Pero sí repito que Liberación Nacional va a actuar con seriedad y vamos a estar dispuestos para entrar a ver los temas de gasto y si avanzamos ahí entraríamos a ver los temas de impuestos.

-¿Hay más anuencia de parte del PLN a caminar en la agenda fiscal este año?

Nosotros nunca nos hemos quitado, el Poder Ejecutivo fue el que retiró el proyecto de ley de empleo público, pero Liberación siempre ha estado en esa línea. Por supuesto que si vamos a avanzar, Liberación avanzará pero ese es el orden para nosotros.

-¿Usted coincide con Karla Prendas de que mucho tuvo que ver el PUSC con los atrasos en la agenda fiscal?

Yo leí las declaraciones de Karla, las respeto y coincido con lo que dice Karla, me parece que la división tan grande que ha tenido la Unidad, donde es claro que hay dos grupos totalmente separados que se vio el 1°. mayo, por supuesto que eso ha dificultado que esos temas avancen.

-Cuando Karla Prendas dice que ya es hora de decidir, que no se puede seguir en esa charanga y que es hora de decidir positiva o negativamente, ella está dando a entender o al menos avanzar, dictaminar sobre los proyectos de impuestos. La pregunta a ella fue específica sobre impuestos. ¿Usted coincide con ello?

Yo no sé cómo fue la pregunta y qué fue lo concreto, pero lo que sí le puedo decir es que Karla y yo hemos hablado mucho, que para que se aprueben estos proyectos en la Asamblea Legislativa depende de que avancemos con empleo público, regla fiscal, tope a los salarios y pensiones del Poder Judicial. Avanzando con eso, nosotros no tendríamos problema de entrar al tema de los impuestos. Sé que los proyectos se quedaron en las subcomisiones y que ni siquiera han sesionado. No sé sí doña Karla se refiere a eso.

-¿Qué opina usted de que el presidente legislativo, Gonzalo Ramírez, conformara una Comisión de Hacendarios, donde públicamente seis de los 11 votos están a favor de estos proyectos?

Es que es la misma conformación que tenía, no hay diferencia, no hay ningún cambio.

-Hay cambio de diputados.

No, el PLN tiene los tres mismos diputados y en el PAC se cambia uno pero la posición del PAC siempre ha sido la misma.

-No, no, sí hay dos cambios fundamentales: uno es Abelino Esquivel de Renovación Costarricense por Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana...

¿Abelino ha dicho que está con los impuestos? No conozco la posición de Abelino.

-Él ha dicho públicamente que está a favor y el otro es que no se pone al diputado que quería el PUSC y se pone a Jorge Rodríguez que abiertamente está a favor de los impuestos. Si ustedes quieren mantener la posición de no impuestos sin gasto, ya tienen una comisión en contra.

Un tema es que un proyecto pueda salir de comisión, pero llega al orden del día (en el Plenario) en el puesto número 200, si es que el proyecto sale de comisión. Yo creo que estos proyectos solo caminan si se les da vía rápida, sino se les da me parece que va a ser muy difícil que caminen.

Pero el acuerdo con Jorge Rodríguez no tuvo que ver con impuestos, el acuerdo con Jorge Rodríguez tuvo que ver con el voto del 1°. de mayo, pero nunca pusimos lo de impuestos. Yo sí oí esa conversación cuando el grupo de don Rafael Ortiz le da el apoyo a don Gonzalo Ramírez. Uno de los acuerdos que se toma es que Jorge vaya a Hacendarios pero no se dice que Jorge va ir a Hacendarios por el tema de los impuestos.

-¿Usted fue testigo de eso?

O sea, de que Jorge iba a Hacendarios, de que fue uno de los temas que había conversado, fue uno de los temas que se había conversado de que participara en Hacendarios.

-¿Usted estuvo en ese momento?

Yo no me acuerdo si estuve o no, pero yo sí sé que uno de los temas que se había tratado cuando la fracción de don Rafael Ortiz dio el apoyo era que don Jorge iba a participar en Hacendarios.

-¿Usted estuvo de acuerdo? ¿Le pidieron criterio?

Yo no estaba negociando, yo sí le puedo decir que ese es un tema que ahí se discutió. No se discutió por impuestos, sino por la participación de Jorge en esa comisión.

-Sí, pero uno está en una comisión para tomar posiciones, yo no estoy en Hacendarios porque quiera, sino porque le interesa el tema y don Jorge abiertamente ha dicho estar a favor de los proyectos del gobierno.

Sí, pero cuando el tema de integrar a Jorge se conversó, no se conversó por impuestos, se lo puedo decir, nunca se pensó que una persona fuera ahí para aprobar o no, impuestos. En todo caso pregúntele a Gonzalo, pero yo nunca lo entendí así.

-¿Usted conocía la posición de Jorge Rodríguez sobre impuestos?

No, sinceramente no, yo con Jorge hablo muy poco.

-Usted que conoce sobre asuntos legislativos, si la fracción hace llegar la propuesta, de quiero a fulanito y mengano en Hacendarios, es factible que el presidente legislativo desoiga lo que diga la fracción y diga 'no, quiero a este'.

Ahí hay como dos escenarios. La potestad de designar es del presidente según el reglamento, entonces si un presidente integra de una manera o de otra no está cometiendo ninguna violación reglamentaria, primero. Y segundo, en el PUSC hay dos fracciones y desde ese punto de vista yo entiendo que con la división que hay, el presidente quería buscar acomodos.

-Usted habla de vía rápida, 38 votos, ¿realmente usted lo ve factible en año electoral?

Muy difícil, pero se estaba diciendo en el sentido de que no creo que porque hayan seis personas (pro impuestos) en Hacendarios, el tema pueda salir si no se da una negociación completa. Claro, yo lo veo muy difícil, no lo veo nada fácil, es año electoral, ya hay partidos que comienzan a pensar el voto de la gente, le van a ir a mentir que no están con los impuestos porque saben que no van a ganar las elecciones, si ganaran las elecciones buscarían aprobar los impuestos. Sí estoy convencido que en año electoral es muy difícil pasar una reforma fiscal.

-¿Si primero se avanza en gasto, el PLN dará los votos para una vía rápida?

Sí, porque es un compromiso que nosotros asumimos hace cuatro años, que si avanzábamos en el gasto nosotros facilitaríamos la tramitación de lo que tiene que ver con impuestos. Lo hemos dicho públicamente. Liberación siempre cumple los acuerdos.