Antonio Álvarez Desanti considera 'graves' hechos que ligan a candidato a diputado con cementero

Antonio Álvarez Desanti calificó como "graves" los hechos que ligan al candidato a diputado en el primer lugar en la papeleta por Heredia, Víctor Hugo Víquez, con el cuestionado empresario cementero, Juan Carlos Bolaños.

La noche de este miércoles, después de un debate entre candidatos presidenciales en la Universidad Latina, Álvarez afirmó que desconocía que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) había denunciado a Víquez en el 2013 ante la Procuraduría de la Ética.

Esto, porque el entonces diputado de Liberación envió mensajes de texto a la que era presidenta de esa entidad, Vanessa Rosales, para informarle de que Bolaños le solicitó interceder ante ella por considerar que una licitación de la CNE podría haber sido irregular en su perjuicio.

La Procuraduría finalmente desestimó la denuncia contra Víquez pues consideró que el tráfico de influencias no se concretó porque la licitación la ganó otra empresa que estaba participando junto con la de Juan Carlos Bolaños por el contrato para reparar unos taludes en el cantón de Mora, San José.

"Siento que lo que ustedes (la prensa) me han comentado es grave, es serio, y lo voy a estudiar. Pero quiero leerlo (el pronunciamiento de la Procuraduría). No puedo tomar una decisión mediante un párrafo. Quiero leer la resolución y quiero oír a la persona, pero para mí es un asunto serio que merece que le ponga atención de manera directa y que me encargue de aclarar el fondo y la verdad de lo que ha pasado", afirmó Álvarez Desanti.

Álvarez afirmó que ante la revelación de esa denuncia por presunto tráfico de infliuencias, le solicitaría la noche de este miércoles a Víquez, por escrito, que le envíe toda la información del caso para analizar si sus actuaciones calzan o no dentro de los lineamientos éticos que les solicitó firmar a sus aspirantes a diputados después de elegidos.

Antes de la firma del compromiso, el candidato había dicho que sería en última instancia el Tribunal de Ética del PLN el que se encargaría de definir la relevancia de las actuaciones irregulares en que podrían incurrir sus aspirantes diputadiles.

El abanderado del Partido Liberación Nacional (PLN) contó, ante consultas de La Nación, que ocho días después de que la Asamblea Nacional de su divisa ratificó a los candidatos provinciales, él los reunió para dejar en claro que no toleraría faltas éticas.

"En realidad (la solicitud de cuentas a los candidatos) no fue de una manera individualizada. Sino, que hicimos un comentario general de que ahora que estábamos haciendo la elección teníamos que tener la certeza de que ninguno tenía o había estado involucrado en algún tipo de cuestionamiento. Estaban todos los candidatos y él (Víctor Hugo Víquez) no dijo nada", comentó al preguntársele si Víquez había reconocido algún ligamen con el empresario que es investigado por presunto tráfico de influencias para haber obtenido los permisos y millonarios créditos en los bancos públicos para importar cemento desde China.

La trama del cemento chino ya empapa de dudas a varios de los miembros de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como a algunos miembros de las Juntas Directivas de entidades financieras públicas.

Álvarez agregó que ese comentario que él les hizo a sus candidatos a diputado no fue una advertencia, sino, asumiendo que ninguno de ellos estaba vinculado con algún hecho polémico o controversial.

"Costa Rica va a tener una respuesta clara, directa, sobre cuál es mi posición. Solo les pido que me dejen analizar los documentos y hablar con Víctor Hugo. Yo este jueves tendré una agenda muy compleja pero haré espacio para analizar el asunto (...). Todos tienen derecho a la defensa", agregó.

En otros capítulos del affaire del cemento, Álvarez Desanti ha sido drástico en sus opiniones.

Por ejemplo, en el caso de la relación entre el magistrado de la Sala III, Celso Gamboa, y el importador de cemento, el candidato presidencial le solicitó la renuncia por considerar que sus explicaciones a la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios del Congreso, este martes por la noche, no fueron convincentes.

Además, el liberacionista ha fustigado al PAC, al que acusó de ser "el partido del tráfico de influencias desde Casa Presidencial" por las reuniones que tuvo Bolaños con autoridades del Poder Ejecutivo, incluido el presidente Luis Guillermo Solís, antes de que se el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) reformara el reglamento a la importación de cemento para facilitar la traída de esa materia prima desde China.