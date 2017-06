Álvarez Desanti y Figueres chocan por plan para permitir candidaturas sin militancia en PLN

San José

José María Figueres y Antonio Álvarez Desanti están lejos de firmar la paz en el Partido Liberación Nacional (PLN). Este sábado. el expresidente envió un mensaje a sus seguidores rechazando una propuesta para que la agrupación permita inscribir candidaturas a diputado en el 2018 sin cumplir con los dos años de militancia que exige el Estatuto.

Si bien no figuraba en la convocatoria oficial, la propuesta para eliminar la militancia obligatoria de dos años para ser candidato a diputado iba a ser el plato fuerte de la Asamblea Nacional que el PLN realizó en un hotel capitalino la mañana y tarde de este sábado Sin embargo, el candidato presidencial Álvarez Desanti decidió no someterla a consideración de los delegados para no agitar las aguas de la reunión verdiblanca.

La cautela de Álvarez tenía un claro motivo. Horas antes de la realización de la Asamblea Nacional, Figueres había advertido en un mensaje de WhatsApp que la propuesta "socava" al Partido fundado por su padre, José Figueres Ferrer.

"La idea de que a nuestros procesos lleguen a votar no liberacionistas, ahora seguida por esta posición de que se puedan postular a puestos de elección popular en Liberación personas que no han militado en el partido, atenta contra el concepto de un partido político ¿O es que en Liberación ya no tenemos hombres, mujeres, y jóvenes, capaces de servirle al país? Estaré representado en la Asamblea de hoy por Mario (Quirós, su exjefe de campaña). Votará en contra de esta propuesta que socava a Liberación Nacional", adelantó Figueres.

Quirós dijo a este diario que él incluso considera innecesaria la propuesta del grupo de Álvarez Desanti, pues sostuvo que cualquiera puede militar en el PLN. Además, expresó su temor a que de esa forma el partido se convierta en un mero instrumento electoral al diluirse la ideología y el pensamiento socialdemócrata de quienes sí son formados desde las bases de la divisa.

Una pausa

La decisión de frenar la propuesta no mermó el impulso de Álvarez por abrir el Partido, en busca de atraer hacia su campaña a figuras que se han alejado del PLN.

Al arribar al capítulo de asuntos varios del orden del día de la sesión de este sábado. Álvarez anunció que no se discutiría la moción para abrir la amnistía, pero anunció que él la propondrá en el seno del Directorio Político (que él también dirige), para alimentarla con los criterios de todos los bandos.

"Hace cuatro años se presentó una moción similar para que se reincorpore la gente al partido. (...). Esa moción de hace cuatro años generó algún nivel de inquietud, entonces vamos a pedirle al Directorio Político que lo discutamos con suficiente tranquilidad y calma", dijo.

Álvarez, quien asumió este sábado la presidencia de la Asamblea Nacional, anunció a los delegados presentes que no estaba en su ánimo romper la unanimidad que venía imperando en la toma de decisiones del máximo órgano verdiblanco, por lo que postergaría la presentación de la propuesta hasta después de plantearla en el Directorio Político del partido. Sin embargo, marcó línea:

"Yo sí adelanto desde ya mi posición y es que abramos el partido, que invitemos a la gente a que regrese y que la gente pueda reincorporarse. Eso lo tenemos que ir haciendo paulatinamente para volver a ser el partido que tenga a todos los compañeros que se han ido distanciando. (...) Pero reitero mi voluntad de ejercer mi liderazgo para que abramos esos espacios", afirmó desde la mesa principal de la Asamblea.

Según Álvarez Desanti, es necesario insistir en la alternativa de incorporar a más militantes que aspiren a cargos de elección popular porque el Partido, en el mejor de los escenarios planteados por las últimas encuentas, no pasa de un 30% de apoyo a nivel general dentro del electorado.

Y agregó que para sobrepasar el 40% necesario para ganar la Presidencia de la República, en el 2018, es necesario que elPpartido reincorpore a todos los militantes que se fueron.

"Tenemos que dar señales, muestras, de invitar a la gente para que vuelva al partido y este es un tema que tenemos que trabajar para que facilitemos el regreso de la gente. Y yo sí voy a insistir mucho en que podamos abrir esos espacios y que la gente sienta que regresar aquí no va a ser una situación de sanción, ni de castigo, ni mucho menos", afirmó el aspirante presidencial.

Coincidencia con Araya

La idea de Álvarez concuerda con la del actual alcalde de San José y candidato presidencial liberacionista en los comicios del 2014, Johnny Araya.

A mediados del 2015, cuando la propia Asamblea Nacional del PLN —bajo el mando de Figueres— tomó la decisión de sancionar con cuatro años de suspensión de toda actividad partidaria a Araya por haber dejado de luchar por la Presidencia de la República, Liberación sufrió una desbandada de dirigentes, especialmente en el cantón Central de San José, quienes apoyaban a Araya y lo siguieron en su aventura electoral en el partido cantonal Alianza por San José, con el que volvió a la Alcaldía en el 2016.

Pero en noviembre de ese año, la Sala IV avaló una acción de inconstitucionalidad que presentó el alcalde contra los artículos del Estatuto en los que se basó la Asamblea verdiblanca para sancionarlo, lo cual abrió la posibilidad de que el dirigente retornara al partido, decisión que concretó a finales de abril.

En el acto de bienvenida que le organizó el PLN en el Balcón Verde, Araya pidió al Comité Ejecutivo y al candidato Álvarez Desanti abrir un espacio para que, con él, pudieran regresar a la casa liberacionista todos aquellos que se fueron en el pasado, sin que se expusieran a ningún tipo de represalia. Álvarez ha dicho en varias ocasiones que es necesario reincorporar a todos esos líderes.

Sin segundas intenciones

Después de la sesión de este sábado, el candidato rechazó durante una entrevista con La Nación que la verdadera intención de la amnistía sea abrir la puerta a eventuales candidaturas a de dirigentes del partido evangélico Renovación Costarricense.

Dicha agrupación es liderada ahora por el diputado Gonzalo Ramírez (esposo de la actual vicealcaldesa de San José, Paula Vargas) quien llegó a la presidencia del Directorio legislativo, el 1.° de mayo pasado, con el apoyo de Álvarez Desanti y de la bancada del PLN.

"Se especuló de manera negativa sobre un tema que se había trabajado hace cuatro años y para eso hay tiempo y lo podremos ver en otro momento. Voy a insistir en que todos los liberacionistas sientan que aquí están las puertas abiertas para regresar al partido. Ya la propuesta (de moción) en concreto hay que verla, no es que voy a insistir en la propuesta que había, porque no la conozco, sino en que este partido luzca como un partido abierto para que la gente regrese. (...) Tal vez, como ahora está la discusión de las diputaciones, la gente se puede empezar a asustar de que vengan candidatos a diputados, pero me parece que hay que quitar esos temores", insistió.

Por su parte, el secretario general del PLN, Fernando Zamora, dijo que la moción para proponer una amnistía no se presentó por un asunto de legalidad, pues no estaba contemplada en la agenda de la sesión de este sábado, y toda reforma estatutaria requiere que la agenda de la Asamblea lo contemple.

Sobre la propuesta en sí, Zamora dijo que tendría que evaluar una propuesta de apertura del Partido antes de definir si la respaldaría o no. "A mí me parece que el plazo de dos años que establece el Estatuto es correcto, pero bueno, habría que escuchar la propuesta", comentó.

Paridad de género

Donde sí hubo concenso absoluto en la Asamblea Nacional de este sábado fue en reformar el reglamento de elección de aspirantes a diputados para otorgarle al candidato Antonio Álvarez la potestad de que elija cuál género encabezará cada una de las siete papeletas provinciales con el fin de garantizar la paridad vertical de género exigida para la próxima elección por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Álvarez agradeció la confianza de la Asamblea Nacional y afirmó que la decisión sobre cuál género encabezará cada papeleta es de carácter político, por lo que criticó a los partidos que han dedicido realizar dicha elección mediante rifas.

Además de la potestad de elegir el género que encabezará cada lista provincial de candidatos a legislador, Álvarez también podrá elegir cuatro diputados nacionales que encabezarán la nómina de la provincia de San José. El candidato dijo que todas las decisiones que tome respecto de la elección de las fórmulas legislativas las consultará primero con los dirigentes del partido en cada una de las siete provincias.

El aspirante presidencial también hizo un llamado a los delegados para que dejen atrás las rivalidades internas que arrecian conforme se acerca la hora de elegir a los aspirantes a diputados y afirmó que solo así, unido y en la misma sintonía, el Partido podrá ganar la Presidencia en el 2018.