Antonio Álvarez: 'Si la explicación (de Celso Gamboa) no es convincente, su posición queda debilitada'

"Me parece que don Celso Gamboa debe dar una explicación, pero si la explicación no es convincente, me parece que la posición de don Celso queda debilitada", así reaccionó el candidato a la presidencia por el Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti sobre los hechos que relacionan al magistrado de la Sala III con el empresario Juan Carlos Bolaños.

Este miércoles, el diario digital CRHoy.com, reveló que los boletos de avión del vuelo en el que ambos viajaron a Panamá, en octubre de 2015, fueron comprados con la misma tarjeta de crédito, según consta en un registro aportado por la aerolínea Copa Airlines al órgano de la Corte que investiga al magistrado.

LEA: Viajes de Celso Gamboa y Juan Carlos Bolaños a Panamá se pagaron con la misma tarjeta

Gamboa fue ministro de Seguridad en el gobierno de la liberacionista Laura Chinchilla y se mantuvo en ese puesto al principio de la gestión de Luis Guillermo Solís.

Álvarez prefirió no hablar de pedir la renuncia a Gamboa, hasta que la Corte se pronuncie sobre el caso.

"Primero, hay que dar el derecho a la defensa. El hecho del que el tiquete lo haya comprado Juan Carlos Bolaños es un hecho grave", declaró el candidato minutos después de inscribir su candidatura ante el Tribunal Supremo de Elecciones, este miércoles.

"Me parece que don Celso debe dar una explicación, pero si la explicación no es convincente, me parece que la posición de don Celso queda debilitada y esperaría a que el órgano de la Corte Plena se pronuncie, preferiría no intervenir en esa investigación", indicó.

El aspirante agregó que espera que el magistrado pueda dar una explicación razonable a todos los costarricenses.

La tarde de este miércoles, la Corte Plena se encuentra reunida discutiendo una separación por tres meses del magistrado, pero este recusó a al menos 11 magistrados, lo que obligó a suspender la sesión para buscar suplentes.

VEA: Celso Gamboa recusa a 11 magistrados para evitar que voten suspensión en su contra

Sobre el efecto del caso del cemento chino en las elecciones, el candidato aseguró que todavía es prematuro valorar la incidencia de este caso, aunque señaló que puede ser que eso afecte la cantidad de gente que vaya a votar y haga que aumente el abstencionismo para las elecciones del próximo 4 de febrero.

También indicó que "inevitablemente" será un tema presente en toda la campaña.

Por haber estado Gamboa dentro de la administración Solís Rivera, se intentó conocer la posición de Carlos Alvarado, candidato por el Partido Acción Ciudadana (PAC); sin embargo, se encontraba en un debate al cierre de este artículo.