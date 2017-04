Sexto corte mantiene distancia entre Álvarez Desanti y José María Figueres

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La información llega a cuentagotas. A las 11:45 a. m. de este lunes, el Tribunal de Elecciones Internas (TEI) del PLN emitió un sexto corte con el 30% de las mesas escrutadas y, en este, se mantiene la misma distancia entre los precandidatos Antonio Álvarez Desanti y José María Figueres.

Álvarez obtiene un 45,5% de los votos y Figueres, un 38,9%, al igual que en el corte suministrado a las 3:36 a. m. Los datos no variaron.

A esta hora, están contados 127.000 votos. Se han contado 613 de 2.130 juntas de votación.

Alvis González, presidente del TEI, declaró que la información seguirá siendo suministrada con lentitud, debido a que no se dispuso de un sistema ágil de transmisión de datos.

González reconoció que no se les habilitó a los miembros de mesa un método de transmisión remoto, sino que en la mayoría de los casos se les pidió enviar las tulas con las papeletas y las actas de conteo, lo que ahora obliga a buscar las actas una por una para tabularlas.

"Seguimos teniendo el mismo comportamiento de que las tulas o los paquetes siguen revueltas", dijo el presidente del TEI.Estimó que, a las 5 p. m., se dispondría de otro corte.

A su vez, rechazó que haya anomalías que pongan en duda la interpretación del deseo de los electores de la convención liberacionista: "Nada de lo que hemos visto o encontrado pudiese darnos alguna indicación de que algo anormal o extraordinario esté ocurriendo, no tenemos ninguna denuncia de ningún tipo".

Alegó que muchas tulas llegaron con carteles de apelación porque así ocurre con solo que un fiscal apele un voto.

Fernando Zamora, secretario general del PLN, también salió en defensa del TEI, luego de que la tendencia de Antonio Álvarez Desanti dijera la noche del domingo que no permitiría que se diera un fraude. Eso ocurrió cuando el Tribunal suspendió el cómputo de los votos a las 11:08 p. m., con solo el 17% de las mesas escrutadas.

"Se han dicho cosas que son propias del calor del momento, emocionales, pero nosotros queremos ser en algo enfáticos y es en que este comité ejecutivo le da un voto de confianza a la honradez del Tribunal", dijo Zamora, quien justificó lo sucedido en que "existió un problema logístico en la revisión de la información de los cortes por parte de los miembros de mesa".

"Fue una instrucción precisa a los presidentes de mesa de que remitieran la información, lamentablemente en muchos casos eso no se hizo y eso fue lo que sencillamente atrasó el dato", dijo Zamora.

No obstante, González informó temprano de que, solo en el 20% de los casos, se le pidió a los miembros de mesa transmitir información y, al final, eso solo ocurrió en el 3,5% de los casos. Los demás remitieron los resultados dentro de las bolsas que deben ser revisadas manualmente.

"Eso no tiene nada que ver con temas de fraude, no tiene nada que ver con temas de honestidad", insistió el secretario general. "No vamos a aceptar un cuestionamiento a la probidad y a la ética de gente que está trabajando la mayoría en forma voluntaria por el patriotismo. Es temerario hacer acusaciones a la probidad de nuestros compañeros. También comprendemos que son expresiones humanas propias del momento de tensión que se vivió anoche", añadió.











