Álvarez Desanti retira la palabra 'fraude' pero critica el trabajo del Tribunal Electoral del PLN

El precandidato de Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti, amaneció este lunes con un semblante distinto que con el que cerró la jornada electoral del domingo.

Ya no habla de fraude, como lo hizo al filo de la medianoche del domingo, pero achaca al Tribunal Interno de Elecciones (TEI) del PLN la culpa de haber levantado sospechas sobre la forma en que se procesaban los resultados de la Convención.

Este lunes, Álvarez atendió a la prensa a las 6:15 a.m. en su casa, en Lomas de Ayarco. Durante la ronda de consultas, el precandidato negó que se hubiera precipitado al sospechar un fraude por la lentitud con la que el TEI daba a conocer los resultados anoche.

"No fue precipitación, lo que pasa es que a veces uno tiene que poner la línea y hay que decir de esta línea no se pasa. Me parece que ayer cuando dimos unas declaraciones que fueron fuertes, el TEI aceptó seguir contando los votos. Si nosotros no nos hubiéramos plantado no creo que hubiera seguido el conteo, porque la decisión del TEI era firme, de irse para la casa a las 11 de la noche", afirmó.

Álvarez Desanti dijo que no permitiría que se diera un fraude en la convención y envió cuatro delegados con urgencia al Balcón Verde, sede del PLN, cuando el TEI dijo que suspendía el cómputo de votos y solo había escrutado el 17% de las juntas.

Después de eso, el Tribunal reanudó al conteo y, a las 3:36 a. m., emitió un nuevo corte con casi un 25% de las juntas, en el que se mantenía la tendencia: el diputado supera en más de cinco puntos porcentuales al expresidente José María Figueres.

Esta mañana, al lado de su gerente de campaña, Francisco Chacón, Álvarez evitó evaluar el efecto que pudo tener sobre el partido el golpear la mesa y mencionar sospechas de un fraude. Dijo que, si hay un daño, es por culpa de la ineficiencia del TEI.

"Estoy seguro de que esta... no la llamaría herida, pero que esta página triste que vivimos anoche la superemos en el PLN", recalcó.

Álvarez dijo que "en lo más mínimo" siente la necesidad de ofrecerle una disculpa al TEI.

"Es que no dijimos nada que no fuera correcto. Lo vuelvo a repetir, esto (el lento conteo) no es normal, es sorpresivo. No hemos dicho nada diferente, más bien, el TEI acató nuestro pedido y continuó porque en el transcurso de la madrugada se dieron dos cortes y eso nos da una gran tranquilidad, además de que el conteo se hizo con fiscales", manifestó.

Más bien, dijo que su tendencia necesita mostrar fortaleza en momentos de incertidumbre como los de anoche.

Álvarez Desanti esperará un nuevo corte a en su comando de campaña en Zapote. Este tendría más de un 25% de las mesas ya escrutadas.











