Álvarez Desanti afirma que Solís lanzó un mensaje irresponsable, cínico y demagógico sobre la falta de liquidez

Los Yoses

Antonio Álvarez Desanti, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), no se guardó epítetos al calificar la cadena de televisión en la que el presidente Luis Guillermo Solís anunció que el Gobierno padece falta de liquidez para hacerle frente a sus gastos ordinarios.

Durante una conferencia de prensa ofrecida la mañana de este jueves en su sede de campaña, en Los Yoses, el aspirante presidencial afirmó que Solís actuó con irresponsabilidad y fue inoportuno al anunciar que el Ejecutivo encara dificultades para pagar sus obligaciones. En criterio del verdiblanco, el mensaje asustó a los mercados internacionales y en especial a los tenedores de bonos soberanos costarricenses.

E hizo mención del eco que tuvo el anuncio de Solís en el exterior. Por ejemplo, citó que la prensa alemana publicó que Costa Rica entra en una moratoria de pagos por falta de recursos.

Además, calificó el acto del presidente Solís como cínico y demagógico, en cuanto al anuncio de ordenar que el presupuesto del 2018 no crezca con el objetivo de contener el gasto público.

Según Álvarez, con esa medida el mandatario evade de nuevo su obligación de tomar decisiones en el corto plazo y le traslada la crisis de liquidez a la próxima administración, que iniciará funciones el 8 de mayo entrante.

De inmediato, el candidato envió un mensaje que contradijo al del Gobierno: sí hay liquidez y sí se puede confiar en la economía costarricense.

"Hay margen para que podamos confiar en que con un manejo responsable de las finanzas públicas el país puede salir adelante y cumplir con sus obligaciones y mantener el crecimiento económico y la generación de empleo y más empleo que es lo que se necesita", afirmó, antes de decir que el PLN tiene la experiencia para sacar a Costa Rica de la crisis financiera.

Acuerpado por su esposa, Nuria Marín, por un grupo de economistas que han trabajado para anteriores gobiernos del PLN, así como por la jefa de fracción de ese partido, Karla Prendas, el expresidente de la Asamblea Legislativa anunció que el presidente Solís deberá cumplir con una serie de exigencias si quiere que su bancada apoye la reforma al impuesto sobre las ventas y la autorización para que el Gobierno se vuelva a endeudar en el exterior como salidas a la crisis fiscal.

Él exige:

– Frenar la campaña publicitaria del Gobierno Central y de las instituciones autónomas en los medios de comunicación, la cual Álvarez Desanti calificó como "la más grande campaña publicitaria que haya tenido gobierno alguno en la historia de Costa Rica"

– Reactivar la discusión del proyecto para reformar el empleo público, a fin de ahorrar dinero en el pago de pluses salariales, plan que la propia Casa Presidencial torpedeó a principios de este año

– Suspender la contratación de nuevas plazas, entre ellas, los 845 nuevos puestos de trabajo en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) que duplicarían la planilla de esa entidad. Aquí el candidato eximió las 1.000 nuevas plazas para la Fuerza Pública.

– Presentar un plan de subejecución de gasto y de transferencias presupuestarias.

– Y que la Presidencia asuma un rol protagónico en la negociación a la baja de las pensiones del Poder Judicial, algo que, según el aspirante presidencial, Zapote ha evitado hacer hasta ahora.

Si la Presidencia de la República accede a acatar las condiciones, Álvarez Desanti comprometió los 18 votos de los diputados verdiblancos para aprobar la vía rápida estipulada en el artículo 208 bis del Reglamento Legislativo, para acelerar el trámite de la transformación del tributo sobre las ventas en el impuesto al valor agregado (IVA). Así lo hizo con el aval de Karla Prendas.

En cuanto a una nueva autorización para que el Estado se endeude en el exterior, Álvarez dijo que el respaldo a esa idea nunca ocurriría en el escenario de que sea planteada como una medida de emergencia solitaria, sin que se acompañe con medidas de freno al gasto como las exigidas por él hoy.

El expresidente del Parlamento agregó que los cambios para darle sostenibilidad a las finanzas públicas deben ser parte de un gran acuerdo nacional. Empero, dijo que dicho proceso lo debe liderar el presidente Luis Guillermo Solís a quien llamó a devolver la tranquilidad y la confianza al país y a los mercados, inestables, según Álvarez, después de la cadena presidencial del martes.

"¿Cómo hace el presidente una cadena para decir que no tiene dinero para pagar, al mismo tiempo que les pide a los ahorrantes que inviertan en bonos de Costa Rica? Esa noticia la generó a nivel internacional una única persona: el presidente de la República, ni más ni menos. No es especulación, ni es la prensa que lo malinterpretó, no es que hay sectores que lo están atacando. Es el presidente el que le dijo a la comunidad internacional que Costa Rica no tiene plata para poder hacerle frente a sus obligaciones y, por supuesto, le corresponde a él cambiar su actitud", enfatizó.

El responsable de la crisis es el gobierno de Solís

Hasta ahora las críticas de Antonio Álvarez a la gestión del Gobierno habían sido moderadas y localizadas en el ámbito de la infraestructura. Esa línea cambió este jueves cuando el candidato optó por aplicar mayor intensidad a sus acusaciones de que el presidente de la República y su equipo económico han sido incapaces e irresponsables en el manejo de las finanzas públicas.

Para el liberacionista, el mensaje que Solís dio al país el martes por la noche fue inoportuno pues, según él, provocará una indisposición entre los inversionistas a comprar una eventual nueva emisión de bonos de la deuda soberana en el exterior, como lo planea Hacienda.

"Tenemos un único responsable de la crisis. Y ese único responsable es el Gobierno de la República; es una situación que esta misma administración ha causado y ha aumentado durante sus primeros tres años", acusó el candidato.

Álvarez reforzó sus acusaciones con cifras. Según él los gastos del Gobierno crecieron más de un 30% cuando la inflación acumulada no es mayor a un 5%. Y se enojó al consultársele qué piensa sobre la decisión del mandatario de congelar, ahora sí, el crecimiento del presupuesto del Gobierno Central para el 2018.

"(La decisión de Solís) es cinismo puro. Es de lo más descarado que he conocido. Es decir 'no me cobre a mí, vaya cóbrele al otro' y plantear eso como una gran solución. Como próximo presidente de la República, no necesito que el presidente actual me deje preparado un presupuesto austero, porque así lo pensamos manejar. Pero manifestar que están en anuencia de quitarle recursos a la próxima administración es un acto de cinismo puro, de demagogia y de irresponsabilidad propia de un candidato de regular tamaño, jamás de la altura de un presidente de la República", recalcó.

El viernes de la semana pasada Casa Presidencial y Hacienda reconocieron que tuvieron que priorizar los gastos del Gobierno durante julio, pues no tuvieron éxito en las subastas de bonos de deuda interna, debido a la especulación que existe entre los inversionistas, quienes esperan un aumento en las tasas de interés para colocar sus dineros en deuda pública.

Según Álvarez, parte de ese fracaso en la colocación de deuda interna se debe a falta de responsabilidad y de eficacia de parte del Gobierno en el uso de los instrumentos que tiene a mano para garantizarse las captaciones en el mercado interno y así dejar de sufrir por falta de liquidez.

"El Gobierno no quiere utilizar los instrumentos que el mismo mercado establece para poder alcanzar los recursos que se necesitan. No existe una crisis de liquidez, lo que existe es un acto de ineficiencia, de incapacidad, de falta de toma de responsabilidades por parte del Gobierno en los procesos de captación de recursos (...). Si usted quiere ir a pedir prestado, no empiece diciendo que está quebrado, sino, trate de darle confianza a los mercados internacionales y nacionales, tiene que dejar de actuar imprudentemente porque no es posible que el presidente salga a decir que no puede pagar", advirtió.

El candidato aconsejó al Gobierno presentar una propuesta para que los futuros acreedores y ahorrantes que podrían comprar los títulos soberanos, tengan confianza de que el país tiene una propuesta para atacar los problemas fiscales.

Y agregó que el Gobierno tiene que entrar en un proceso de negociación para saber qué ofrecerá a los posibles inversionistas, después de averiguar qué es lo que estos quieren, para acomodarse a las condiciones en las que los bonos estatales tendrían éxito.