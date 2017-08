Álvarez Desanti afirma que Solís lanzó un mensaje irresponsable, cínico y demagógico sobre la falta de liquidez

Los Yoses

Antonio Álvarez Desanti, candidato del PLN, no se guardó epítetos al calificar la cadena de televisión en la que el presidente Luis Guillermo Solís anunció que el Gobierno padece falta de liquidez para hacerle frente a sus gastos ordinarios.

Durante una conferencia de prensa ofrecida durante la mañana de este jueves en su sede de campaña, en Los Yoses, el aspirante presidencial afirmó que Solís actuó con irresponsabilidad al anunciar que el Ejecutivo encara dificultades para pagar sus obligaciones. En criterio del verdiblanco, el mensaje asustó a los mercados internacionales y en especial a los tenedores de bonos soberanos costarricenses.

Además, calificó el acto del presidente Solís como cínico y demagógico, en cuanto al anuncio de ordenar que el presupuesto del 2018 no crezca para contener el gasto público.

Según Álvarez, con esa medida el mandatario evade de nuevo su obligación de tomar decisiones en el corto plazo y le traslada la crisis de liquidez a la próxima administración, que iniciará funciones el 8 de mayo entrante.

Rodeado de un grupo de economistas que han trabajado para anteriores gobiernos del PLN, así como de la jefa de fracción de ese partido, Karla Prendas, el exdiputado anunció que el presidente Solìs deberá cumplir una serie de exigencias si quiere que la bancada del PLN apoye la reforma al impuesto sobre las ventas y la autorización para que el Gobierno se vuelva a endeudar en el exterior.

Él exige:

-Frenar la campaña publicitaria del Gobierno Central y de las instituciones autónomas en los medios de comunicación, la cual Álvarez Desanti calificó como la más gastona de los últimos gobiernos

-Reactivar la discusión del proyecto para reformar el empleo público, a fin de ahorrar dinero en el pago de pluses salariales, plan que la propia Casa Presidencial torpedeó a principios de este año

-Congelar la contratación de nuevas plazas en el Gobierno Central

-Y que la Presidencia asuma un rol protagónico en la negociación a la baja de las pensiones del Poder Judicial, algo que según el aspirante presidencial Zapote ha evitado hacer

Si la Presidencia de la República accede a acatar las condiciones, Álvarez Desanti comprometió los 18 votos de los diputados verdiblancos para aprobar la transformación del tributo sobre las ventas en el impuesto al valor agregado (IVA), así como aprobar el aval para que el Ministerio de Hacienda se endeude en el extranjero.

Álvarez también se comprometió a discutir la propuesta de regla fiscal que elabora el Poder Ejecutivo para controlar tanto el crecimiento en el gasto público como el endeudamiento, como mecanismo para darle un mejor uso a los recursos frescos que acarree una eventual reforma tributaria.

La jefa de bancada del PLN, Karla Prendas, afirmó que su fracción evaluará colaborar con el permiso para emitir deuda externa y en la aprobación del IVA como parte de acciones posteriores para controlar y recortar el gasto público. De no darse esas condiciones, afirmó la legisladora, su partido no podrá los votos a disposición del Gobierno.

Solís tiene la culpa de la crisis

Álvarez insistió en achacar la culpa por la falta de liquidez al presidente de la República y a su equipo económico, al que calificó como incapaz e irresponsable.

También, dijo que el mensaje que Solís dio al país el martes por la noche fue inoportuno pues, según Álvarez, provocará una indisposición entre los inversionistas a comprar una eventual nueva emisión de bonos de la deuda soberana en el extertior, como lo planea Hacienda.

"El presidente Solís, lejos de aceptar las previsiones que dejó listas el gobierno de doña Laura Chinchilla en recorte del gasto y aumento de los ingresos, siguió con su fiesta y en las caravanas de la alegría de la campaña aprobando un incremento salarial para el segundo semestre del 2014 absolutamente desproporcionado con la inflación y también aumentó, sin que se lo pidieran las universidades, la tranferencia para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Hoy los gastos del Gobierno superan un crecimiento de un 30% cuando la inflación acumulada no es mayor a un 5%. La crisis ha sido causada por esta administración, que ha sido irresponsable en el comportamiento del gasto", reclamó.

Álvarez Desanti se enojó al consultársele que piensa sobre la decisión del mandatario de congelar, ahora sí, el crecimiento del presupuesto del Gobierno Central para el 2018.

"Es cinismo puro. Es de lo más descarado que he conocido. Es decir 'no me cobre a mí, vaya cóbrele al otro' y plantear eso como una gran solución. Como próximo presidente de la República, no necesito que el presidente actual me deje preparado un presupuesto austero porque así lo pensamos manejar, pero manifestar que están en anuencia de quitarle recursos a la próxima administración es un acto de cinismo puro, de demagogia y de irresponsabilidad propio de un candidato de regular tamaño, jamás de la altura de un presidente de la República", recalcó.

El viernes de la semana pasada Casa Presidencial y Hacienda reconocieron que tuvieron que priorizar los gastos del Gobierno durante julio pues no tuvieron éxito en las subastas de bonos de deuda interna, debido a la especulación que existe entre los inversionistas, quienes esperan un aumento en las tasas de interés para colocar sus dineros en deuda pública.

Álvarez Desanti afirmó que parte de ese fracaso en la colocación de deuda interna se debe a falta de responsabilidad y de eficacia de parte del Gobierno en el uso de los instrumentos que tiene a mano para garantizarse las captaciones en el mercado interno y así dejar de sufrir por falta de liquidez.