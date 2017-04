Álvarez Desanti pide a Rolando González liderar proceso curativo del PLN

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El candidato presidencial del PLN, Antonio Álvarez Desanti, le pidió al diputado Rolando González liderar el proceso de curación, de unión, de reparación de fracturas que dejó el proceso de la convención para elegir la candidatura presidencial.

González, quien quedó tercero en la votación de este domingo 2 de abril, aceptó la solicitud y tendrá entre sus primeras responsabilidades reunirse con los equipos de los otros precandidatos, José María Figueres y Sigifredo Aiza, para empatar intereses y aspiraciones a puestos de elección popular.

"Rolando fue una persona conciliadora en los debates, siempre levantando la bandera del partido. Yo le he pedido que designemos dos o tres personas de su equipo para que sean enlace con dos personas nuestras: Carlos Ricardo Benavides y Mario Álvarez, para que iniciemos la integración de todos sus dirigentes y cuadros de la campaña", dijo Álvarez Desanti.

"Le he pedido que encabece un grupo que se preocupe por ir logrando la integración de todas las dirigencias y compañeros que han estado en las otras tendencias. Él ha sido secretario general por muchos años y le ha tocado vivir procesos posconvención. Es una persona conocida, respetada y querida", agregó.

Por su parte, Rolando González comentó: "Ha terminado el proceso interno y hay un veredicto mayoritario clarísimo. Tenemos un candidato que reúne los atributos requeridos por el PLN y validados por miles de personas. Eso me da tranquilidad y convencimiento para ir adelante en la campaña con él. Yo termino el proceso con paz en mi corazón y con infinita gratitud para el pueblo que confirma que nuestro movimiento es una realidad liberacionista".

Ambos negaron, luego de una reunión que se prolongó por una hora y media, que se hayan negociado puestos, ni para González ni para la esposa suya, Dinorah Barquero, ex vicealcaldesa de Alajuela.

"Este es el primer paso de muchos que daremos juntos. Recorreré Costa Rica con la convicción de que tenemos el mejor candidato presidencial, el mejor partido político y tendremos el mejor programa de gobierno. Al pueblo liberacionista que me está viendo, haya estado o no con alguno de nosotros dos, ayúdennos, abran sus puertas y sus corazones, dennos las manos cuando Antonio o yo o la dirigencia superior de la campaña los busquemos. Es necesario que le contestemos a don Pepe muy pronto que sí estamos todos, para bien del partido, para que Antonio gane la presidencia de la República y para que Costa Rica reencuentre el camino del desarrollo y la equidad", expresó el diputado.

Álvarez sí alabó la experiencia del diputado alajuelense y dijo que lo ve dentro de un gabinete suyo, pero no habló de puestos específicos. Añadió que en realidad no puede de ninguna forma repartir nada antes de ganar las elecciones nacionales.

El candidato tuvo una cena la noche de este lunes con la fracción del PLN a la cual pertenece y retomará este martes sus funciones como presidente de la Asamblea Legislativa, de las cuales se apartó el 22 de enero.

A la cena de anoche no llegaron Juan Luis Jiménez y Lorelly Trejos, tampoco Rolando González por asuntos familiares, ni Carlos Arguedas".

"Yo voy a dar lo mejor de mí para convertirme en presidente de la República, llevaré con un gran honor y pondré todo mi trabajo para que la bandera del PLN salga avance en este proceso nacional, pero no puedo hacerlo si no me acompañan dirigentes que apoyaron a otros precandidatos", adujo Álvarez.

En cuanto a la posibilidad de que González emprenda la carrera para ser elegido, en menos de un mes, como presidente legislativo, ambos negaron haber conversado el tema y, más bien, consideraron que toca hablar todos los detalles para el próximo 1.° de mayo en el seno de la bandada verdiblanca.

González no ha aspirado durante todo el periodo legislativo a ese puesto y, más bien, apoyó en años anteriores que Liberación presentara una candidata a presidenta del Congreso, pero su intención fracasó ante los intereses de otros legisladores.

Álvarez se reunió a partir de las 10:30 a. m. con González en la sede central del PLN, en Sabana oeste, y dijo que postergará el encuentro con Aiza, hasta que él regrese de un viaje que hará por motivos de salud de su esposa, Nuria Marín.

Aiza está ocupado, esta semana, con el novenario de su padre, quien falleció el jueves anterior.

En cuanto a la cita con el expresidente Figueres, el principal oponente de Álvarez, este dijo que no se ha previsto fecha y solo conversaron por teléfono el lunes.

El candidato verdiblanco confirmó, de nuevo este martes, lo que también dijo Figueres el lunes, que no se ve en un puesto de un eventual gobierno liberacionista.











