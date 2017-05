Álvarez Desanti y José María Figueres acuerdan reunirse este viernes

San José

El candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti, y el exprecandidato presidencial, José María Figueres, se reunirán este viernes a las 2:30 p. m. en el Balcón Verde.

Así lo anunció la mañana de este lunes Figueres en su cuenta de la red social Twitter. Según Figueres, la cita se agendó después de que Álvarez lo llamara por teléfono este 29 de mayo.

El contacto no es casual pues el PLN se encamina hacia la continuación de su proceso de renovación de estructuras con las elecciones cantonales, de este sábado en ocho días.

El proceso culminará con la integración de la nueva Asamblea Nacional del PLN que, al final, será la encargada de ratificar las candidaturas a diputaciones, así como a la primera y segunda vicepresidencia de la República, alrededor del mes de setiembre próximo.

Álvarez y Figueres fueron los precandidatos presidenciales más votados durante la convención liberacionista del pasado 2 de abril. El 21 de abril, Álvarez fue declarado ganador sobre el exmandatario (1994-1998) con un 45,87% de los votos, mientras que Figueres obtuvo un 39%.

Durante la semana posterior a la convención, Álvarez se reunió con dos de los exprecandidatos del PLN, Rolando González y Sigifredo Aiza, a quienes integró de inmediato a su equipo de campaña.

Sin embargo, alegó que no pudo reunirse con Figueres durante esos días porque el expresidente no le contestó un mensaje que le envió a su teléfono celular para concertar la fecha de la cita.

Conflicto. Después, ambos acordaron reunirse el 9 de mayo en el Balcón Verde. No obstante, el 8 de mayo trascendió que Figueres denunció ante un grupo de sus dirigentes un presunto "chorreo de votos" cometido durante el proceso de elecciones distritales y de representantes de movimientos y sectores, que se realizó en paralelo a la convención.

El reclamo llevó a Antonio Álvarez Desanti a tomar la decisión de suspender la cita y, hasta ahora, la fecha de la reunión era incierta.

Hoy Álvarez dijo a La Nación que el tono de la llamada telefónica que tuvo con Figueres este lunes fue "cordial" y amistoso.

"Fue una llamada muy corta, muy cordial. Yo le propuse otra fecha para reunirnos pero él me dijo que no estaría en el país, así que acordaron vernos este viernes. Creo que los temas sobre el proceso electoral del PLN, sobre si hubo irregularidades o no, ya quedaron en el pasado, es tema superado y todos damos por válidos los resultados", comentó Álvarez.

El candidato del PLN dijo que la agenda a tratar durante la reunión se basará en la incorporación a su programa de gobierno de propuestas programáticas que hizo Figueres durante la precampaña y en la incorporación de dirigentes del figuerismo a su campaña.

Álvarez ha reiterado en varias ocasiones que no incluirá a Figueres dentro de su movimiento político rumbo a las elecciones presidenciales de 4 de febrero próximo. Empero, sí quiere contar con la dirigencia que acompaña al exmandatario dentro de su equipo.

Otro tono. Por su parte el exjefe de campaña de Figueres, Mario Quirós, dijo que el figuerismo no adelantaría cuáles propuestas programáticas le interesan que Álvarez incluya en su programa de gobierno.

Agregó que es posible que Álvarez y Figueres integren un grupo compuesto por dirigentes de ambos bandos para darles seguimiento a los acuerdos que tomen sus líderes este viernes.

Quirós considera que las tensiones entre las tendencias ya fueron superadas.

"Yo creo que ya pasados todos los procesos y arreglados los temas de la agenda de cada uno, hay que ver la reunión con optimismo y de optimismo partidario, vamos hacia una reunión de los dos precandidatos que obtuvieron más votos. Es lo que se tiene que dar para poder ganar en las próximas elecciones con base en la unión de la familia liberacionista", recalcó el dirigente.

Antonio Álvarez agregó que, a pesar de la crispación que provocó el proceso electoral interno del PLN, es optimista en que el figuerismo unirá fuerzas con su grupo para intentar que la divisa vuelva a la Presidencia de la República después de haberla perdido en los comicios del 2014 contra el Partido Acción Ciudadana (PAC).