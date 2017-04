Álvarez Desanti se precia de relación con Luis Guillermo Solís y mantendrá apoyo de los Arias

Antonio Álvarez Desanti llegó cerca de las 4:15 p. m. de este lunes al Balcón Verde, en Sabana oeste, como candidato electo del Partido Liberación Nacional, y entre los puntos que tocó para destacar su perfil político, destacó su "excelente" relación con el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y recalcó que se mantendrá cerca del consejo de los hermanos Óscar y Rodrigo Arias.

El candidato verdiblanco manifestó su agradecimiento a los hermanos Arias y al arismo en la lucha electoral que se definió este lunes, y cuyos resultados cayeron a cuentagotas desde el Balcón Verde.

En este sentido, recalcó que "el arismo seguirá teniendo una participación importante en todos los procesos que iremos integrando a futuro, como también seguiremos integrando a otras fuerzas políticas del Partido Liberación Nacional".

Álvarez Desanti llegó de la mano de su esposa, Nuria Marín, a recibir el aplauso de sus simpatizantes y las autoridades del Partido, luego de una noche y madrugada tensas a la espera de los resultados de la convención verdiblanca, donde incluso llegó a señalar la posibilidad de un fraude electoral ante los errores del Tribunal de Elecciones Internas a la hora de transmitir los resultados.

Ya más relajado, y en medio de los aplausos y la pitoreta del tren que va a Pavas y que pasaba poco antes de las 5 p. m. detrás del Balcón Verde, insistió en la necesidad de unir al Partido de cara a los comicios del domingo 4 de febrero del 2018.

Comentó que le quedan pocos días en la Asamblea Legislativa y anunció que se alejará de la curul en los primeros días de mayo, sin que esto implique el dejar de lado el seguimiento a la agenda legislativa que ha impulsado en su paso como diputado y presidente del Congreso.

Recalcó su papel como negociador con el actual gobierno de Luis Guillermo Solís, para la aprobación y avance de reformas legales, tanto de interés del PLN, como del Gobierno.

Agregó que su trabajo como diputado le permitió una cercanía y buena relación con el presidente Solís y, que si bien ha discrepado con el mandatario, su relación ha sido más que positiva. Agregó que eso le permitirá generar un buen puente con el Gobierno, de cara a una eventual transición entre mandatos.

"Yo creo que nadie puede dudar de la excelente comunicación que don Luis Guillermo Solís y yo hemos tenido, mientras me he desempeñado como presidente de la Asamblea Legislativa. No hay un solo proyecto, a instancia del Poder Ejecutivo, que yo como presidente no haya apoyado o, en aquellos donde haya tenido diferencias, nos las haya señalado, para que sea corregido y los he impulsado", dijo.

El verdiblanco aseguró que si bien han tenido discrepancias, sobre todo en proyectos de ley relacionados con ordenamiento del empleo público, ha podido llegar a entendimientos con Zapote para impulsar las reformas a pensiones, caja única e impuestos.

A pesar de esto, lamentó que la reforma a los diferentes mecanismos de pago para los empleados públicos no haya prosperado como esperaba.

Pese a esta buena comunicación, Álvarez insistió en sus planteamientos críticos frente al Poder Ejecutivo y recalcó que el gobierno del PAC no lleva al país por el rumbo adecuado.

Mensaje de unión

El liberacionista insistió en su mensaje de unión del Partido y reiteró la disposición para abrir las puertas de su proyecto político a simpatizantes de las tendencias de José María Figueres, Rolando González y Sigifredo Aiza, sus contendores en la lucha interna.

"Yo asumo el compromiso pero no puedo hacerlo solo (...), que nadie sienta que lo estamos dejando atrás. Que nadie sienta que aquí estamos guardando ningún tipo de rencor o resentimiento", dijo.

Añadió que tomará como propias algunas de las propuestas de los precandidatos, pues las considera valiosas como parte de un proceso de agenda nacional impulsada por un eventual gobierno suyo.

"Es importante que vayamos retomando propuestas de otros compañeros candidatos de este proceso", afirmó, para indicar de seguido que adoptará la propuesta de una "sociedad próspera, ecoeficientre y solidaria" de Figueres, "la bandera del estandarte de eduación", de González, y el impulso a una "redistribución de la riqueza" de Aiza.

Álvarez aceptó que hay una labor de reconstrucción de relaciones. Sin embargo, dijo estar consciente de que ese trabajo inicia ya y que debe extenderse a la búsqueda de apoyo de simpatizantes y ciudadanos adversos al PLN, por cuanto, como en otras ocasiones ha señalado, "el PLN por sí solo no alcanza el 40%" para ganar las elecciones nacionales del 2018.











