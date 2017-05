Álvarez Desanti cancela cita con Figueres tras reclamo de chorreo de votos

Un mensaje de WhatsApp enciende tiendas del PLN previo a cita para "unir" al partido

Un mensaje de WhatsApp de José María Figueres se trajo al suelo la reunión de este martes con el candidato presidencial de Liberación Nacional (PLN) Antonio Álvarez Desanti, en la cual pretendían calmar los ánimos y curar heridas tras el proceso de convención del 2 de abril.

El sábado, Figueres circuló una nota que dio a conocer este lunes Telenoticias de Canal 7, en la cual se quejó de un supuesto "chorreo de votos" en el proceso de elección de líderes distritales y de movimientos sectoriales del PLN que se realizó el domingo 2 de abril, cuando también se eligió al candidato verdiblanco.

"En muchas mesas, y particularmente en algunos cantones, es evidente que hubo un chorreo de votos", apuntó el exprecandidato y expresidente de la República (1994-1998).

La declaración incendió las tiendas verdiblancas. Álvarez reaccionó la noche de este lunes con una carta en la que cancela la cita, y califica de "inoportunas" las palabras de Figueres.

"Ante sus inoportunas declaraciones, dadas a conocer por la prensa el día de hoy, en relación con sus dudas sobre algunos de los procesos, y en aras de fortalecer nuestro partido, he considerado conveniente suspender la reunión programada para mañana (martes a las 10 a. m. en el Balcón Verde), hasta tanto el Tribunal de Elecciones Internas se pronuncie y haga públicos los resultados oficiales", señaló el candidato verdiblanco.

La nota no ha sido respondida por Figueres. Su vocero de prensa, José Peña, anunció que habrá una conferencia de prensa a las 10 a.m. de este martes en un lugar por definir.

Pero, ¿qué es el 'chorreo de votos'?

"Chorreo de votos es un acto deliberado de una persona que ingresa papeletas por sus propios medios con el fin de generar una distorsión en el resultado final", contestó el presidente del Tribunal de Elecciones Internas (TEI) del PLN, Alvis González.

¿Qué dijo Figueres?

Además de señalar un "chorreo de votos" en el proceso de elección de los dirigentes distritales y de movimientos, Figueres apuntó que durante el recuento de votos los miembros de su dirigencia fiscalizaron el proceso y constataron "situaciones que hacia el futuro no tienen cabida en el nuevo Liberación".

Indicó también que "ni el Partido ni sus órganos -por más esfuerzo que hicieran- están preparados para un proceso tan complejo como el realizado".

El exjefe de campaña de Figueres, Mario Quirós, trató de bajar el tono a los señalamientos del exmandatario y apuntó que sus manifestaciones no buscan poner en duda el resultado de la convención, sino el proceso de distritales y sectores.

"Me alegra muchísmo que a diferencia de lo que dice la nota por escrito, que ellos han divulgado, el figuerismo no esté poniendo en duda el proceso de convención y estén reconociendo el triunfo de mi candidatura", afirmó Álvarez.

El candidato conversó con La Nación la noche de este lunes y ahondó en las razones que fundamentaron la cancelación de la cita.

¿A criterio suyo la nota de Figueres fue ambigüa?

Prefiero no calificarla, sino que me alegro que se aclaren los términos de la nota en el sentido de que mi triunfo en la convención no está en duda.

¿Reagendará usted esta reunión con Figueres?

Claro, voy a esperar a que el TEI se pronuncie, dé resultados oficiales y le haré llegar una carta a José María Figueres.

¿Esto no genera más tensión?

Por eso considero que las manifestaciones públicas son inoportunas, cuando se refiere, a lo que dice don Alvis, un resultado en tres mesas. Me pareció entenderle que se refiere a tres mesas, me parece que (Figueres) es imprudente e inoportuno si la discusión se circunscribe a solo tres mesas.

¿A criterio suyo las declaraciones de Figueres tuvieron un deseo de agitar las aguas?

Prefiero no calificarlas, y que se hayan hecho públicas a ese nivel, cuando se habla de tres mesas electorales.

Tribunal electoral del PLN cierra el proceso

El presidente del TEI, Alvis González, dijo la noche de este lunes que no tiene indicios de que durante el proceso de elecciones distritales o de elección de los representantes de movimientos y sectores se hubiera dado un "chorreo" de votos.

Según el dirigente, el tribunal tiene pendientes de resolver no más de 20 apelaciones que surgieron durante el recuento de votos del proceso de elección distrital y de sectores.

El TEI atribuye estas apelaciones a errores cometidos por la complejidad del proceso de votación, y no a una intención deliberada de amañar las elecciones verdiblancas.

"Nosotros no vamos a hacer ninguna revisión de padrones ni un nuevo recuento de votos. Este martes concluiremos con el conteo y colgaremos en la página del partido los resultados, que serán los oficiales. Ya si alguien interpone un recurso de amparo electoral y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) nos pide el material electoral, nosotros se los daremos para que hagan la revisión", afirmó.

González dijo que si el TEI fundamenta las sospechas de Figueres sobre una actuación irregular de parte de algún liberacionista, trasladará de inmediato el caso al Tribunal de Ética que se encargará de estudiar el caso.

Y, si ese panel confirma las sospechas, el militante será expulsado y podría ser acusado ante el Ministerio Público.

Información actualizada a las 10:04 p.m.











