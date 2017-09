Álvarez Desanti sobre directivo del BCR: 'Debemos esperar a que termine la investigación'

El candidato presidencial del PLN, Antonio Álvarez Desanti, llama a que se respete el debido proceso en el caso del directivo del Banco de Costa Rica (BCR), Alberto Raven, nombrado en el banco por la expresidenta Laura Chinchilla en el 2010. "Es incorrecto y una violación al derecho a la defensa, que se dicte sentencia antes de que termine un proceso", afirmó.

Así reaccionó luego de conocerse que una empresa de Raven participó en la venta de la planta hidroeléctrica Aguas Zarcas de parte de la cementera Holcim a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca), luego de que el BCR le otorgó un crédito de $32,7 millones a la cooperativa.

LEA: Empresa de directivo del BCR participó en venta de hidroeléctrica a cliente del banco

A su vez, el candidato liberacionista acusó al PAC de haber usado al diputado Víctor Morales Zapata, quien renunció al Partido Acción Ciudadana (PAC) luego de que se lo solicitó el presidente Luis Guillermo Solís, como "chivo expiatorio" en el caso del cemento chino.

-El candidato del PAC (Carlos Alvarado) y el Partido le pidieron la renuncia al diputado Víctor Morales Zapata y luego también el presidente, por todo lo que se ha señalado (sobre su relación con el importador de cemento Juan Carlos Bolaños), pero el directivo Alberto Raven fue colocado en la directiva del BCR por el PLN. ¿Ustedes procederán a pedir la renuncia del directivo Raven, a raíz de los cuestionamientos por la compra que hizo Coopelesca de una planta hidroeléctrica a Holcim?

Bueno, yo creo que lo más importante es esperar a que termine la investigación, una vez que termine la investigación y que se den las recomendaciones, tomar las medidas. Tomar acciones a medio camino, me parece que es contraproducente. Todavía falta que declare el superintendente general de Entidades Financieras (Javier Castante). Falta que declare el jefe del Ministerio Público (Jorge Chavarría), la junta directiva de Coopelesca, parece que eso es como dictar sentencia a medio juicio.

"Yo creo que hay que esperar a que el caso termine y, cuando el caso termine, tomar las acciones que corresponda".

-¿A pesar de que sea un nombramiento que depende del PLN?

Claro, no, no. Si hay algo incorrecto, nosotros por supuesto que vamos a proceder y no vamos a tapar nada incorrecto. Pero tenemos que esperar a que terminen las investigaciones. Es incorrecto y una violación al derecho a la defensa, que se dicte sentencia antes de que termine un proceso.

"Yo entiendo que el PAC lo que ha hecho es buscar un chivo expiatorio, para tratar de que no se siga con la investigación adelante (sobre el cemento chino), porque si hubiera sido una posición seria, hubieran pedido el retiro de Welmer Ramos, que fue quien firmó los decretos, que en tres días cambió toda la legislación en materia de cemento.

-¿El retiro de dónde?

Digo, pedirle que se retire del PAC, porque si usted ve la gravedad de los hechos, es mucho más grave lo que hizo Welmer Ramos (exministro de Economía) que lo que hizo Víctor Morales (diputado que se retiró del PAC) y lo que se está haciendo es, evidentemente, una cortina de humo, pero nosotros esperaremos que la investigación termine y seremos muy drásticos con lo que de ahí salga.

-¿Consideran ustedes erróneo que se le haya pedido la renuncia a don Víctor Morales?

No, no, no. Yo no estoy diciendo que sea erróneo pedírsela a Víctor Morales. Lo que digo es que si...

-¿Pero no es como hubieran procedido ustedes, entonces, si fuera un diputado o un miembro del PLN?

Bueno, yo lo que creo es que, si se iba a pedir la renuncia, si ya estaban dispuestos a pedir renuncias, se quedaron cortos con la de Víctor Morales, debieron pedir la de Welmer Ramos y sacar también a Melvin Jiménez (exministro de la Presidencia) del partido, porque son las dos personas que llevan a un empresario para montar todo un entramado que termina con un tráfico de influencias. Mi punto es que, si lo hicieron, lo hicieron incompleto.

-Ahora, usted está considerando como si ya eso se hubiera comprobado el tráfico de influencias, pero está en una situación parecida al caso de Coopelesca.

No, yo lo que estoy diciendo es que, si ellos ya tuvieron por comprobado eso, debieron tener por comprobado todo; no, yo no estoy diciendo qué hacen, lo que estoy diciendo es que si hicieron uno, debieron de haberlo hecho todo.

En el caso nuestro, nosotros somos respetuosos del debido proceso, la comisión está trabajando, tendrá su informe en 45 días, tan pronto salga el informe, sentaremos las responsabilidades que correspondan, con personas liberacionisas y no liberacionistas, las personas que ahí salgan vinculadas o censuradas, pero por supuesto que debemos esperar a que termine la investigación.

-En otras palabras, consideran que Alberto Raven debe mantenerse en la Junta Directiva del BCR hasta que no se determine lo contrario...

Bueno, es que nosotros no podemos, como le digo, adelantarnos a una investigación, sino esperar a que termine. FIN

---

Presidente Solís pide esperar informe de Sugef

Por su parte, el presidente Luis Guillermo Solís afirmó que es necesario esperar las investigaciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), antes de tomar decisiones sobre el caso de Alberto Raven.

"Sobre ese tema no voy a pronunciarme en estos momentos, porque, como lo he señalado, todas las investigaciones tienen que realizarse por las distintas instancias que corresponden. En el caso de los bancos, hay una investigación en curso, que entiendo desarrolla la Sugef y es esa la base sobre la cual se debe sustentar cualquier decisión que se tome", dijo el mandatario.