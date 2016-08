Agencia de publicidad desmiente a gerenta de Publicidad del Banco Nacional

Niega haber recomendado recortar pauta en 'La Nación' ante informaciones negativas

La agencia de publicidad Garnier BBDO negó haber recomendado al Banco Nacional (BN) dejar de pautar publicidad en el periódico La Nación, en respuesta a publicaciones "negativas" sobre la entidad financiera, aunque así lo afirmó bajo juramento, en el Congreso, la gerente de Publicidad del BN, Patricia Jara.

“Categóricamente, bajo ninguna circunstancia, una recomendación de esta agencia se ha basado ni se podría basar nunca en el contenido editorial que el mismo realice, siendo que no solo respetamos, sino que consideramos muy sana la independencia que en Costa Rica existe entre la línea comercial de la línea editorial, separación que representa uno de los pilares que fortalece la democracia y la libertad de expresión de la que todos nos sentimos muy orgullosos en nuestro país”, declaró Rodrigo Garnier, vicepresidente ejecutivo de la compañía.

“Las recomendaciones que damos a nuestros clientes, para que administren su presupuesto destinado a la inversión comercial en los diversos medios de comunicación, siempre se han basado en los resultados de los estudios sindicados de medios y las preferencias del consumidor de los que dispone esta industria”, agregó Garnier en un correo electrónico, luego de una consulta de este medio.

De esa forma desmintió a la gerente de Publicidad del BN, quien dijo que Garnier BBDO les recomendó verbalmente no colocar publicidad en un medio donde sale “información negativa”.

Ella ofreció esas declaración este jueves ante los diputados de la Comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público.

“No es correcto tener pauta en un medio cuando hay información negativa, cuando tenemos comunicación negativa y disonante, nuestra agencia (Garnier BBDO) nos dice si es correcto”, dijo la gerente de Publicidad del Nacional.

Para reafirmar lo antes dicho, el legislador Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, le preguntó que Garnier les recomienda suspender la pauta publicitaria en este tipo de circunstancias, a lo que ella respondió: “(…) Garnier nos lo recomienda”.

Posteriormente, ante una nueva repregunta de Redondo para saber si la recomendación se había emitido por escrito, Jara contestó: "Lo recomienda verbalmente".

Ella llegó a esa comparecencia junto al gerente general del BN, Juan Carlos Corrales, quien fue citado como parte de la investigación que realiza esa comisión, en aras de determinar si el Nacional suprimió la publicidad estatal a La Nación en respuesta a publicaciones críticas.

Corrales negó que en algún momento haya llegado a sus manos u oídos una recomendación para no pautar en este diario.

“Yo no recibí ninguna recomendación técnica, la decisión mía se dio, ya lo he dicho, porque los contenidos de las publicaciones no eran equilibrados. Yo tomé la decisión de ir a conversar con La Nación. Lo que Patricia dijo anteriormente es que la agencia de publicidad, posteriormente, bueno eso que lo diga ella… Ella nunca llegó a decir 'vea, que dice Garnier que corte la publicidad'. Eso no sucedió en lo mínimo. Eso lo dije desde el principio. La decisión mía no está basada en esa parte”, enfatizó el gerente general.











