Firma china sin inversionistas para canal en Nicaragua

El 22 de diciembre del 2014, bajo un sol sofocante en el poblado de Tola, en el departamento de Rivas, en la costa de Nicaragua, Laureano Ortega, hijo del presidente Daniel Ortega, anunciaba el inicio de las obras para construir un canal que partiría el país en dos, de este a oeste, y así competir con el canal de Panamá.

En esa ocasión, Ortega presentó a Wang Jing, presidente de HKND Group, firma china encargada de la megaconstrucción.

El proyecto costaría unos $50.000 millones pues constituiría lo que el New York Times ha señalado como “el movimiento de tierra más grande en la historia de la humanidad”.

El anuncio generó polémica, disgustos y enfrentamientos políticos, además de una gran duda en Costa Rica sobre el eventual impacto que esa obra podría tener aquí.

Han pasado casi dos años desde el anuncio y más de cuatro de estudios y negociaciones. Sin embargo, a esta fecha, el canal sigue siendo solo un plan, sin inversionistas claros, sin presupuesto establecido, y sin movimientos de tierra visibles.

Este fin de semana, a propósito de un congreso de ingeniería civil, el vicepresidente de la firma china Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND Group) Pang Kwok Wai, dio una entrevista a La Nación .

El empresario aseguró que el proyecto sigue en pie y garantizó que no generará daños ambientales a Costa Rica. El siguiente es un extracto de la conversación.

Este proyecto ha generado gran expectativa internacional, sin embargo, han pasado casi dos años desde el anuncio de la obra y aún no se ven avances, ¿a qué se debe?

Se debe a un concepto diferente entre el mundo occidental y el concepto de China en referencia al inicio de una obra. En el concepto occidental, la gente, cuando se refiere a la inauguración, se refiere a cuando se empieza a excavar y trabajar en el campo; para el concepto chino, una obra inicia desde el momento en que se empieza con el diseño y estudios. Desde finales del 2014 y hasta hoy, hemos desembolsado gran cantidad de dinero para realizar los estudios y diseños.

¿A cuánto ascienden estos estudios preliminares?

No puedo darle una cifra muy exacta, pero puedo enlistar los trabajos que hemos hecho desde el anuncio: terminamos el levantamiento aéreo que incluye la fotografía aérea, estudios Lidar y geomagnéticos, que alcanzan, al menos, los $10 millones (...).

”Ya terminamos estudios sísmicos, estudios de acidez del agua, el plan de operación para el canal, y completamos el plan de operación del puerto de Brito (en el Pacífico), en la costa oeste, y estamos finalizando el diseño de referencia para ese puerto. Además, empezamos los estudios de biodiversidad, completamos los estudios de preconstrucción para el puerto de Brito, y el ajuste de la ruta oeste del canal, y estamos trabajando en el plan de operación y diseño de las esclusas”.

¿Cuánto tiempo más estarán en estudios antes de que se vea a la gente sudando en el campo?

Al menos dos años más.

Hay dudas a nivel internacional sobre el proyecto, por ejemplo, el Programa Diálogo Interamericano, de Washington, dice que el proyecto está prácticamente muerto por falta de fondos y de experiencia en la construcción de infraestructura.

Creo que la gente tiene un concepto equivocado de cómo se financia el proyecto.

”El canal es un proyecto integrado, aparte del canal, tenemos los puertos, una zona de libre comercio y una zona industrial. El concepto no es que se invierta en el canal y se obtenga un porcentaje de las acciones del proyecto en total”.

¿Cuál es el modelo?

El modelo es dividir el proyecto en diferentes paquetes de inversión. Por ejemplo, los dos puertos a construir, son dos paquetes diferentes; los puertos van a ser los más grandes de la región y hay muchos inversionistas interesados.

Y HKND, aparte del interés, ¿ya tiene los inversores comprometidos para poner fondos?

Tenemos inversionistas con los que estamos en discusión, pero, por el momento, no hemos podido confirmar, porque no hemos terminado los diseños de referencia de los puertos, y no le podemos decir la cifra exacta de inversión y las fases con fechas. Hemos completado el plan de operación macro del puerto, y sabemos que es rentable.

¿Y las empresas interesadas son de China?

No solo de China.

El Gobierno chino aclaró que no invertirá en el proyecto del canal. ¿Qué dice de eso?

Creo que el Gobierno no dijo que no está interesado.

¿Y qué decir en cuanto a la experiencia en construcción?

No es muy ágil criticar que el señor Wang, presidente de la empresa, no tenga experiencia en infraestructura. Cuando la gente tiene dinero, puede emplear y aprovechar las mejores tecnologías. Los negocios son negocios.

Se dice que la inversión para este proyecto es de $50.000 millones. Incluso, se ha hablado de $80.000 millones. ¿Cuánto es lo que la empresa considera que se debe invertir en este proyecto?

Hace dos años se habló de $50.000 millones, en aquel entonces el precio del crudo era de entre $80 y $100 (el barril).

”El estimado está basado en un canal más ancho y más profundo y con la ayuda de una consultoría y un nuevo diseño, esperamos reducir el precio. Sin embargo, hay un pero, para salvaguardar zonas sensibles ambientalmente en el Pacífico y para incrementar medidas de seguridad en temas sísmicos, esto supondrá un incremento”.

Entonces no hay un presupuesto definido.

Antes de terminar el diseño de referencia, no tengo el número exacto, por el momento no hay mucha variación. La obra más costosa son las esclusas y aún no hemos terminado el diseño.

Entonces hablamos de dos años para el inicio de trabajo de campo, luego de los estudios.

Solamente el diseño de referencia de las esclusas toma dos años, pero aparte de los estudios, debemos construir el puerto de Brito, comprar las tierras, y nadie sabe cuánto tiempo va a tomar eso. Ya nos hemos comprometido a que, aunque la Ley del Canal autoriza la expropiación, no utilizaremos esa figura.

¿Las comprarán al Estado?

No, a los dueños directamente. Pensamos negociar.

Uno de los problemas que ha enfrentado el proyecto es la oposición de grupos campesinos a la expropiación de tierras.

No entiendo de dónde vienen esos malentendidos. Podrían ser intereses políticos que transmiten información errada. Nosotros vamos a pagar el precio justo por la tierra. No vamos a pagar el precio catastral. No puedo excavar sin pagar por la tierra.

¿La empresa es consciente de manifestaciones, persecución y protestas por este tema en Nicaragua en contra del canal?

Vamos a pagar precios razonables y quiero aprovechar esta entrevista para informar eso.

”Sí hemos escuchado parte de lo que usted menciona. Nosotros respetamos los derechos humanos, los derechos de los indígenas y aparte de eso, quiero decirle que sin el canal, el lago de Nicaragua empeora cada día.

Un canal de 200 metros de ancho corta al país en dos partes, cortando también el corredor biológico mesoamericano.

No, no, no, su concepto está totalmente equivocado. Los ríos existentes ya dividen el país.

¿Hay garantía de que no habrá impacto para Costa Rica?

En primer lugar, de lo político, no tocamos nada entre Costa Rica y Nicaragua.

”La parte de las medidas técnicas, señalan que el lago de Nicaragua va a tener más agua, y habrá control sobre el nivel del agua del lago. Además se va a reducir el sedimento y eso garantiza una mejor calidad de agua para el lago, y para el río San Juan, y para las aguas que pasan por Costa Rica”.

¿Necesitan que Daniel Ortega gane las elecciones para continuar con el proyecto?

No voy a responder ninguna pregunta política. Somos políticamente neutrales.

¿Cuál es la cercanía de la familia Ortega al proyecto? Por qué tiene a un hijo involucrado en el proceso.

Es un proyecto para todo el pueblo de Nicaragua, no para una familia.

¿Pero no se hubiera logrado con otro presidente?

Pienso que el proyecto tiene un apoyo del 75% del pueblo nicaragüense, y el presidente escucha a su gente.











