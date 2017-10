Director de Aduanas fue suspendido 15 días por desalmacenaje de cemento chino

El actual director de Aduanas, Wilson Céspedes, fue sancionado por la forma en que se desalmacenó un cargamento de 20.000 toneladas de cemento chino, en julio del 2016, importado por el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas.

El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, reveló la tarde de este jueves que a Céspedes se le suspendió por 15 días luego de un proceso disciplinario que aún está en marcha.

En el 2016, en el momento de la sanción, él era gerente de la Aduana de Peñas Blancas y tenía como recargo la de La Anexión. Otros dos gerentes también fueron amonestados y el antecesor de Céspedes, Benito Coghi, fue separado del cargo, explicó Rodríguez, sin ahondar en detalles.

En específico, al jerarca de Aduanas se le cuestionó por autorizar el desalmacenaje de ese cargamento mediante una figura denominada "habilitación temporal de la zona primaria y su ubicación temporal para el almacenamiento temporal", con la cual se permite sacar las mercancías del puerto y llevarlas a otros lugares sin antes realizar el pago de impuestos.

LEA: Ingreso de cemento chino alegró ‘al gran jefe’, dijo viceministro de Hacienda

Las 20.000 toneladas de cemento ingresaron al país el 13 de mayo del 2016 y no podían desalmacenarse porque no existía una "nota técnica", de parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que describiera el cemento que se estaba trayendo a Costa Rica para que Aduanas pudiera verificar que cumplía con todas las normas y permitir su ingreso.

El producto, entonces, fue trasladado a tres bodegas distintas, una en Guachipelín de Escazú (en oficinas de Sinocem Costa Rica, el importador), a otra en Caldera, Puntarenas, y a una tercera en Liberia, Guanacaste.

Los impuestos se pagaron después de la nacionalización de la mercancía, una vez que estuvo lista la nota técnica.

"El cuestionamiento es sobre el tipo de figura legal que se utilizó. Está entre los documentos que Benito presentó (a los diputados el pasado 3 de octubre), preferiría que lo vean ahí para que tengan más precisión. El cuestionamiento es ese, pero no me quiero referir a un caso que todavía está abierto y ellos podrían seguir recurriendo. Ya se sancionó y yo pregunté por qué se aplicaba una sanción si el proceso seguía abierto, porque me llamó la atención. En el caso de don Benito se pidió el despido", explicó Rodríguez a La Nación.

Esas declaraciones las ofreció luego de comparecer ante los legisladores de la Comisión Especial Investigadora de Créditos Bancarios para explicar su participación en el desalmacenaje de ese cargamento.

Fernando Rodríguez participó en una reunión e intercambió mensajes de texto con Benito Coghi y el diputado independiente Víctor Morales Zapata, en los que se gestiona agilizar el tramite de desalmacenaje de ese cargamento de cemento chino.

ADEMÁS: Mensaje de Morales Zapata a viceministro sobre cemento chino: 'Informaré al respecto al jefe'

Lea a continuación la entrevista completa a Rodríguez:

-¿Usted podría especificar por qué sancionaron a Wilson Céspedes?

Por el mismo proceso, que todavía está abierto.

-¿Wilson también está recurriendo?

No sé, no sé.

-¿Pero la sanción tiene que ver con la decisión de usar la figura de la habilitación temporal de desalmacenaje para la salida del cemento chino?

Sí.

-¿Por qué a don Wilson (actual director general de Aduanas) no lo separan y a don Benito sí?

Bueno, es que el órgano director habrá determinado cuál era la gradualidad de la responsabilidad. Ustedes saben, como les dijo, muchas de las decisiones recaen en el director, otras en los gerentes. Pero yo no me quiero referir al tema de fondo, porque es un proceso que está abierto.

-¿Don Benito cometió un error al permitir el desalmacenaje?

Es que el cuestionamiento es sobre el tipo de figura legal que se utilizó. Está entre los documentos que Benito presentó, preferiría que lo vean ahí para que tengan más precisión. El cuestionamiento es ese, pero no me quiero referir a un caso que todavía está abierto y ellos podrían seguir recurriendo.

"Ya se sancionó y yo pregunté por qué se aplicaba una sanción si el proceso seguía abierto, porque me llamó la atención. En el caso de don Benito se pidió el despido".

-¿A don Benito como director, en ese momento; a don Wilson como gerente en ese momento; es así como se abre el órgano director? ¿Por acciones que tomaron cuando eran director y gerentes?

Sí. Las otras dos personas eran también gerentes.

-¿Wilson era gerente de la Aduana La Anexión?

De Peñas Blancas y ellos tienen como recargo La Anexión.

-¿La sanción de don Wilson está vigente en este momento?

Es que, lo que me dicen es que la sanción se aplica, pero si el día de mañana el órgano director determina que no procedía la sanción, a la persona se le pagan los días de sanción. Es una cosa muy extraña.

-¿Él sigue suspendido?

No, eso fue ya hace tiempo. Ese proceso ya pasó. Pero ellos podrían estarlo recurriendo y que alguien diga que la sanción en realidad no corresponde.

-¿Qué responsabilidad tenían los gerentes en la decisión que toma Benito Coghi para usar la figura de la habilitación temporal de desalmacenaje?

Eso sí no lo sé, habría que ver los detalles de lo que el órgano director consideró en su momento. En todo caso, no me puedo referir a los detalles del órgano porque está abierto, en fase recursiva.