Hace un tiempo atrás me encontré con un gran amigo, nos sentamos a tomar un café y le pregunté: ¿Cómo te ha ido?, ¿cómo va tu vida? Es respondió: "Muy bien, pero creo que Satanás esta muy enojado conmigo". Le pregunté que por qué pensaba eso y me respondió: "Porque le estoy sirviendo como nunca antes a Dios". Seguimos hablando de todo un poco y cuando le pregunté por su trabajo y su respuesta fue: "Estoy sin trabajo por ahora, lo que me queda es orar para que todo ataque del enemigo no prospere contra mí".