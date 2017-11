“Es importante resaltar los consensos logrados entre los sectores que permitirán extender la sostenibilidad del régimen por al menos 20 años que era una de las principales metas de la mesa. Yo hubiera querido lograr algunas medidas adicionales, pero efectivamente, tenemos lo que fue posible. Aun así, estamos construyendo un escenario positivo que refleja fortalezas, por otro lado, podemos asegurar que el IVM no estaba en quiebra como se decía, se mantiene su carácter solidario y en manos de la Caja, los trabajadores no salen castigados en el proceso, el no aumentar las cuotas ayuda mucho en la lucha contra la informalidad y la no disminución de beneficios preserva un ingreso digno para las y los pensionados”, dijo Hasbum