14 artesanos se resisten a dejar calle 13 bis pese a gasto millonario en nuevo mercado

Catorce de los 89 comerciantes que laboran en el Mercado de las Artesanías, ubicado en la calle 13 bis de San José, se niegan a trasladarse a las nuevas instalaciones, a pesar de que la Municipalidad de San José invirtió ¢250 millones para remodelarlas al gusto de ellos.

Incluso, esos 14 vendedores están solicitando una indemnización al Estado por ¢1.200 millones, en un proceso que se sigue en el Tribunal Contencioso Administrativo.

Rommel García, vocero de los artesanos, dijo que el día que se concrete el traslado, esos 14 artesanos no se van a pasar y continuarán una lucha que él considera "perdida" ante los tribunales, para que el Estado no los saque de ahí o les pague una indemnización.

"Entre la mayoría hay un buen ambiente y mucha esperanza en el proyecto (del nuevo Mercado); solo 14 artesanos no se quieren pasar. Tratamos en todo lo posible de convencerlos, pero ellos no creen en el proyecto y están buscando la indemnización", explicó García.

El traslado de estos comerciantes está pendiente desde el 2014, cuando la Sala IV anuló el levantamiento de veto que hizo el presidente Luis Guillermo Solís, para otorgar la calle 13 bis –que está a un costado de la plaza de la Democracia– a los artesanos.

LEA: Sala IV anula la Reforma Procesal Laboral

Para concretar la mudanza, el Municipio construyó un nuevo Mercado, ubicado al costado sur de la plaza de las Garantías Sociales, el cual costó ¢1.800 millones. Sin embargo, la mayoría de los artesanos condicionó su salida de la calle 13 bis a que se le hicieran mejoras al nuevo recinto.

LEA: Artesanos condicionan su salida de calle 13 bis a mejoras en nuevo local

Esas mejoras incluían un mezanine con un restaurante, un escenario, una sala con Internet inalámbrico, un ascensor, y ampliar los 89 cubículos. El Municipio cumplió estas solicitudes a cabalidad con tal de que se pasaran; sin embargo, el problema continuará, aun cuando la mayoría de artesanos se trasladen.

Josefa Delgado es una de las comerciantes que no piensa irse, pues considera que al nuevo Mercado no van a llegar turistas.

"Queremos una indemnización de por lo menos unos ¢60 millones por año (por 20 años). No queremos pasarnos, eso no nos beneficia, perderemos todos nuestros derechos, nuestra comida. Ese no es un lugar muy frecuentado, los turistas no llegan. Vamos a pedir la indemnización por proceso de lesividad. Tenemos un abogado que nos va a ayudar", dijo Delgado.

Sin fecha

Marco Vinicio Corrales, gerente de la División de Provisión de Servicios de la Municipalidad de San José, dijo que las mejoras que pidieron los artesanos ya casi están finalizadas, pero todavía no hay una fecha para el traslado.

El funcionario explicó que, cuando se termine de rehacer el nuevo Mercado, los artesanos deben darle el visto bueno, y será hasta entonces cuando se defina la fecha para la mudanza.

Corrales detalló que, para reunir los ¢250 millones, el Municipio tuvo que solicitar un presupuesto extraordinario que se tomó de "sobrantes" de otros proyectos.

Otros cambios. Con el fin de facilitar el acceso al nuevo Mercado de las Artesanías, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) moverá al menos cuatro paradas de autobuses que están cerca de ese sector.

LEA: MOPT moverá paradas para abrirles espacio a artesanos

Se planea reubicar terminales de alta demanda y se indicaron, como ejemplo, las rutas de La Capri y Los Guido (ambas ubicadas en avenida 6, en las cercanías de Coopecaja); Higuito (en calle 7, sentido norte-sur de la plaza de las Garantías Sociales), y Encinales (sobre calle 5, cerca del Colegio de Señoritas). Todavía no se definen cuáles serán trasladadas, ni cuándo se harán los movimientos.