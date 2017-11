"Me van a quebrar porque me hacen entre uno y dos partes por mes y me amargan el día por la prepotencia con la que hablan algunos tráficos. Además, tiene uno que estar llamando a la casa o la oficina para que le abran el portón, aunque no siempre hay alguien ahí para facilitarle esa labor y hay choferes que me tiran el bus encima. Mi intención no es estorbarles, pero tengo que entrar a mi casa", dice Zárate.