“La gente cree que por servir a Dios uno está protegido siempre y no es así. Una vez, me despertaron los gritos de mis papás (ya están separados) y me fui muy mal a dar las clases. Llegué tarde, pero al entrar mis chiquitos me estaban esperando con un gran abrazo. Ese abrazo ayudó a que lograra tranquilizarme”, dijo el catequista Gabriel Ávila para explicar que la vida no es sencilla, pero con Dios de nuestro lado siempre habrá recompensa.