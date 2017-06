Vicepresidenta de la República: ‘A quien se cese se le pagará todo’

Ana Helena Chacón, vicepresidenta de la República, es directa al decir que no habrá pensiones anticipadas para los empleados de Japdeva que deban ser cesados por la apertura del megapuerto de Moín.

No obstante, prometió que se pagarán todas las prestaciones que exige la ley.

Japdeva estimó, durante un Consejo de Gobierno en marzo, que se perderán 3.250 empleos tras la apertura del megapuerto ¿Ustedes cuestionaron a la presidencia de Japdeva sobre la metodología usada para ese cálculo?

Lo que nosotros ordenamos, cuando nos dieron ese número, de lo que podría ser la pérdida de empleos en Limón, fue que empezaran a aplicar fichas del Ministerio de Trabajo para poder saber cuáles son los perfiles de las personas que podrían quedar desempleadas, pero que podrían ser asumidas por nuevas empresas que surjan alrededor del megapuerto.

¿Cómo se llevaría a cabo ese proceso?

Queremos poner en Limón una ventanilla única de empleo. Para esto ya hemos designado una persona a tiempo completo en esta tarea; va a haber una movilidad laboral y es muy importante saber el perfil de las personas.

¿Quiénes podrían acudir a esa ventanilla única de empleo en Limón?

Empleados de Japdeva, estibas y predios, esas dos últimas son actividades privadas. Pero nosotros, como Gobierno responsable, lo que queremos es que exista reactivación económica y nos preocupa el desempleo de las personas en la función pública o privada.

¿Cuándo y dónde se instalará esa ventanilla?

Funcionará con una persona del Ministerio de Trabajo que pueda manejar la base de datos (...). Estamos haciendo un listado de cuántas empresas están interesadas en llegar a Limón para ofrecer servicios. No todas las empresas van a requerir el perfil de las personas que queden desempleadas, porque el perfil de los estibadores es un perfil de personas con baja escolaridad.

Japdeva ha hablado de varias soluciones para sus empleados, como movilidad a otros entes públicos o hasta pensiones anticipadas ¿Cuál es la posición del Gobierno con respecto a la reestructuración de esa institución?

Pensiones anticipadas no podemos dar, para eso habría que hacer una ley específica que permita cambiar la edad de pensionarse y eso no lo estamos pensando.

”A quien se cese, porque habrá que cesar personas, se le pagará todas sus cargas sociales completas y, por eso, hemos estado haciendo reservas presupuestarias”.

¿Cómo sería el proceso de despidos o movilidad laboral? ¿Será en un solo momento o será escalonado?

Lo que he hablado con las autoridades de Japdeva es que será un asunto escalonado. En este momento, no podría decir cuándo se van a cesar las personas que dejen de estar en Japdeva, porque no sabemos con exactitud cuándo entrará en operación el megapuerto.