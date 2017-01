Sala IV señala a Poás por construcciones sin permisos

Municipalidad dio visto bueno a proyectos que arriesgan agua del cantón, dice fallo

El otorgamiento de permisos para urbanizaciones y otros desarrollos sin contar con estudios correspondientes puso en riesgo el recurso hídrico del cantón de Poás, en Alajuela.

Esa fue la conclusión de la Sala Constitucional tras conocer un recurso de amparo interpuesto por vecinos de ese comunidad, quienes adujeron que 13 proyectos –urbanizaciones y calles, principalmente– recibieron el visto bueno sin cumplir con todos los requisitos ambientales.

La Sala consideró que el riesgo real se presentó solo en 10 de los casos, ya que fueron construidos sin antes realizar estudios hidrogeológicos que determinaran las condiciones del terreno y el eventual impacto sobre el recurso hídrico del cantón.

Además, en varios proyectos se encontraron incumplimientos en la densidad poblacional, el tamaño de los lotes y las cargas contaminantes.

Los desarrollos a los que la Municipalidad habría dado permisos de manera irregular son la urbanización Caliche, Los Conejos, la propiedad de Marvin Murillo, la finca Erick Lonis, calle Telón-Fuprovi, calle Las Hortensias, urbanización residencial Don Manuel, urbanización Don Manuel, calle Los Murillo y calle Ladelia.

“(...) la Municipalidad autorizó el asentamiento de los proyectos denunciados, sin tomar las previsiones necesarias que garantizaran previamente la protección de los mantos acuíferos”, declaró la Sala el pasado 16 de diciembre.

El proceso también se había planteado contra el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara). No obstante, la Sala IV halló responsable solo al municipio.

Sin consulta a Senara

El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara ) informó de que Poás tiene mapas de la vulnerabilidad a contaminación de acuíferos, mapas de recarga y una matriz de criterios de uso de suelo.

No obstante, de acuerdo con esa entidad, los proyectos no le fueron consultados, por lo que no hay análisis de su impacto en el agua, pese a que se encuentran en zonas de alta y media vulnerabilidad hidrogeológica.

José Joaquín Brenes, alcalde de Poás, aseguró que el municipio actuó siempre al amparo de criterios técnicos.

“Los proyectos atendieron y aplicaron en su solicitud y su trámite los requisitos”, dijo Brenes en un correo electrónico.

Según él, se cumplieron todos los trámites ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

La Sala IV l ordenó a la Municipalidad no otorgar nuevos permisos de construcción sin antes comprobar que cumplen con la matriz de protección acuífera aprobada por Senara.

Además, en siete de los desarrollos cuestionados, deberán hacerse estudios hidrogeológicos antes de realizar nuevas construcciones, y en otros tres, el municipio deberá velar por que se instalen sistemas de tratamiento de aguas.

Ese es el caso de la finca que es propiedad del exfutbolista Erick Lonis.

“Ahí lo que dice es que nosotros debemos usar sistemas de tratamiento de aguas que cumplan con el reglamento, y nosotros lo hemos hecho.

”Esa resolución está basada en una información mal dada. A nosotros nunca nos hicieron una inspección. La Municipalidad debería verificar; inclusive hemos ampliado zonas de protección de los ríos”, aseguró Erick Lonis.

El exfutbolista explicó que en el terreno de 32 hectáreas construyeron su casa y las de los empleados de la finca, pero también hay ganadería, agricultura y reforestación.

Por su parte Minor Rojas, gerente de la Fundación Promotora de la Vivienda (Fuprovi), explicó que en el caso de calle Telón, lo que se hizo fue mejorar una calle pública y dividir 19 lotes, donde luego se construyeron casas para los damnificados del terremoto de Cinchona.

“Lo que hicimos fue cumplir con lo que la Municipalidad nos pidió. Tanto así que después de las mejoras a la calle, las obras fueron recibidas por el municipio”, explicó Rojas.

Brenes informó de que el 27 de diciembre, el Concejo Municipal acordó iniciar las gestiones que ordenó la Sala IV.