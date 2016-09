Gobierno descarta acabar trocha fronteriza por falta de presupuesto

Presidente Solís no podrá cumplir promesa de campaña para concluir vía en zona norte

Conavi recibirá diseño de 3 de las 5 secciones de la ruta, pero no iniciará obra para dar prioridad a otros proyectos en la GAM

Luis Guillermo Solís prometió, en marzo de 2014, durante su campaña presidencial, que si resultaba electo como presidente terminaría la trocha fronteriza con Nicaragua . Sin embargo, esa promesa no se cumplirá.

German Valverde, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), afirmó que el proyecto, de 160 kilómetros, no se realizará por falta de financiamiento.

El Conavi recibirá los diseños de tres de las cinco secciones del camino, pero no iniciará la obra.

“Esos tramos en este momento no se van a construir, ni está previsto construirlos, sobre todo porque lo que se va a construir es lo que está en el plan de inversiones de la Comisión Nacional de Emergencias, nada más.

”No pareciera, en este momento, que sea de interés, ni que sea rentable meterle dinero a la construcción de esa ruta porque es una ruta en la que el tránsito es bajísimo y los recursos que estás invirtiendo ahí, los estamos necesitando para otras vías más importantes”, dijo Valverde.

El plan de inversiones establecía una serie de acciones para darle a la vía condiciones mínimas para su uso.

Los planos de la ruta fueron contratados desde enero de 2014 a las empresas Cacisa e Imnsa por ¢1.610 millones. Los bosquejos estarán listos en unas semanas.

“Personalmente no me parece recomendable (finalizar la trocha) y creo que, aunque no se ha discutido formalmente en el Consejo de Administración, ellos tienen la misma posición”. concluyó Valverde.

Los proyectos a los que se les daría prioridad son la nueva radial a Heredia, el último tramo de Circunvalación norte y la conexión entre la Florencio del Castillo y la carrtera de Circunvalación a la altura de Zapote.

Carlos Villalta, ministro de Obras Públicas y Transportes, reconoció dificultades para acabar la carretera debido al déficit fiscal que enfrenta el país.

“El problema es lo complicado de los diseños y la parte económica, dado el problema fiscal que tenemos”, expresó el jerarca por medio de un mensaje de texto.

El titular del MOPT prefirió no atender una entrevista de este medio sobre este tema.

No obstante, añadió en otro mensaje que la decisión final sobre el futuro de la obra dependerá del Consejo de Administración de Conavi.

Origen problemático. Esta ruta nació como un proyecto para mejorar la seguridad del país en medio del conflicto fronterizo por la invasión de Nicaragua a isla Calero, en el 2010.

El plan se inició sin la existencia de diseños y bajo mecanismos de contratación que ahora son investigados por la Fiscalía. En el caso figuran 42 implicados.

Las supuestas irregularidades le costaron el puesto, en el 2012, al entonces ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Francisco Jiménez.

Desde el 2011, la trocha ha consumido casi ¢30.000 millones.











