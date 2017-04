Expertos en construcción vertical: Capital es apta para crecer verticalmente

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Vivir en altura en San José, con jardines aéreos y en edificios diseñados a partir del clima y la biodiversidad costarricenses, es la alternativa que proponen el arquitecto Anthony Wood (AW) y el ingeniero civil Dennis Poo (DP).

Ellos forman parte de Concilio para los Edificios Altos y el Hábitat Urbano, una organización internacional sin fines de lucro que se dedica a compartir el conocimiento de expertos en construcción vertical y desarrollo de ciudades sostenibles.

Esa entidad se reunió en Costa Rica la semana pasada, para discutir las posibilidades que tiene el país para crecer en vertical.

Los expertos aseguran que los costarricenses tienen potencial para desarrollar ciudades que crezcan hacia arriba y no hacia los lados, con la naturaleza como referente y aliada.

Ustedes vienen a hablar sobre Costa Rica en el contexto global de edificios altos. ¿Cuál es la situación local?

AW: Costa Rica, como casi todos los países del mundo, está empezando a desarrollar edificios altos. Aunque no es tan activo como Panamá, pero si está comenzando a activarse. Definitivamente, las ciudades verticales son una alternativa más densa y sostenible que las ciudades horizontales. Por eso establecimos un programa en Costa Rica, y es la razón por la cual estamos haciendo este evento aquí.

¿Costa Rica tiene alguna ventaja que haga que la inversión en edificios verticales sea atractiva?

AW: Le diré lo que me interesa de Costa Rica. El impacto más grande para tener patrones sostenibles, es el lugar en el que está ubicada la ciudad. Las ciudades con las mayores oportunidades de crear ambientes sostenibles son las que no son muy calientes ni muy frías, las que están cerca de recursos naturales y agua. Una de las ventajas que tiene San José es que tiene un clima muy estable. Hay potencial para ser sostenible.

¿Qué características deben tener los edificios, según las últimas tendencias?

AW: Creo que uno de los fracasos más grandes en edificios altos en el mundo es que se basan en el mismo modelo.

”San José, Seattle y Shanghai están empezando a verse igual, porque la arquitectura es la misma, impulsada principalmente por motivos comerciales.

”Esta es una oportunidad para que Costa Rica piense cómo deben ser sus rascacielos. ¿Qué es lo único sobre este país? ¿Qué es único sobre el clima, la cultura y las características físicas? Eso debe ser inspiración. Me gustaría ver que la ciudad se desarrolle verticalmente, que todas las cosas que pasan a nivel del piso ocurran también en lo alto. Que haya espacios comunales en las alturas. Que haya jardines y parques, vegetación, paredes verdes, agricultura, escuelas y doctores en el edificio. Incluso que los inmuebles empiecen a conectarse por puentes aéreos y cosas por el estilo”.

DP: No hay una definición específica sobre qué tan alto se debe construir, el punto es que se debe levantar el edificio correcto. No queremos presionar por más altura, sino que las edificaciones se acoplen mejor.

”Actualmente no estamos pensando en edificios solo para apartamentos u oficinas, la gente está buscando espacios públicos para encontrarse”.

La gente usualmente quiere vivir en una o dos plantas, con áreas verdes propias. ¿Se pueden convencer sobre la conveniencia de vivir en altura?

AW: Eso es muy común en el mundo occidental. El ideal es el mismo en Estados Unidos y Reino Unido, pero no lo es en Asia. Si ve, en Singapur el 80% de la población vive en edificios altos construidos por el Gobierno, y la mayoría del 20%, restante, vive en edificios privados también altos, y tienen una calidad de vida extremadamente alta.

”Es posible moverse a una ciudad vertical y mantener los ideales de la casa en los suburbios, pero para eso se tienen que repensar las torres. Para hacer eso tenemos que tener jardines comunales, quizás en pisos 50 o 60, porque crean hábitats humanos en las alturas. Así no se vive en una casa con un jardín, pero sí en un lugar con acceso a un jardín comunal donde los niños pueden jugar con otros niños.

”El problema es que no hay muchos ejemplos. Ahora hay edificios altos para la gente con mucho dinero, o para las personas pobres. No hay nada para la gente de en medio.

DP: Creo que la selección de la gente va a cambiar si se le proporcionan diseños para el nuevo hogar. La gente dice que quiere vivir en una casa de dos pisos porque tiene cierto sentido del espacio, el parqueo y el patio, pero si tuviera más que eso en un edificio alto, ¿qué escogería? La gente va a querer vivir en este tipo de espacios con ciertas comodidades como restaurantes y gimnasios. Lo van a disfrutar y lo van a escoger.

¿Cuáles son las ventajas de construir en altura?

AW: La más grande ni siquiera es una ventaja, es una necesidad. Es que no podemos permitir que las ciudades sigan creciendo horizontalmente.

”Si seguimos creciendo horizontalmente no va a haber más tierra para recreación, para la naturaleza, ni para el cultivo. Las ciudades tienen que densificarse, y para hacer eso tienen que crecer verticalmente”.

DP: También está la contaminación. Si la gente tiene que viajar una o dos horas para ir a trabajar se van a tener que construir muchas autopistas y va a haber mucha contaminación. Si no buscamos un balance entre lo horizontal y lo vertical, vamos a ahogar al país.

¿Hay desventajas?

AW: Mi mensaje es este: creo que los edificios altos son una parte muy importante de la solución para tener ciudades sostenibles. Sin embargo, 95% de ellos actualmente no están respondiendo de la mejor manera. El edificio debe ser completamente multiusos, debe ser una ciudad vertical. Debe tener espacios públicos, jardines e infraestructura. Hay ejemplos muy buenos, Dennis acaba de terminar el segundo edificio más alto de Shanghai, y en todo el edificio hay jardines aéreos y espacios comunales. Hay muchos ejemplos buenos, pero la mayoría no lo son y no tienen lo necesario para contribuir con la sociedad.

¿Qué se puede hacer para que los edificios se piensen de la manera ideal?

AW: No es un problema de diseño, sino de motivación. Los edificios se dejan 100% para que los haga el desarrollador, pero deben hacerse en alianza entre las personas y el desarrollador. Si va a haber un jardín, no es responsabilidad del desarrollador, sino del Gobierno, porque ahora en vez de poner jardines, parques, aceras, transporte e infraestructura en el suelo, todo va a estar en lo alto.

”La solución no está en la arquitectura porque ellos ya saben de esto y pueden hacerlo. Tampoco hay problemas de ingeniería en lo que estoy proponiendo. Hay retos, no problemas.

”El problema es la política socioeconómica, hay que pensar cómo operan las ciudades”.

DP: Un aspecto es cuanto cuesta, porque cuanto más alto se construye, más tiene que pagar, pero esto tiende a conducir a error. En el largo plazo, se ahorra mucho dinero y se gana calidad de vida al vivir en comunidades bien planificadas, sea para poblaciones de bajos, medios o altos recursos.

”Ahora, cuando usted planea una ciudad no tiene que pensar solo donde vive la gente, sino también donde trabaja la gente, dónde están las compañías de alta tecnología, dónde estarán los hospitales. Si tiene todo planeado, va a ganar, pero si no planifica, va a salirse de control”.

¿Cómo manejar el impacto de estos enormes edificios en el paisaje?

DP: Creo que actualmente, muchos diseñadores están conscientes de cómo sus diseños se adaptan a las comunidades, a su cultura y al entorno. Pienso que eso está cambiando la filosofía de diseño para una nueva generación de arquitectos, que no es para complacerse a sí mismos.

AW: Estas cosas siempre van a ser muy grandes dentro del entorno, pero son ciudades, no junglas. Creo que en Costa Rica se pueden desarrollar edificios altos. ¿Qué es único de este país? Lo más representativo es que tiene el 5% de la biodiversidad del planeta, en este país tan pequeño. Me gustaría ver que sus ciudades emerjan de la vegetación y no solo de acero, concreto y vidrio.

”Esa es la ruta a seguir, y no es tan difícil. Le puedo mostrar cien edificios altos que tienen vegetación, puedo mostrarle edificios de 60 pisos con paredes verdes, en Singapur. Puedo mostrarle proyectos en Japón donde hay granjas y lo que se cultiva se come en el mismo edificio. Ustedes están bendecidos con el clima y con el espacio que habitan en este planeta, y eso debería incorporarse en el ambiente urbano”.

¿Qué más necesita hacer Costa Rica para volver más atractivo el desarrollo vertical?

DP: Usted no construye un edificio para oficinas o apartamentos y lo deja vacío. ¿Quién va a comprar ahí? ¿Quién va a alquilar? Hay que empezar con el modelo económico. Hay que tener suficiente gente con los medios económicos para comprar en estos edificios. La clase media está creciendo y debe tener una oferta adecuada, para que puedan comprar.

AW: Creo que ustedes están enfocados en el mercado local, pero si empiezan a hacer cosas que nadie ha hecho nunca, como granjas verticales, puentes aéreos y espacios comunales, empezarían a tener la atención del mundo, porque serían los primeros en hacerlo a esa escala. Es difícil para Nueva York porque ya tiene 300 edificios altos, pero aquí están empezando y tienen una oportunidad.