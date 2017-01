Diputados cuestionan existencia del Conavi porque agencia de la ONU asume sus labores

Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

"Si UNOPS suple lo que debería hacer el Conavi, ¿por qué seguir con el Conavi?".

Esta fue una de las interrogantes que arrojó el diputado Mario Redondo, este jueves, durante la sesión de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público convocada para conocer las razones por las cuáles el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), contrató a una agencia de la ONU para la ejecución de obras viales de gran importancia en el área metropolitana.

Los cuestinamientos se plantearon ante la comparencia del ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta y, como invitado, el gerente de país de UNOPS, Sergio Mazzuchelli.

"Tenemos al Conavi, a las unidades ejecutoras y a la UNOPS. La burocracia para la ejecución de proyectos ha aumentado, los costos se han elevado, pero los plazos para la ejecución de las obras son extensos, son los mismos de antes y las obras no llegan. Eso es irracional, muestra la ineficacia y la evidencia de que es necesario cerrar el Conavi", sentenció Mario Redondo, presidente de la Comisión.

UNOPS es responsable en el país de obras clave como tres pasos a desnivel en la carretera de Circunvalación y dos puentes sobre el río Virilla (en la ruta a Limón, y en Lindora).

El primero de esos proyectos fue aprobado desde 2014 pero no ha dado inicio debido al atraso en las expropiaciones. Es decir, con su contratación tampoco se ha logrado agilizar las obras viales, como pretendía el Consejo.

Durante la comparecencia, los legisladores aprobaron la moción para llamar a comparecer al director del CTP, Mario Zárate; al exviceministro de Transportes, Sebastián Urbina; y director de la intendencia de Transportes de la Aresep , Mauricio Gonzalez, para explicar los fundamentos con los cuales se le otogó a empresa Tuasa un servicio especial por el cierre del puente sobre el río Virilla. La fecha de la comparecencia aún no está definida

Ante este panorama, el diputado de Renovación Costarricense, Gonzalo Ramírez, también le cuestionó al ministro sobre si realmente era necesario para Costa Rica contratar esa organización.

"La decisión de utilizar a UNOPS fue del anterior gobierno. Me parece que sí es necesario, es importante ver los resultados de UNOPS", respondió Villalta al legislador.

El ministro, incluso, admitió ante los congresistas que "en alguna medida" UNOPS suple algunas funciones del Conavi. No obstante, luego de la sesión Villalta dijo a La Nación que el hecho de que la oficina de la ONU haga esos proyectos no significa que esté suplantando al Conavi ni al MOPT, pues apenas es responsable del 10% de la cartera de obras.

Durante la comparencia, el jerarca del MOPT urgió a los diputados la aprobación del proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Infraestructura (INI), el cual vendría a sustituir a Conavi con una normativa, supuestamente, que agilizará la construcción de carreteras.

Tal petición pareciera haber topado con pared pues Mario Redondo le informó de que esa iniciativa no iba a prosperar.

"Lo desbarataron", fue la respuesta de Redondo ante la solicitud del jerarca.

"El proyecto tiene muchas errores, los diputados están considerando archivarlo", explicó, luego, Redondo a La Nación.

Expropiaciones. El ministro retomó en sus respuestas la queja por los procesos de expropiaciones que, pese a recientes reformas, siguen siendo el principal problema para concretar las obras.

También los puso en conocimiento de que en agosto colocaron en la corriente legislativa un proyecto para modificar esa legislación y poner plazos ordenatorios.

La información sorprendió a los legisladores, quienes no sabían de la propuesta.

LEA: Obras encargadas a agencia de ONU se encarecen por atrasos

"¿Cómo un tema urgente no se nos había hecho saber? Esto evidencia la falta de visión del Ejecutivo para mover temas urgentes. En infraestructura no existe una visión de prioridad, eso hace que se vayan atrasando los proyectos. Si nos hubieran dicho que ese proyecto estaba presentado, hubiéramos hecho lo posible para tramitarlo. Ahora vamos a tratar de darle un trámite urgente", manifestó Redondo.

Por su parte, el jerarca del MOPT aseguró que aprovechará el ofrecimiento de los diputados y los buscará para explicarles la iniciativa.

"(¿Por qué no se hizo antes?) porque yo tengo un equipo de gente moviendo este tipo de proyectos, no me habían mencionado la necesidad de que el ministro fuera directamente con el jefe de fracción, como la única forma de que los proyectos caminen, pero, si esa es la forma, vamos a involucrarnos", afirmó Villalta.

Durante la reunión, los legisladores aprobaron la moción para llamar a comparecer al director del Consejo de Transporte Público (CTP), Mario Zárate; al exviceministro de Transportes, Sebastián Urbina, y al director de la intendencia de Transportes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), Mauricio Gonzalez, para explicar los fundamentos con los cuales se le otogó a empresa Tuasa –que hace los recorridos Alajuela-San José– un servicio especial por el cierre del puente sobre el río Virilla. La fecha de la comparecencia aún no está definida.











Comparta este artículo Nacional Diputados cuestionan existencia del Conavi porque agencia de la ONU asume sus labores Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Diputados cuestionan existencia del Conavi porque agencia de la ONU asume sus labores Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.