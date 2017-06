Carlos Villalta hace frente a dos procesos judiciales

Carlos Villalta Villegas, de 46 años y titular hasta este lunes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, debe hacer frente a dos asuntos de carácter judicial, debido a las denuncias que presentó su esposa.

La primera es una causa que se lleva en el Juzgado de Violencia Doméstica de Alajuela, por la cual se dictaron medidas de protección en favor de la denunciante, una mujer de apellido Bonilla, de 41 años.

La segunda se tramita en la Fiscalía Adjunta de esa ciudad por el delito de maltrato.

El primer proceso se abre con la simple denuncia de la supuesta víctima y el juez procede a tomar medidas en contra del demandado.

En este caso, a Villalta se le prohibió agredir de cualquier forma a la denunciante, no acercarse al lugar de domicilio de ella, a su trabajo o lugar de estudio, y se le prohibió aproximarse a la mujer a una distancia no menor de un kilómetro, según informó el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.

Sobre los hechos denunciados, Villalta tiene un plazo de cinco días hábiles para solicitar una audiencia en las cuales aportaría los elementos de descargo. El juez tiene un mes para fijar la fecha de esa audiencia.

En el caso de que Villalta no solicite la diligencia judicial, las medidas de protección regirán por el plazo de un año. Concluido ese tiempo el juez revisa el asunto y podría declarar su archivo.

Asunto penal

El segundo caso, por maltrato, ingresó a la Fiscalía de Alajuela a las 10:57 p. m. del domingo.

Ahí se relataron hechos supuestamente ocurridos ese mismo día a eso de las 7:50 p. m. en la casa de la afectada, en residencial Paso de las Garzas, en San Rafael de Alajuela.

Este asunto se tramita bajo el expediente 17-002620-0305-PE. No obstante, el Ministerio Público no brindó detalles por no revictimizar a la denunciante.

El delito de maltrato se tipifica en el artículo 22 de la Ley de Penalización de la Violencia, que sanciona a cualquiera que golpee o maltrate físicamente a una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio.

Según la norma, en el caso de que las lesiones no generan ninguna incapacidad la pena de cárcel será de tres meses a un año; en caso de incapacidad esa de menos de cinco días el castigo será de seis meses a un año de prisión. Si la incapacidad va de cinco días a un mes, la pena será de ocho meses a dos años.

Por su parte, Alejandra Mora Mora, ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), dijo: "debido a que nos compete velar por el cumplimiento de las leyes que garantizan la vida libre de violencia contra las mujeres, nunca se tolerará ningún tipo de situación de violencia, máxime en jerarcas que deben someterse ejemplarizantemente a estas leyes".