Ministra de Educación prorrogó convención colectiva 'para mantener la paz social'

Jerarca no denunció acuerdo laboral

Con el fin de "mantener la paz y el diálogo social", la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, decidió acoger la solicitud de tres sindicatos de no denunciar la convención colectiva de ese ministerio y prorrogarla por tres años.

Así se lee en la resolución N 002-17-DVM-A, firmada por Marco Fallas, viceministro administrativo del Ministerio de Educación Pública (MEP), en la que se explican las razones del rechazo de la solicitud de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), de negociar una tercera convención colectiva.

Antes de que se venciera el plazo para denunciar el acuerdo, el 11 de mayo, la APSE presentó una propuesta de convención colectiva debido a la negativa de los tres sindicatos titulares del acuerdo laboral: Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC) y, el Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares (Sitracome), de incluirlos en la negociación del mismo.

En la resolución se explica que el 9 de mayo los tres gremios informaron al MEP su decisión de no incluir a la APSE en la convención, "amparados en su autonomía sindical", manteniéndose como únicos representantes ante el MEP. Ese mismo día informaron su decisión de no denunciar la convención y le solicitaron al Ministerio no ejercer la denuncia para que se produjera una prórroga del acuerdo laboral.

"La señora ministra de Educación Pública, evaluando la legalidad y oportunidad del acto, especialmente considerando la situación fiscal del país y la necesidad de mantener la paz y el diálogo social, acogió la solicitud de los sindicatos e instruyó para que, en coincidencia con la voluntad de los representantes de los gremios titulares de la segunda convención colectiva, no se denunciara el fenecimiento del plazo del instrumento colectivo", se lee en la resolución firmada por Fallas.

Ricardo Molina, presidente de la APSE, gremio con 38.000 afiliados, dijo que el 2 de junio habrá una reunión para definir las acciones a tomar tras ser excluidos de la convención.

Por su parte, Gilberto Cascante, presidente de la ANDE, sindicato con 60.000 afiliados, dijo que no se va a referir al por qué no quisieron incluir a ese gremio en el acuerdo laboral. "No me voy a prestar a esos juegos de la prensa", respondió.

Sobre la exclusión de la APSE, el MEP reiteró, días atrás, que los titulares de la convención colectiva son la ANDE,el SEC y el Sitracome y que, en téminos jurídicos, el Ministerio no está obligado a incidir en decisiones intersindicales, ya que es a esos gremios a los que corresponde decidir si incluyen o no a otro grupo.

La ministra dijo que "con toda contundencia" puede afirmar que no hay exclusión de la APSE y que el MEP no ha tenido ningún inconveniente con que esta grupación forme parte de la negociación.

"Ellos (los cuatro sindicatos) no lograron llegar a un acuerdo. Los sindicatos que participan en la negociación pasan por acuerdo intersindical. Los convenios con la OIT (Organización Internacional del Trabajo) nos prohíben intervenir en temas intersindicales", explicó Mora.











