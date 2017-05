Indígenas rechazan mecanismo de consulta propuesto por el Gobierno

Resultados del Encuentro Nacional de Consulta a Pueblos Indígenas

Los delegados de las comunidades autóctonas del país rechazaron el mecanismo que el Gobierno les propuso para consultar a los pueblos indígenas, cuando algún proyecto o política afecte sus recursos naturales, límites territoriales, viviendas o cualquier derecho cultural o humano.

Así lo informó Óscar Almengor, vocero de los territorios indígenas y miembro de la Mesa Indígena Redactora, una vez terminado el Encuentro Nacional de Consulta a Pueblos Indígenas celebrado entre viernes y sábado en el Estadio Nacional.

Según Almengor, la idea original del Encuentro era que los 92 delegados de las poblaciones autóctonas revisaran un borrador planeado por el Gobierno y, si estaban de acuerdo, aprobarían el mecanismo de una vez. Sin embargo, eso no ocurrió porque había muchos puntos que les generaban dudas.

En tanto, los delegados y el Poder Ejecutivo acordaron hacer un nuevo documento.

"La mayoría de los puntos del texto que el Gobierno presentó no fueron aceptados. Una de las propuestas más fuertes, y sobre la cual giraban muchos puntos del borrador, era la creación de la oficina de consulta indígena, en San José. No se aceptó porque los representantes indígenas consideraron que no se adecuaba a la realidad de los territorios. Hubo un consenso (entre los delegados) de que el borrador del decreto tenía que contextualizarse a la realidad de las comunidades", dijo Almengor.

La propuesta del Gobierno fue realizada, durante un año, con insumos recabados en 120 talleres en territorios indígenas. Este mecanismo de consulta busca hacer efectivo derecho de pueblos a ser consultados cuando una medida o proyecto los afecte directamente.

Almengor explicó que acordaron hacer un nuevo borrador de mecanismo de consulta, entre los delegados y el Gobierno, "más aterrizado y contextualizado a la realidad de los pueblos".

Odir Blanco, delegado de los indígenas Maleku, agregó que al nuevo documento se incorporarán los acuerdos de los pueblos indígenas: "El documento que propuso como borrador el gobierno no fue aprobado, ni acogido tal y como lo presentó. La próxima etapa que sigue es incorporar la propuesta de los pueblos indígenas al texto. Vamos a reunirnos la comisión redactora de los pueblos indígenas y la comisión de Gobierno para garantizar que se incorporen y luego hay que llevar el documento a las comunidadades para que sea analizado".

Según Almengor, en caso de que las comunidades aprueben el nuevo documento, el Gobierno y los delegados harán un cronograma para la implementación del mecanismo.

La Nación solicitó hablar con Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, sobre lo ocurrido en el proceso del Encuentro pero su periodista, Ana Isabel Alvarado, indicó que ya Zuñiga había dado declaraciones al respecto.

En un comunicado, la viceministra dijo que se sentía "sumamente satisfecha" de que este proceso esté avanzando.

Los delegados que participaron en el Encuentro fueron mujeres y hombres, jóvenes y adultos mayores provenientes de las delegaciones de Térraba, Maleku, Kéköldi, Quitirrisí, Matambú, Abrojos Montezuma, Coto Brus, Conte Burica, Ujarrás, Salitre, Cabagra, Tayní, Telire, Talamanca Cabécar, Talamanca Bribri, Zapatón, Osa, Nairi-Awari, Osa, Bajo Chirripó, Alto Chirripó, Curré, Boruca, China Kichá, Altos de San Antonio.

