“Estaría trabajando para pagar el carro y eso no tiene sentido. La verdad no me cabe en la cabeza que se pague tanto dinero en Costa Rica por el derecho de uso del carro, sobre todo por todo lo que se dice de las carreteras y su mal estado. Acá en Panamá la verdad de 10 le doy un 8 a la calidad de las calles”, nos dijo.