Este Supermán no volaba, pero llegaba a todos lados, no tenía visión de rayos equis, pero sabía donde podía convertirse en el amigo de todos, no estaba hecho de acero, pero sí de mucho amor por el prójimo. Y además, tenía un superpoder único, se podía convertir en payaso y Colacho, logrando que la alegría siempre saliera victoriosa.