'U' públicas pagan anualidad sin tomar en cuenta el desempeño de funcionarios

En la UCR, UNA, UNED y el ITCR el pago de la anualidad no tiene relación con la evaluación del desempeño, inclusive, algunos funcionarios ni siquiera han sido calificados y aun así reciben este incentivo.

Esto ocurre a pesar de que para el resto de los empleados públicos el artículo 5 de la Ley de Salarios de la Administración Pública (N°.6835) establece que los aumentos anuales serán concedidos por méritos a aquellos servidores que hayan sido calificado al menos como "buenos" durante el año anterior.

En el caso de la Universidad de Costa Rica (UCR), no cuentan con "un marco normativo ni políticas establecidas que vinculen el Sistema de Gestión del Desempeño con el pago de anualidad", informó la Oficina de Recursos Humanos.

Todos los 9.500 funcionarios de esa institución recibieron, hasta el 2017, un 5,5% de anualidad, como un componente salarial más. Por año, la UCR pagaba ¢30.000 millones por ese beneficio. Sin embargo, este año derogó el acuerdo que lo aumentó del 3% al 5,5%. Ahora se negocia la convención colectiva donde se definirá un nuevo porcentaje.

Con respecto a la evaluación del desempeño en la UCR, solo se ha medido la gestión de 160 funcionarios del área administrativa desde el 2011 al 2016, debido a que la institución ha estado en un proceso de "sensibilización" para la medición que se hará a todos los funcionarios administrativos en el 2018. Sin embargo, los resultados de esa valoración tampoco se tomarán en cuenta, por ahora, para el pago de la anualidad.

"La anualidad en la UCR solo se paga por trabajar un año más", Henning Jensen, rector de la UCR.

En el caso de los 5.000 docentes, ellos son evaluados por los estudiantes cada semestre. A cada uno de los alumnos se les pasa un cuestionario sobre la gestión del profesor.

"Es una forma de evaluar al profesor, efectivamente, en términos generales, esto no necesariamente tiene consecuencias negativas para el profesor. Sin embargo, el director de la unidad académica tiene la posibilidad de utilizar esas evaluaciones para confrontar al profesor", explicó el rector de la UCR, Henning Jensen. No obstante, esta medición tampoco se relaciona con el incentivo.

La Universidad Nacional (UNA) paga por este incentivo un 4% a todos sus funcionarios. No obstante, la evaluación del desempeño para funcionarios administrativos todavía no aplica a todos. De los 1.871 funcionarios académicos, se evaluó a 556 en 2016 porque la Universidad "no cuenta con una aplicación informática para la administración de la información", dijo el vicerrector de Administración de la UNA, Pedro Ureña.

A los profesores también los califican los alumnos. En el 2016, el 95% de los 2.456 docentes evaluados obtuvo una calificación entre "bueno", "muy bueno" y "excelente"; el 5% (123) fue calificado como "regular" o "deficiente".

De acuerdo con la ley, ese 5% no merecía el plus por anualidad, pero sí se les pagó. Según Ureña, esto responde a que "la evaluación del desempeño está orientada a la mejora continua del cargo, los resultados se vinculan a procesos formativos y de seguimiento, no al pago de anualidades".

"(En el caso del personal administrativo) no se cuenta con calificaciones de excelentes, muy buenos, buenos, regulares y malos dado que el propósito de la valoración no es punitiva, ya que está orientada a la mejora. (En el caso de los docentes), particularmente, quienes quedan en las categorías más bajas, son reforzados con acciones de actualización para el mejoramiento docente con miras a la excelencia académica", explicó Ureña.

La Universidad Nacional tiene un total de 3.597 funcionarios entre docentes y administrativos. Por año destina ¢14.997 millones al pago de la anualidad.

Otros casos.

La situación en la UNED y el ITCR no es muy diferente. El pago del beneficio no tiene una razón definida.

En la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el 98,9% (2.497) de los 2.526 funcionarios, docentes y administrativos, tuvieron un desempeño entre "bueno", "muy bueno" y "destacado" en la última evaluación del 2016. El resto (29) fue calificado entre "deficiente" y "regular".

Según Rosa Vindas, jefa de Recursos Humanos del UNED, no se toma en cuenta esta medición en el pago de la anualidad ya que "la evaluación del desempeño tiene una relación directa con el mejoramiento continuo y el fortalecimiento y desarrollo de competencias".

Por año, esta institución paga un 5% en anualidades lo que representa ¢6.602 millones al año.

Por su parte, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) la calificación del personal la realiza el superior jerárquico, mientras que los profesores son medidos por los alumnos y por sus superiores. Se utiliza una escala del 1 al 10: se les considera con baja nota a quienes estén por debajo de 7.

En el 2016, se calificó a 1.615 funcionarios. Todos los 1.553 administrativos obtuvieron una nota superior a 80. En el caso de los docentes, de 772, 36 tuvieron una calificación de 70 o menos.

"El pago de la anualidad no tiene ninguna relación con la evaluación del desempeño", dijo la oficina de prensa del ITCR.

El Tecnológico paga un 4% de anualidad. Por año, destina ¢7.170 millones en ese incentivo.

La única universidad que sí paga la anualilidad dependiendo de la evaluación del desempeño es la Universidad Técnica Nacional (UTN). De los 1.775 funcionarios calificados en el 2016, ninguno tuvo una mala nota, se colocaron en el rango superior a "bueno" que es el establecido para la obtención del beneficio.

"La anualidad nació como un premio al buen trabajador, pero se convirtió en una extra para todo el mundo", Alberto Salom, rector de la UNA.

Anualmente, este centro destina ¢3.867 millones en el pago de anualidad.

En desacuerdo

La preocupación de que el pago de las anualidades no responde a ningún criterio es compartida por los mismos rectores de las instituciones, quienes afirman que este incentivo se ha convertido en una "extra" independientemente del desempeño del funcionario.

"Eso es algo que pretendemos cambiar. Creo que el desempeño es un factor importante para reconocerle a los funcionarios de acuerdo a su evaluación. No tenemos que tener un sistema salarial basado en automatismos que provocan un crecimiento vegetativo de la masa salarial, es propio de una universidad que la evaluación juegue un papel preponderante, la academia es un institución que debe ser evaluada de manera permanente", explicó Henning Jensen.

Alberto Salom, rector de la UNA, está valorando que este incentivo se pague de acuerdo a la evaluación del desempeño del trabajador. Esto tiene que negociarse con el sindicato para que se pueda implementar.

"Yo sí quiero llegar a que la anualidad sea el producto de la evaluación del desempeño. La anualidad nació como un premio al buen trabajador, pero se convirtió en una extra para todo el mundo. Se convirtió en una expectativa de derecho a un derecho, este concepto surgió antes de que yo estuviera como rector, siempre tuve la convicción de que la anualidad debió ser un premio al buen desempeño, pero no ocurre así", declaró Salom.

Luis Guillermo Carpio, rector de la UNED, explicó que quieren controlar los incentivos que se pagan automáticamente, como es el caso de la anualidad. La Universidad "está en proceso" de adaptar la anualidad y los ascensos a la evaluación del desempeño, sin embargo, aún no hay una propuesta concreta.

"Tenemos que entrar a un proceso de negociación con el sindicato. Ahorita la anualidad está como un componente salarial. (Su pago) no tiene razón definida ni está sujeto a la evaluación del desempeño, pero se va a migrar a eso", dijo Carpio.

La evaluación del desempeño tampoco garantiza de que se controle el gasto en anualidades, dado que el 99% de los empleados públicos reciben el plus porque sus jefes les dan una buena nota que los hacen merecedores del mismo.

La Nación informó el 13 de junio que el año pasado solo 43 de los 79.823 empleados del Ministerio de Educación Pública (MEP) recibieron una calificación de "inaceptable", "insuficiente", "deficiente" o "regular", por parte de sus jefes inmediatos.

En la evaluación del desempeño del 2015, de 33.558 funcionarios cobijados por el régimen del Servicio Civil, solo 49 perdieron el bono de anualidad por tener la más baja calificación.

El artículo 15 del proyecto de ley de empleo público (expediente N° 19.506) planteaba reservar el pago de la anualidad únicamente a los empleados en las categorías "muy bueno" y "excelente" y limitaba el porcentaje del plus entre un 2,5% y un 1,9% para los "excelentes" y entre 1,9% y 1,4% para los "muy buenos".

Sin embargo, en enero el Gobierno descartó esta iniciativa. No obstante, en febrero, el Poder Ejecutivo convocó el proyecto Ley sobre la Promoción del Buen Desempeño de los Servidores Públicos para una Gestión Pública de Calidad (expediente 19.787) que propone algo similar al del expediente 19.506.

Fija un tope máximo a las anualidades que otorgan todas las instituciones del sector público, en este caso de un 2,54%, y establece que la calificación mínima para acceder al pago por anualidad es de "muy bueno", y no la de "bueno", como en la actualidad.