11.500 estudiantes perseveran en lucha por ganar bachillerato

El domingo pasado, Éricka Hernández hizo por cuarta ocasión la prueba de bachillerato de Matemáticas, esta vez con la convicción de que al fin logrará obtener el título por el que ha luchado durante más de 25 años.

Ella fue una de las 11.535 personas que aplicaron las pruebas bajo la modalidad de “bachillerato a tu medida”, que estrenó el Ministerio de Educación Pública (MEP) para dar un empujón a los que han fallado en más de dos ocasiones en un examen para ganar el título de secundaria.

En el caso de Éricka, Matemáticas es la única asignatura pendiente para lograr el ansiado diploma, pues todos los demás exámenes los aprobó cuando tenía 18 años y salió del colegio.

“Tengo 45 años y cuatro hijas, tres de ellas ya son bachiller. A veces me quedo viéndolas y me pregunto: ‘¿cómo es que nunca lo hice?’.

”La menor, un día me dijo que ella no quería seguir estudiando, y cuando le dije que tenía que hacerlo para conseguir trabajo, me contestó que igual yo no tenía título y tenía trabajo”, relató Éricka.

Para ella, además del ejemplo para sus hijas, el título de secundaria es la única forma de lograr un ascenso laboral.

Al igual que ella, Kevin Cortés, de 37 años, sueña con obtener el diploma para matricularse en una universidad y estudiar Administración de Empresas y Mercadeo.

“Lo veo como una buena oportunidad de crecer (...). Tengo dos hijos y quiero ser ejemplo; yo, al mayor, que está en décimo, le digo que aproveche ahorita”, aseguró este vecino de Pavas, quien trabaja como agente de ventas.

Tanto Kevin como Éricka aseguran que la experiencia laboral no es suficiente, pues aunque se les han presentado posibilidades de ascenso en sus trabajos, el no contar con el título impide que puedan aspirar a mejores puestos.

Ambos aseguran que para prepararse aprovecharon los videos y prácticas disponibles en el sitio web del MEP, lo cual les facilitó el estudio, pues, a causa de sus trabajos el tiempo para repasar contenidos es corto.

El modelo. La iniciativa recién estrenada por el Ministerio tiene como fin darles un empujón a los estudiantes que enfrentan mayor dificultad para estudiar.

El plan consiste en dividir en dos partes los contenidos que se evalúan en los exámenes.

De esta forma, en las primeras pruebas (que se realizaron entre el 24 y el 25 de junio) los aspirantes solo debían estudiar la materia que se ve durante décimo año de colegio, y en los segundos exámenes (que se aplicarán a finales de noviembre) se abarcarán los temas de undécimo.

Las calificaciones de ambos exámenes se promedian y pasan aquellos que obtengan una nota igual o superior a 70.

Lilliam Mora, directora de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP, explicó que la iniciativa surgió tras analizar datos de personas que no han podido ganar las pruebas de bachillerato.

Según el Ministerio, cada año se quedan entre 1.500 y 2.000 personas con asignaturas pendientes de aprobar para obtener el título.

Junto con la convocatoria, el MEP lanzó un sitio en el que se pueden encontrar prácticas de cada materia y una explicación de cada ítem, así como videos y libros en línea con los contenidos que se evaluarán.

En esta primera convocatoria se inscribieron 11.535 personas, quienes aplicarían a 16.302 pruebas (un mismo estudiante puede inscribirse en más de un examen).

La mayoría se matriculó para realizar la prueba de Matemáticas (7.692). Esta es la materia con menor promoción en todas las modalidades de bachillerato.

Mora también destacó que entre los aspirantes hay personas de más de 50 años, y hasta dos señoras de 75, lo cual indica que nunca es tarde para lograr cumplir las metas pendientes.

La funcionaria añadió que en agosto se tendrán los primeros resultados de las pruebas.

La continuidad del sistema dependerá de quien asuma el MEP en el próximo gobierno.

En el caso de las pruebas de bachillerato por madurez, la matrícula es de unas 40.000 personas en cada convocatoria.