Universidad Cristiana del Sur desobedece al Conesup y abre matrícula

Pese a que el Conesup cerró la Universidad Cristiana del Sur por un año –a partir de setiembre– las autoridades de ese centro hicieron la convocatoria en redes sociales de que la matrícula está abierta para el próximo cuatrimestre.

En junio, el Consejo Nacional de Educación Superior Privada (Conesup) acordó cerrar esa Universidad por aceptar estudiantes sin el título de bachillerato y contratar profesores sin estar incorporados al colegio correspondiente.

Pese a que esta resolución está vigente, la Universidad informó en su página de Facebook de que su matrícula está abierta del 7 de agosto al 9 de setiembre, para el III periodo del 2017 y que el inicio de lecciones será el 9 de setiembre.

Esto lo hicieron a pesar de que el Conesup les rechazó un recurso de revocatoria que presentaron a raíz de la decisión del Consejo de cerrar el centro de estudios durante 12 meses.

Danny Aguilar, director de la Universidad, dijo que van a mantener el llamado de la matrícula al tiempo que van a acudir a todas las instancias de ley para que se paralice la decisión de Conesup, "en virtud de una serie de agravantes que perjudican a más de 500 estudiantes" que están matriculados.

Según él, el Conesup rechazó el recurso de revocatoria porque este había sido presentado en forma extemporánea, pero ellos alegan que el mismo fue presentado en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido por la Corte.

"Mantenemos la matrícula abierta porque, aunque Conesup emitiera esa decisión, vamos a agotar todas las vías. El Conesup rechazó por un tecnicismo (el recurso de revocatoria) que está aplicando a favor de ellos. Están desconociendo una resolución de la Corte Suprema de Justicia donde se manifiesta cómo se debe interpretar la ley de notificación en el artículo 38. La Corte, en el boletín oficial judicial, le informó a todas las instancias judiciales del país cómo se deben contar los días para accionar los recursos de revocatoria", dijo Aguilar.

Aguilar informó de que ayer presentaron un recurso de revisión contra el rechazo de la revocatoria ya que, según dijo, fue el Consejo quien incumplió el plazo de respuesta.

Mario Sanabria, director del Conesup, hizo un llamado a los estudiantes de que si matriculan entre setiembre del 2017 y setiembre del 2018 en esa universidad, van a perder tiempo y dinero, porque los cursos ganados en ese periodo no serán válidos.

"Dentro del acuerdo que se tomó es hacer un comunicado a la opinión pública para que la gente tenga conocimiento de que no matricule, porque no va a tener ninguna validez, los cursos no valen para nada. A esa Universidad no se le permite matricular, eso es espurio, lo que están haciendo es sacarle el dinero de la bolsa a los estudiantes. Ya ellos agotaron la vía administrativa, la Universidad no está autorizada para dar clases, no tiene validez", explicó Sanabria quien informó que el recurso de revisión también les fue rechazado.

Anomalías

El departamento de Inscripción de Títulos del Conesup fue el responsable de la investigación que detectó las anomalías. Según la pesquisa, cinco docentes en ese centro impartieron asignaturas en la carrera de Derecho sin estar incorporados al Colegio de Abogados, pues ni siquiera son profesionales en esa área.

Además, tres estudiantes ingresaron a la Universidad sin tener el título de bachillerato de secundaria (entre ellos el diputado Óscar López, quien llevó 16 materias en Derecho), y otros seis se matricularon con un diploma falso, caso que el Conesup recomendó trasladar a la Fiscalía.

El Conesup también señaló que esa Universidad no contaba con biblioteca ni laboratorio de cómputo; además, alquila las aulas en las instalaciones del Liceo Édgar Cervantes Villalta, en Hatillo.

En el 2012, la Fiscalía Adjunta de Fraudes allanó la Universidad Cristiana del Sur por la supuesta emisión de títulos falsos.

La denuncia fue interpuesta por el Colegio de Abogados, que señaló la aparente emisión de títulos a personas que no cumplían con los requisitos académicos y que en ocasiones no asistían a los cursos.

Según el Colegio, la emisión de esos certificados se realizó en carreras de Derecho, Administración y Teología. La Fiscalía investigó también si la Universidad recibía pagos de ¢500.000 a cambio de los títulos.

Recientemente, la Universidad Cristiana del Sur también fue noticia porque solo 62 de sus graduados de Derecho, de 401 postulados, aprobaron el examen de incorporación al Colegio de Abogados.

La acción más fuerte en 36 años

El Conesup es un órgano adscrito al Ministerio de Educación Pública (MEP) con la función de regular y fiscalizar las universidades privadas.

Se creó el 21 de diciembre de 1981. En los 36 años que tiene de operar, esta es la primera vez que cierra un centro de enseñanza.

Hasta ahora, las sanciones más graves impuestas fueron llamadas de atención por escrito cuando alguna universidad incumplía con requisitos.

Para el 2015, las faltas más recurrentes consistían en la entrega de títulos de forma irregular y la apertura de sedes sin autorización, según informó la entidad.

Actualmente, en la Asamblea Legislativa se estudia un proyecto de ley para reformar al Conesup, con el fin de que la entidad pueda exigir altos estándares de calidad a las universidades, así como para darle la potestad de autorizar los montos de matrícula y los cobros que realizan por derechos y trámites.

En este momento, el Consejo lo conforman Sonia Marta Mora, ministra de Educación, así como representantes del Consejo Nacional de Rectores (Conare), los colegios profesionales, las universidades privadas, el Ministerio de Planificación (Mideplan) y un director ejecutivo.