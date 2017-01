Vicerrector de la UNA destituido por aparentes incumplimientos laborales

Al funcionario se le indagó por supuestas ausencias irregulares y faltas a la dedicación exclusiva

Hernán Alvarado, vicerrector de la Universidad Nacional (UNA), fue separado de su cargo por aparentes ausencias irregulares e incumplimientos al deber de dedicación exclusiva.

Alberto Salom, rector de esa casa de enseñanza, confirmó que el funcionario dejó de dirigir el área de extensión desde el 1.° de enero.

La decisión la tomó el mismo Salom, tras determinar que el descargo del funcionario ante varias denuncias presentadas en su contra "no fue contundente".

De acuerdo con el rector, denunciantes anónimos presentaron cerca de 30 acusaciones, de las cuales solamente se consideraron válidas unas cinco, que fueron elevadas a un órgano instructor interno.

"Frente a las acusaciones encuentro que no hay descargos contundentes que me permitan a mí exculparlo o mantenerle la confianza, de manera que yo y la rectora adjunta, que fuimos quienes lo nombramos, decidimos rescindir su nombramiento", informó el rector.

El jerarca universitario explicó que las denuncias anónimas reportaron que el exvicerrector se habría ausentado del trabajo sin el debido procedimiento, así como que habría asumido otros compromisos, mientras estaba obligado a respetar la dedicación exclusiva con la UNA.

Salom aseguró categóricamente que ninguna de las faltas se habrían cometido durante el nombramiento del funcionario como vicerrector y que, de haberlas conocido, no habría sido nombrado en ese cargo.

"En su desempeño como vicerrector yo no tengo quejas. Y no solo no tengo quejas, sino que lo estaba haciendo muy bien", aseguró Salom.

"El mío era un puesto de confianza del que él (el rector) podía disponer en cualquier momento. Su decisión no es académica ni jurídica, sino de conveniencia política para su gestión", manifestó el exvicerrector Hernán Alvarado al ser consultado por La Nación.

Alvarado dijo que no se referirá a las denuncias en su contra, debido a que no se ha realizado una audiencia de conciliación. Salom, no obstante, indicó que tal procedimiento no corresponde en este caso.

A Alvarado se le habría dado la oportunidad de renunciar. Sin embargo, al no aceptar esa alternativa, fue cesado.

El exvicerrector también es profesor catedrático de la UNA. Alvarado manifestó que posiblemente no continúe laborando como docente, pero que de momento estará en vacaciones.