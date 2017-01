UCR admitió 8.647 nuevos estudiantes

Se asignó un 98% de los cupos disponibles

Un total de 8.647 personas se garantizaron un cupo para ingresar a la Universidad de Costa Rica (UCR).

Esa casa de enseñanza publicó los resultados del concurso a carrera, en el que tenían derecho a participar las 24.087 personas que obtuvieron una nota igual o superior a 442 en el promedio de admisión.

De los 8.830 cupos que se sacaron a concurso, se asignó un 98%.

"Estos pocos espacios que no se llenaron son en carreras donde (los postulantes) no cumplieron con los requisitos para solicitar el ingreso, o no concursaron", explicó José Rivera, director de la Oficina de Registro e Información (ORI) de la UCR.

El próximo viernes 27 de enero se anunciará la lista de quienes obtuvieron un espacio en la admisión diferida, una etapa de admisión extraordinaria en la que se da una segunda oportunidad a estudiantes de colegios con un bajo porcentaje de ingreso a la UCR.

En esa fase se asignarán 711 cupos. En total, para el 2017 se admitirán 9.541 nuevos alumnos.

Las más buscadas. En esta ocasión en la Sede Rodrigo Facio, de San Pedro, Dirección de Empresas fue la carrera con más postulantes, con 1.179 solicitudes. De ellos, alcanzaron un cupo 363 personas.

En segundo lugar estuvo Diseño Gráfico, carrera para la que aplicaron 1.087 personas, pero lograron ingresar solo 23.

En la tercera posición se ubicó Inglés, con 774 solicitudes y 196 admitidos.

Las tres carreras con los cortes de ingreso más altos fueron las mismas del año pasado, con leves cambios en el puntaje. El corte más alto lo tuvi Medicina, con 706,91. El año pasado había sido de 714,36.

La segunda nota más alta fue la de Microbiología, con 704,56, mientras que en 2016 fue de 705,79. Le siguió Imagenología, con 691,56. El año anterior, el corte de esa carrera fue 684,22.

Nuevas carreras. Este año, la UCR ofreció por primera vez cinco nuevas carreras. Rivera informó de que se ocuparon todos los espacios habilitados para esas nuevas opciones.

Una de las carreras nuevas es Gestión Integral del Recurso Hídrico, en el recinto de Tacares, en Alajuela, la cual admitió a 30 personas. Ingeniería en Desarrollo Sostenible, la cual se impartirá en Turrialba, recibió a 46 personas. Ingeniería Electromecánica, en la sede del Pacífico, le dio un espacio a 31 nuevos alumnos.

En Gestión Cultural, también en la sede del Pacífico, se admitió a 36 alumnos. La única nueva carrera que se abrirá por primera vez este año en la sede Rodrigo Facio será Educación Matemática, con 28 alumnos.

A esos cupos deben sumarse los que se asignarán mediante admisión diferida.

Para las personas admitidas que deseen consolidar su ingreso a la UCR, el siguiente paso será la solicitud de beca socioeconómica, en caso de requerirla.

Tal gestión se debe realizar entre el 20 y el 24 de enero. Puede encontrar más información en el sitio web de la Oficina de Becas de la UCR.