Tormenta golpea escuelas y colegios en tiempo de gran recorte de dinero para infraestructura

La ministra de Educación, Sonia Marta Mora, está "preocupada" de conocer la situación en que quedaron los centros educativos cuando esta semana los expertos valoren su estado, tras el paso de la tormenta Nate.

Algunos quedaron inhabilitados totalmente, otros con daños importantes y mucho equipo quedó destruido por el barro.

Aún no hay certeza de a cuánto ascienden las pérdidas, pero de lo que hay certeza es que, para el otro año, el dinero que reciben las juntas de educación para la construcción, mantenimiento y adecuación de obras de infraestructura se verá reducido en un 45%.

LEA: MEP contratará 2.600 docentes en 2018 pero recortará en infraestructura

En el 2017, las juntas recibieron ¢138.518 millones; en el 2018 recibirán ¢76.000 millones. Está reducción ocurrirá pese a que el presupuesto total del MEP creció en un 3,7%: pasó de ¢2,56 billones, en el 2017, a ¢2,66 billones, en 2018.

¿Qué hará el MEP? Desde ya está pensando en solicitar presupuestos extraordinarios.

"Esta emergencia ha sido de un impacto suficientemente importante como para que, como jerarca en Educación, yo esté preocupada de lo que podamos ir descubriendo. Esto es una emergencia que tiene impactos de grandes proporciones, no contábamos con que algunos centros han quedado destrozados, eso va a implicar un análisis a nivel de gobierno sobre las inversiones en infraestructura escolar. Ya tenemos visualizados algunos rubros de donde podemos reorientar recursos para un presupuesto extraodinario", explicó la ministra.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) apenas tiene reportes preliminares de la situación de los centros. A partir de esta semana, el personal de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) hará una valoración detallada de la afectación.

LEA: 3.500 escuelas y colegios no reanudarán lecciones este lunes

Sin clases hasta nuevo aviso

Mora anunció este domingo en conferencia de prensa, que en 3.496 centros educativos, de aproximadamente 5.000, no habrá lecciones hasta nuevo aviso debido a la afectación que tuvieron a causa de la tormenta tropical Nate, ya sea en su infraestructura o acceso, o porque están sirviendo de albergue para los damnificados.

La mayoría de estos centros (3.419) pertenecen a los 39 cantones que a este domingo estaban declarados en alerta roja. Allí no se convocará al estudiantado ni tampoco al personal docente ni administrativo. Tampoco habrá lecciones en 77 centros ubicados en cantones con alerta amarilla pero que sufrieron algún tipo de daño o no tienen acceso a agua potable.

En esas escuelas y colegios estudian 350.662 alumnos. Sin embargo, la ministra insistió en que aunque la cifra de centros sin clases representa más de la mitad del total, la cantidad de alumnos que sí volverán a clases este lunes es mucho mayor, pues se trata de unos 650.000 de casi un millón.

En el caso de las escuelas y colegios que se ubican en cantones con alerta amarilla, donde se reanudarán las clases este jueves, los directores deberán evaluar el estado de la situación tanto en materia de seguridad como de acceso y limpieza, además de que estas cuenten con servicios básicos para poder reanudar el servicio de alimentación.

Del total de centros educativos que seguirán cerrados, 47 edificios están siendo utilizados como albergues.

Mora indicó que si, por razones de fuerza mayor, algún funcionario no puede presentarse a su trabajo, deberá presentar la justificación ante su superior jerárquico quien valorará dicha situación.

Entre las primeras labores que deberá asumir el personal a su llegada, a los centros educativos se encuentran las tareas de reorganización básica, coordinación académica para la recuperación pedagógica, comunicación con la comunidad educativa e informar a la dirección regional de las condiciones detectadas.

La viceministra académica, Alicia Vargas, va a emitir en las próximas horas una circular para la recuperación pedagógica de los estudiantes, donde se le indicará al director cómo actuar para que los estudientes no tengan ningún perjuicio en su rendimiento académico ni sus calificaciones.

"Estamos acudiendo a nuestros profesionales de División de Infraestructura, pero ya establecimos una comunicación con el Consejo Nacional de Rectores y en los próximos días estaremos en comunicación con ellos para solicitar la ayuda solidaria que nos dieron en el huracán Otto, cuando las cinco universidades públicas nos ayudaron a hacer el diagnóstico en todo el territorio nacional", declaró la ministra.

Cantones en alerta roja donde no habrá lecciones-Cartago-El Guarco -Abangares -Abangares -Bagaces -Cañas -Carrillo -Hojancha -La Cruz -Liberia -Nandayure -Nicoya -Santa Cruz -Tilarán -Acosta -Aserrí -Curridabat -Desamparados -Dota -León Cortés -Mora -Pérez Zeledón -Puriscal -Tarrazú -Tibás -Heredia -San Pablo -Santa Bárbara -Quepos -Buenos Aires -Corredores -Coto Brus -Esparza -Garabito -Golfito -Montes de Oro -Osa -Parrita

-Puntarenas

- Grecia

Centros en cantones con alerta amarilla sin clases-Escuela El Bosque,Cartago.

-Escuela Lámparas de Alajuelita.

-Escuela Juan Álvarez, Escazú.

-Escuela David Marín, Escazú.

-Escuelas de todo el distrito de Chirripó en Turrialba (73 centros educativos)

