Taxista que se quedó sin placas: He perdido más de un millón en nueve días sin trabajar

José Miguel López lleva nueve días sin poder conducir su taxi y asegura que acumula pérdidas por cerca de ¢1 millón, luego de que le retiraran las placas por estacionarse en zona prohibida en las afueras del aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela.

"No he podido trabajar. No soy solo yo, dependemos tres familias, porque somos dos choferes más y yo", relató el hombre de 56 años y vecino de Río Segundo, también en Alajuela.

López, quien es taxista en aquella terminal aeroportuaria, contó que el pasado 29 de julio, a las 11 p. m., llegó a dejar a un cliente que iba a salir del país. El problema es que el datáfono no funcionó para recibir el pago con tarjeta.

Por esa razón, dijo, el cliente tuvo que ir a buscar un cajero automático para pagarle. Él estacionó el taxi y acompañó al hombre al interior de la terminal.

Cuando regresó, unos minutos más tarde, ya el taxi no tenía las placas.

"Me fui a averiguar, porque el parte no tenía ni monto, como había un error (faltaba reglamento), solo le quitan a uno las placas y luego se las devuelven si aparecen, si fueron ingresadas y guardadas", narró con angustia.

Desde entonces, asegura, ha ido todos los días al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), en La Uruca, y las placas de su vehículo siguen sin aparecer.

"He perdido más de ¢1 millón, todos los días me dicen que venga mañana, que nadie las ha metido (las placas), en el sistema. Son demasiados días, yo ya estoy desesperado.

"Hoy (lunes) el jefe de aquí me dijo que las placas estaban, que me quedara en la fila, cuando llegué a la ventanilla me dijeron que no están ingresadas", relató el transportista.

Ante estas circunstancias planteó una denuncia ante la Contraloría de Servicios del Cosevi, aunque tampoco la queja le solucionó el problema.

"La explicación fue la misma, más bien nos piden que denunciemos. Ellos no estaban en capacidad de recibir la cantidad de placas que han llegado", dijo.

Esta mañana, contó López, la gente se puso "bravísima" por la falta de respuesta, por lo que los funcionarios tuvieron que pedir ayuda a la Policía, en caso de que los ánimos se alteraran más.

Una situación similar relató Luis Fernando Valverde, quien acompañaba a López este lunes, pues también a él le retiraron las placas.

Según dijo, en su caso el problema es el mismo.

"Hemos venido desde hace 10 días y nos dicen que no está en el sistema y entonces no se puede hacer nada", dijo.

De acuerdo con la información del Cosevi, en los primeros 17 días de la aplicación de la reforma a la Ley de Tránsito se retiraron 3.276 pares de placas.

Esa situación mantenía saturada la oficina donde se deben retirar las matrículas en la sede de la Uruca.

De acuerdo con la ley, el tránsito puede retirar las placas a los conductores que se estacionen en zonas no permitidas, aún si el dueño del carro no está presente.

Tras el levantamiento, los choferes afectados deben esperar tres días para iniciar con el trámite de devolución.

