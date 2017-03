Subvención estatal para transporte es de ¢26.000 millones

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) destina, cada año, unos ¢26.000 millones para subvencionar el servicio de transporte a los estudiantes.

El dato lo suministró Rosa Adolio Cascante, directora del Programa de Equidad (se encarga de las ayudas a los alumnos). Según ella, cerca de 125.000 niños y jóvenes reciben un bono de este tipo.

La funcionaria detalló que el beneficio diario puede ser de ¢500 a ¢2.500, según la distancia de la ruta y el estado de la carretera.

Para que un estudiante obtenga esta ayuda, debe demostrar que no tiene solvencia económica para pagar pasajes y que el trayecto que debe recorrer es solitario y peligroso. Incluso, en caso de duda, se pide que la Fuerza Pública confirme ese último punto sobre sitios de riesgo.

Aunque el bono es para el alumno, el dinero se entrega a la Junta de Educación del centro educativo, que debe pagarle a los autobuseros.

Adolio detalló que el aporte es un subsidio, no el pago total del pasaje. Por eso, puede ocurrir que el transportista cobre un monto mayor y el estudiante debe cubrir la diferencia.

Contratos

Aunque hay unas 1.207 rutas en todo el país, solo un 15% se otorgaron mediante licitación pública, desde el 2002. Actualmente, esos convenios son renovados cada año.

Bajo esta modalidad, el Ministerio le paga a las empresas por la cantidad de alumnos que transportan y la distancia que se debe recorrer.

No obstante, Adolio explicó que este sistema no puede ser ampliado, pues no existe un modelo tarifario, el cual debe ser definido por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).

Así, el restante 85% de las rutas opera entonces con subsidios al estudiante, el cual debe firmar un contrato con el empresario. Luego, se entrega el documento a la Junta de Educación para que pueda pagar.

Esto le permite al transportista hacer “lobby” para ganar clientes, admitió Adolio.

“Hay denuncias de participación de directores, docentes y de juntas educativas y eso genera conflictos, pues hay transportistas que tienen una ruta y de pronto llega otro y se lleva los clientes. Lógicamente pierden rentabilidad, Se investiga, pero en muchos casos faltan pruebas”, manifestó la directora.











