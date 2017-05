Sala IV ordena a MEP ayudar a reprobados en bachillerato, pero mantiene examen

Recurso de amparo interpuesto por diputado

Tribunal resolvió que no le compete determinar si la prueba debe mantenerse o eliminarse

La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Edudación Pública (MEP) implementar un plan para ayudar a los alumnos que reprueben los exámenes de bachillerato.

Este fue la decisión al resolver un recurso de amparo presentado en diciembre por el diputado socialcristiano Luis Vásquez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien considera que tales exámenes coartan el derecho a la educación de los alumnos y limita la continuidad de los estudios a aquellos que aspiran a llegar a la universidad.

Los magistrados declararon parcialmente con lugar los reclamos de Vásquez, por lo que le exigen al MEP un plan de apoyo para facilitar que los alumnos puedan ganar las pruebas si las vuelvan a realizar.

"Se ordenó a la ministra de Educación y presidenta del Consejo Superior de Educación, coordinar y disponer todas las actuaciones a fin de que en el plazo de 18 meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se desarrollen planes efectivos para las personas reprobadas", informó el departamento de prensa de la Sala Constitucional, en un comunicado.

La Sala, no obstante, resolvió que no le corresponde determinar si procede o no la continuidad o supresión de las pruebas de bachillerato, y que esa es una responsabilidad del Gobierno.

Hace aproximadamente un mes el MEP anunció la creación de una nueva modalidad de bachillerato "a la medida", la cual divide en dos pruebas los contenidos de bachillerato para cada asignatura. Así, en junio realiza el diagnóstico de la materia de décimo año y en noviembre la de undécimo.

En el 2016, el 73% de los estudiantes pasaron el examen, la mejor promoción de los últimos años.