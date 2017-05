Profesores excluidos de privilegios en la UCR piden aumento salarial

Los docentes interinos de la Universidad de Costa Rica (UCR) reclaman los mismos derechos salariales y privilegios que sus colegas nombrados en propiedad en esa casa de estudios superiores.

Exigen el pago de salario por todos los meses del año, no solo los que corresponden al curso lectivo (ocho meses). Además, piden la aplicación del régimen académico como a los profesores con plaza; es decir, con la posibilidad de aumentar su salario base conforme ascienden de categoría al obtener nuevos títulos profesionales, más experiencia o hacer publicaciones.

La UCR tiene 3.623 docentes interinos que representan el 68% del profesorado. Con plaza fija hay 1.726 (32%).

Todos están incluidos en la convención colectiva, pero los beneficios se aplican de manera diferente, precisamente, por el sistema de pago para cada grupo. De esta forma, por ejemplo, sobresueldos como las anualidades se calculan sobre un salario menor en el caso de los interinos.

Entre tanto, el aguinaldo, se estima sobre ocho meses que son el plazo de los nombramientos, pues, a muchos, no se les paga salario cuando la Universidad está en vacaciones.

Sus reclamos se dan justo en un momento en que la UCR está obligada a revisar sus finanzas, pues el pago de pluses como el caso de la anualidad tiene en riesgo su salud financiera.

La Universidad gasta el 80% de su presupuesto en el plago de planilla, que incluye los pluses. Para este año, el presupuesto de esta universidad fue de ¢332.542 millones.

Sin embargo, para los afectados, su lucha está fundamentada en el principio de "igual trabajo, igual salario", consagrado en el artículo 57 de la Constitución Política.

En su criterio, ellos hacen el mismo trabajo que los docentes en propiedad pero laboran en condición de "precariedad" con respecto a los otros. La situación los ha llevado a presentar recursos ante la Sala Constitucional.

Así lo explicó uno de los representantes del Comité de Personas Interinas de la UCR,que usa la red social Facebook para dar a conocer su situación. Tiene 2.336 seguidores

"En mi caso, estoy a tiempo completo, pero solo me nombran por dos periodos de cuatro meses al año, que es cuando los alumnos asisten a lecciones. Los demás meses, me toca hacer cursos de verano para poder salir con el salario.

"Además, el aguinaldo solo me lo pagan con la base en esos ocho meses y no tenemos derecho a seguridad social cuando se nos termina el nombramiento. Esa es la situación de muchos interinos", dijo el vocero del movimiento, quien pidió reservar el nombre por temor a alguna represalia.

Además, sostuvo el vocero, los docentes en propiedad pueden ascender en cuatro categorías en el régimen académico y servicio docente. Este sistema clasifica a los profesores universitarios en categorías con base en sus méritos académicos y experiencia. Cada estrato tiene un salario base, si un docente aumenta de categoría, se le incrementa el salario base y le pagan los logros académicos acumulados.

En el caso de los interinos, ellos no pasan de la primera categoría, su salario base no cambia mientras se mantengan en esa condición, pero sí les pagan los méritos académicos.

"Se puede decir que los que tienen propiedad reciben, mínimo, ¢100.000 más de salario base comparando categorías. Para los que estamos discontinuos eso cambia porque el salario de ocho meses hay que rendirlo 12 meses. Hay interinos que tienen los méritos para ser catedráticos, la diferencia de salario es abismal en esos casos", manifestó el vocero.

Para el rector de la UCR, Henning Jensen, solo con un cambio en la normativa es que los interinos pueden llegar a tener el mismo salario que los propietarios.

"Para que tengan el mismo salario, tendría que aplicarse el mismo reglamento de régimen aalarial para interinos y propietarios. Si una persona no recibe salario en interciclos, esa es una decisión de la unidad académica, no de la Administración", explicó el rector.

Plazas sin cambios significativos

La principal petición de los docentes interinos es que se les nombre en propiedad, muchos llevan hasta 32 años sin lograr ubicarse en una plaza fija.

Entre el 2012 y 2016, las docentes interinos se han mantenido entre 3.400 y 3.600, no ha habido cambios significativos.

Jensen explicó que la apertura de plazas en propiedad es potestad de las Asambleas de Escuela o de la Facultad, no de la administración.

"Las razones (por las que las unidades académicas no abren plazas) son muy variadas. Unas lo hacen por ahorro, otras porque esperan a docentes que están el extranjero, otras se basan en la evaluación docente, otras esperan que las personas obtengan un grado académico más alto, y así podemos agregar más razones", detalló el rector.

Jensen solicitó a cada unidad académica, mediante una resolución reciente, presentar un plan de reducción de interinazgo a corto, mediano, y largo plazos.

Otras peticiones

Los docentes interinos también piden celeridad a la hora de recibir el pago de su salario una vez comenzado el semestre. Según ellos, una vez que se inician las clases, la Universidad tarda hasta tres meses para normalizar el pago.

Además, piden que se les tome en cuenta para votar a la hora de elegir rector, ya que solo se les permite el sufragio a los funcionarios que tienen plaza fija, y, también, quieren formar parte de la negociación de la convención colectiva.

Actualmente, la administración y el sindicato negocian el acuerdo laboral que le cuesta a la UCR unos ¢42.000 millones al año. La anualidad es uno de los beneficios que más han atizado el diálogo. En el 2015, el rector señaló la urgencia de hacer un recorte a ese beneficio ya que, de no realizarlo, “podría poner en riesgo la estabilidad financiera de esa casa de estudios”.

En abril, el Consejo Universitario de la UCR derogó el acuerdo del 2009 que subió el pago de anualidad de 3%, como está estipulado en la convención colectiva, a 5,5%. Con la anualidad del 5,5%, la UCR pagaba unos ¢30.000 millones al año.

"Llevo 32 años de ser interina, nunca he podido concursar por una plaza"

En 1985 una funcionaria entró a la Universidad de Costa Rica (UCR) como docente interina tiempo completo con la esperanza de que sus méritos académicos la ayudaran a conseguir una plaza fija. Hoy, 32 años después, sigue sin conseguir un puesto en propiedad.

Según contó la funcionaria, hace más de 10 años el requisito para obtener un plaza en propiedad era tener el grado de licenciatura, ella lo obtuvo pero, justamente, congelaron por 10 años la apertura de nuevos puestos en propiedad.

"Cuando nuevamente abrieron los concursos para nuevas plazas, cambiaron los requisitos, ahora pedían la maestría para pasar de interino a propietario. Inclusive, muchas unidades académicas piden el doctorado como requisito", explicó la funcionaria, quien prefirió que no se publicara su nombre.

Actualmente, la docente tiene un salario base de ¢775.000, pero , según ella, por sus méritos académicos, debería tener un salario base de cerca de ¢1 millón.

"Nunca he podido concursar por una plaza. Los interinos no podemos ingresar al Régimen Académico porque no tenemos plaza. Nuestra categoría es interino, uno siente un poco de vergüenza decir que es interino después de tantos años", contó la funcionaria.

Según explicó, han presentado recursos de amparo para pedir igualdad de salario por igual trabajo, pero, según ella, la Administración ha respondido que los interinos "no tienen las cualidades de los que tienen plaza y están en el régimen académico".

"Los docentes en propiedad tienen prioridad sobre los interinos. Nos han quitado cursos para dárselos a ellos. Los docentes interinos cubrimos los cursos que ellos no quisieron dar, los que no fueron del agrado de ellos. Somos discriminados y con mucho nivel de estrés, no se sabe si uno va a seguir teniendo trabajo", dijo la profesora.