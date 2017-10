Presidente del INA: No sabemos por qué los egresados no se insertan al mercado laboral

El presidente del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Minor Rodríguez, confía en que el convenio firmado con la Organización Internacional de Trabajo (OIT), por ¢450 millones, responda por qué el 60% de los alumnos desempledos que ingresaron INA no logran incorporarse al mercado laboral luego de terminar sus estudios.

Él afirma que no lo sabe, pero el sector empresarial cree que una de las respuestas es que la oferta educativa del INA no se acopla a las necesidades del mercado laboral y que los alumnos no salen bien preparados en cuanto a destrezas.

Justamente, el convenio con la OIT permitirá que la oferta curricular del INA responda a las necesidades del sector productivo.

A continuación extracto de la entrevista con el jerarca.

-El informe de modenización del INA indica que los cursos y carreras de la institución no están dando resultados en cuanto a empleabilidad, graduaciones y oferta laboral. ¿Cuando usted ingresó en el 2014 al INA como presidente se enteró de la situación?

-Cuando yo vine aquí, luego de conocer el plan estratégico institucional y algunos asuntos que estaban aún pendientes, iniciamos un trabajo de comunicación con el sector empleador, con el sector sindical, con cooperativismo y solidarismo. Hicimos más de 12 sesiones de trabajo en las distintas regiones el país. A lo largo del 2015 y 2016 lo que se hizo fue monitorear con las empresas y sindicatos su percepción de los servicios del INA. La percepción fue que la formación profesional actual ha ido cambiando, que la revolución industrial 4.0 está con nosotros en Costa Rica desde hace años y que también el INA debe ponerse a tono.

-Según los datos enviados, el 60% de las personas desempleadas que terminan los estudios en el INA, continúan sin trabajo. ¿Eso es un fracaso en la labor del INA?

-Depende de en qué sector estemos hablando. Hay sectores como electrónica, mecatrónica y electricidad donde la incorporación al mercado laboral es del 100%, en otros sectores es muy bajo. Lo que hay que hacer es un análisis de todo el INA para ver cuáles sectores son más demandantes y cuáles sectores han ido decreciendo o son menos dinámicos en la economía nacional.

-¿Por qué es que los egresados no logran insertarse al mercado laboral?

-Es una conclusión suya. En algunos de los sectores es más dificil que los egresados del INA se incorporen al mercado laboral, pero en otros es muy rápido, por ejemplo, mecatrónica es el 100%.

-Se lo estoy preguntando porque es una de las conclusiones del documento que ustedes mismos elaboraron. Decía que era difícil que los alumnos ingresaran al mercado laboral

-Exacto. En algunos sectores hay dificultad para que los muchachos se incorporen de inmediato al mercado laboral

-¿Cuáles sería los razones por las cuales no se logran incorporar al mercado laboral?

-Para eso es el plan de modernización. Tenemos que verificar si hay que cambiar la metodología, el diseño curricular, el equipamiento, la capacitación docente y la articulación con el mercado laboral. Hay que ver dónde está la oportunidad de mejora y debilidad que hay que fortalecer. Ahorita, si me pregunta, no lo sabemos, para eso es el estudio.

-Entonces, ¿el INA no sabe por qué sus alumnos no se incorporan al mercado laboral?

-Yo no sé por qué estás con el leitmotiv del mercado laboral de que no se insertan. En realidad, el plan de modernización no se está haciendo para eso (...) El plan de modernización del INA abarca mucha más que la modernización de la currícula (sic).

-¿Por qué hay baja en graduados?

-Lo que cambió en el Plan Nacional de Desarrollo fue el indicador; entonces si antes el Plan Nacional de Desarrollo decía "personas atendidas" ahora el indicador cambió por "personas graduadas del programa". No es lo mismo que yo le sume todas las personas que fueron atendidas a cuáles se graduaron de programas. No es lo mismo sumar todos los módulos a sumar los graduados de programas.

"La forma en que nos esta midiendo Mideplán es por graduados y no por personas atendidas. El número se ve más pequeño pero no porque haya reducido la cantidad de personas (graduadas), si no que ahora la estadística se saca con otro indicador".

-La necesidad de anticipar la demanda del mercado laboral fue reconocida en el 2010 por la Junta Directiva del INA, según el informe. ¿Por qué se tardaron siete años en hacer algo?

-Se hicieron algunos intentos con cooperación española, con institutos de formación de Centroamérica y planes pilotos que han servido muy puntualmente, pero ahora queremos hacerlo institucionalmente. Cómo lograr que la prospección sea una actividad cotidiana en el INA, medible anualmente, ese es el paso que queremos dar en todo el INA y todos los sectores que pueden tener la capacidad de hacer la lectura del comportamiento del mercado laboral hacia el futuro.

Usted entró al INA en el 2014. ¿Qué pasó en la institución en el 2010, cuando se hicieron las advertencias?

-Yo no sé de donde toma el 2010, podríamos irnos incluso más atrás. El INA empieza en el año 1965 en aquel tiempo solo había café, banano y vacas; ahora tenemos dispositivos médicos, chips, tecnología, diseño web, animación digital. El mercado ha cambiado, no cambio del 2010 para acá, ha cambiado en los últimos 50 años y sigue cambiando y va a ser muy cambiante el punto de referencia que se pueda decir.

"Tenemos que pasar a un proceso de institucionalización de todas estas nuevas formas de hacer la educación técnica y educación profesional, tiene que ver con esos procesos. Entonces, no es que el INA no ha querido hacer algo, hemos hecho algunos intentos de hacer prospección en algunos scetores como construcción, o en aire acondicionado, pero eso no es suficiente. Hay que hacerlo en todo el INA de manera sistemática y técnica, para identificar el comportamiento de los empleos del futuro".

-¿El sector empresarial les ha advertido de que la oferta laboral no se ajusta a los requerimientos del mercado?

-Algunas cámaras sí, otras no tanto. Algunas se sienten más satisfechas y otras son más exigentes, reclaman que los graduados del INA no son suficientes que deberían ser más, algunos sectores son más dinámicos y otros no tanto. Por ejemplo, con mecánica de vehículos, en toda la existencia del INA hemos sido muy existosos, pero no debemos dejar de lado que ya están encima los vehículos eléctricos y autónomos; hay una transformación en el mercado al cual el INA tiene que adaptarse.

Con la modenización del INA y las debilidades, ustedes aprobaron reducir la jornada laboral de sus funcionarios de 42 a 40 horas por semana. ¿No es esto contradictorio?

-No es una aprobación, es una orden de un juez de Trabajo que pidió que ajuste la jornada igual que los demás funcionarios del Estado que laboran 40 horas semanales. Lo que tuvimos que hacer fue obeceder fue una orden de un juez.