Diputados revisarán gasto de 'U' públicas por cada estudiante

Comparecencia de rectores

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Las cinco universidades públicas deberán entregarle información a los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público sobre el monto que invierten en cada estudiante.

Esa fue la solicitud que recibieron la tarde del jueves los rectores de las casas de enseñanza, quienes asistieron a ese foro legislativo para dar cuentas sobre la administración de los fondos que se les asignan.

Las universidades también deberán aportar datos sobre el tiempo promedio de graduación de los alumnos, empleabilidad, criterios para construir sedes regionales y porcentaje del presupuesto que se dedica a pagar planilla.

"El tema de las universidades es igual que las obras del ICE. El tema es cuánto cuestan" Otto Guevara.

De acuerdo con Mario Redondo, presidente de la Comisión, las declaraciones de los jerarcas universitarios y la información adicional que proporcionarán se usarán como parte de un diagnóstico sobre las fortalezas y las carencias de la educación superior pública.

"El tema de las universidades es igual que las obras del ICE. El tema es cuánto cuestan", manifestó el libertario Otto Guevara a modo de crítica, en referencia a los ¢3,3 millones anuales que invierte la Universidad de Costa Rica (UCR) –según el informe rendido por esa institución– en cada alumno, cifra que para el legislador resulta excesiva.

Por su parte, Epsy Campell, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), cuestionó que algunas universidades exoneren del pago de matrícula por rendimiendo académico inclusive a los alumnos que provienen de colegios privados.

"Cuando usted es rico y le dicen que no pague la matrícula, eso no significa nada. ¿Cómo es que con tan pocos recursos que tenemos, a los alumnos de colegios privados les damos reconocimientos económicos y estamos sacando plata pública para darla a quienes no la necesitan", objetó la diputada.

Énfasis en admisión y becas. Durante la comparecencia, los jerarcas universitarios ensalzaron los sistemas de admisión y becas de sus universidades.

Alberto Salom, rector de la Universidad Nacional (UNA), destacó que en ese centro de estudios el 86% de las becas se asignan a estudiantes con limitaciones económicas. Un 4% se da por participación relevante (actividades extracurriculares), 2% a hijos de empleados y 8% por rendimiento académico.

Henning Jensen, de la Universidad de Costa Rica (UCR) también hizo hincapié en la inversión en becas, la cual, para 2017, se prevé que sea de ¢24.000 millones.

"Tenemos un sistema que es ejemplar para América Latina, y que de 2012 a hoy ha crecido un 235%", manifestó Jensen.

El rector, además, reprochó que se acusara a las universidades públicas de darle ayudas a quienes no las necesitan.

"Solo el 5,22% de nuestros estudiantes que provengan de colegios privados tienen beca. ¿Y por qué tienen beca? Porque nuestro sistema de becas también reconoce el mérito académico y reconoce la participación en actividades culturales", dijo Jensen, quien detalló que el 65% de los alumnos que ingresan a la UCR proviene de colegios públicos.

Julio Calvo, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) informó de que el porcentaje de alumnos becados alcanza el 60%.

No obstante, el jerarca universitario también señaló cifras que, en su opinión, son preocupantes.

" (...) Todos los muchachos de colegios privados se apuntan a ir al ITCR (...) Somos la universidad pública que tiene ese indicador más arriba, nos preocupa" Julio Calvo, rector del ITCR.

Por ejemplo, el hecho de que solo el 40% de la matrícula de esa institución sean mujeres, así como que el 23% de los estudiantes que ingresan a esa entidad provengan de colegios privados.

"Diay, las carreras del ITCR ahora son de alta demanda (en el mercado) y todos los muchachos de colegios privados se apuntan a ir al ITCR (...) Somos la universidad pública que tiene ese indicador más arriba, nos preocupa. Estamos tomando medidas para ver cómo limitar eso", dijo Calvo.

Contrario a las preocupaciones del ITCR por la paridad de género en sus aulas, Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN) informó complacido que en esa casa de enseñanza, las mujeres representan el 50% de los estudiantes. La matrícula, dijo Prieto, está compuesta en un 92% por personas provenientes de colegios públicos.

Empero, Prieto también se quejó de que a la UTN (creada por ley de 2008) se le asignen menos recursos que a las demás instituciones de educación superior pública, y pidió que se les otorgue un crédito similar al que recibieron las otras cuatro universidades públicas.

El jerarca hizo referencia al préstamo del Banco Mundial de $50 millones para cada una.

DEL ARCHIVO: 'U' públicas logran acuerdo para crédito de $200 millones

El último en hablar fue Edgar Castro, rector a.i. de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), quien informó de que de sus 32.000 estudiantes, un 96% se graduaron de secundarias públicas. Entre los alumnos, dijo Castro, se cuentan 350 privados de libertad, quienes estudian mientras cumplen su condena.

De acuerdo con el funcionario, la entidad destina ¢2.100 millones anuales a becar a 9.000 personas.

Al final de la audiencia, los rectores señalaron que la educación pública aún debe cerrar brechas en cuanto a equidad de oportunidades.

Concluida la cita, Salom lamentó que se abordara con tan poco tiempo la situación de cada universidad.

"A mí me encantaría que en Costa Rica haya un sistema en virtud del cual la gente visite las universidades y se tome todo el tiempo del mundo para sacar conclusiones, no en un contexto como este que desgraciadamente está matizado de política", lamentó Salom.