Manifestantes cristianos exigen cancelar lecciones de sexualidad en los colegios

Bajo el lema "a mis hijos los educo yo", un grupo de manifestantes se congregó en la Plaza de la Democracia, en San José, la mañana de este sábado.

El objetivo del grupo era protestar contra la nueva asignatura de Educación para la Sexualidad que impartirá el Ministerio de Educación Pública (MEP) a los alumnos a partir de décimo año.

Los asistentes, en su mayoría vestidos de blanco, exigían que en los colegios no se eduque sobre contenidos que, según consideran, deberían enseñarse en los hogares.

El movimiento sostiene que el contenido de la nueva asignatura es irrespetuoso de sus creencias religiosas.

"Creemos en lo que dice la Biblia: varón y hembra los creó, y que la educación de nuestros hijos está en nosotros como padres, y que el MEP no debe meterse en esa parte. No estamos en contra de la educación sexual pero creemos que es en el seno de la familia", expresó Mauricio Vargas, vecino de Heredia.

Durante el encuentro, en un toldo, se vendieron libros que, según los organizadores de la protesta, son "antídotos contra la ideología de género".

El 5 de julio, al presentar el nuevo programa, Sonia Marta Mora, ministra de Educación, aseguró que para crear la nueva asignatura se tomaron en cuenta las cifras sobre violencia doméstica, femicidios y embarazos adolescentes, y que en las lecciones se enseñaría a los jóvenes a prevenir esas situaciones.

Para Mayra Vargas, una de las asistentes a la concentración, ese argumento no justifica las lecciones.

"Todos sabemos que esos problemas han sucedido siempre pero hay otras formas de ayudar a esas personas y es solo a través de Jesús y de creer en la Palabra", manifestó Vargas.

Por su parte Rebeca Salas, vecina de Heredia, expresó preocupación por el hecho de que a los jóvenes se les enseñe sobre diversidad sexual.

"Esto no quiere decir que vamos a hacer a un lado ni a señalar personas, porque Dios no nos manda a eso. El problema es que no nos están respetando nuestros pensamientos y no queremos que se inculque que son normales cosas que no lo son", dijo Salas.

Los primeros manifestantes llegaron a las 9 a. m. y se reunieron en la explanada de la plaza, junto a avenida segunda. La actividad terminó a las11.45 a. m., cuando los líderes religiosos dejaron de hablar y se apagaron los parlantes.