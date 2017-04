MEP pagará en dos partes deuda de ¢26.000 millones con la CCSS

Acuerdo entre instituciones fue firmado este viernes

El Ministerio de Educación Pública (MEP) llegó a un acuerdo con la CCSS para saldar la deuda por ¢26.637 millones de cuotas obrero-patronales producto de un incentivo pagado a los docentes entre el 2010 y el 2014 que, según la Caja, el Ministerio no reportó.

Marco Fallas, viceministro administrativo del Ministerio explicó que el pago se hará en dos partes: este viernes se entregaron poco más de ¢7.000 millones y el resto se cancelaría en setiembre, a más tardar.

Con este acuerdo, la CCSS le retira al MEP la condición de patrono moroso. De esta forma, se normaliza la atención médica para todo el personal del Ministerio, en relación con entrega de medicamentos, servicios hospitalarios, tramite de incapacidades y demás servicios a que tienen derecho como asegurados.

"Quisiera aclarar que el MEP nunca incurrió en morosidad en el pago de las planillas ordinarias, el diferendo con la CCSS se debió a un cambio de criterio sobre la naturaleza no salarial del incentivo, denominado IDS". Marco Fallas, viceministro de Educación

Debido a la deuda pendiente, algunos empleados del Ministerio de Educación reportaron problemas para recibir los servicios médicos. Además, tenían que pasar a facturar los servicios para que la cuenta fuera pasada a su patrono.

La Nación informó el miércoles de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) emprendió una gestión de cobro administrativo, luego de que el Ministerio incumpliera el compromiso de pagar en diciembre pasado.

Fallas aclaró que el MEP nunca incurrió en morosidad en el pago de las planillas ordinarias. El cobro hecho por la CCSS se debió a un cambio de criterio sobre la naturaleza no salarial del incentivo, denominado IDS (Índice de Desarrollo Social Relativo), que se paga al personal de las instituciones educativas en zonas de menor desarrollo socio económico.|

La versión de Educación es que a finales del 2016, luego de un extenso litigio en sede administrativa, la CCSS determinó que el pago del incentivo realizado entre los años 2010 y 2014 constituía parte del salario y, por lo tanto, estaba sujeto a todas las deducciones de ley.

El MEP se opuso a esta pretensión, debido a la existencia de un dictamen de la Procuradoría General de la República (PGR) que calificaba el IDS como una compensación económica no salarial.

Sin embargo, el 10 de febrero del 2017, la PGR cambió aquel criterio y señaló que el IDS sí es de naturaleza salarial. Como consecuencia, el MEP tuvo que asumir el pago correspondiente.

El viceministro, además, señaló que el pago en diciembre no se realizó debido a que el Ministerio de Hacienda no autorizó el giro de los recursos, precisamente, porque mantenían el criterio de que el IDS no era considerado salario. Sin embargo, luego de emitido el criterio de la PGR, en febrero pasado, Hacienda autorizó el pago de esa deuda.

Desde esa fecha, el MEP se encontraba en negociaciones con la Caja para honrar la deuda.

El pago del incentivo IDS le cuesta al MEP unos ¢24.000 millones anualmente.











