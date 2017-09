MEP paga plus en 106 en distritos que no corresponden

Los docentes que trabajan en el Ministerio de Educación Pública (MEP) reciben un incentivo por laborar en distritos de bajo y muy bajo nivel de desarrollo socioeconómico.

Sin embargo, muchos de ellos lo tienen aun cuando laboran en 106 comunidades que no pertenecen a esas categorías. Se trata del incentivo llamado índice de desarrollo social (IDS) que se le paga a los funcionarios por laborar en instituciones ubicadas solo en los distritos pobres.

Según el Sexto informe del Estado de la Educación , 157 distritos están en condición de desarrollo relativo bajo y 53 en zonas de desarrollo relativo muy bajo; esto da un total de 210 distritos.

El MEP adicionó otros 32, o sea, que en total se debe retribuir el IDS a los funcionarios que laboren en 242 distritos.

No obstante, el informe indica que en 2015, el plus se pagó en 348, es decir, los docentes de 106 distritos recibieron el pago pese a que la localidad no cumplía con el índice de desarrollo relativo bajo o muy bajo o por no ser parte de las excepciones del Ministerio.

El MEP está pagando sobresueldo al personal que labora en distritos como Santa Ana, Colón, Barva, San Pablo, Alajuela, Palmares o Atenas.

En 2016, por el IDS se pagaron ¢22.000 millones a 27.712 trabajadores.

Marco Fallas, viceministro administrativo, admitió que el citado índice “está desfasado”, razón por la cual trabajan en una modificación, para que responda a criterios de “calidad, equidad y permanencia”. Se espera que la reforma esté lista para el próximo curso lectivo.

Fallas informó de que el IDS está basado en el decreto que emite el Ministerio de Planificación (Mideplan) para determinar el nivel de desarrollo de cada uno de los distritos del país.

“Sin embargo, esta clasificación no es la más efectiva, por cuanto el Mideplan lo hace con propósitos diferentes y no propiamente tomando en cuenta los componentes educativos.

“Por ejemplo, distritos considerados de alto desarrollo, como la Uruca, incluyen centros en condiciones de alta necesidad, como los ubicados en La Carpio”, explicó Fallas.