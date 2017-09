Director jurídico del MEP alega que fue destituido por su afiliación al PLN

El 6 de setiembre se le informó a Enrique Tacsan Loría su separación del cargo de director jurídico del Ministerio de Educación Pública (MEP), apenas unos días después de que circulara una foto del funcionario junto al candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti.

Autoridades del MEP aseguran que la destitución se decidió por mal desempeño del funcionario y que, por ocupar un cargo de confianza, él estaba enterado de que en cualquier momento su nombramiento podía ser revocado por la jerarca, Sonia Marta Mora, sin necesidad de motivar el acto o cumplir con el debido proceso.

Tacsan, quien se desempeñaba en el puesto desde el 2014, lo atribuye a persecución política luego de que circulara la fotografía tomada durante su asistencia al "Primer encuentro regional de educadores liberacionistas", en agosto anterior. Ahí asistieron también 200 funcionarios del MEP.

Sin embargo, el Tacsan explicó a este medio que él considera que es una persecución política porque él asistió, el 19 de agosto anterior, al A esa actividad asistió el candidado liberacionista, Antonio Álvarez Desanti, y otros 200 funcionarios del MEP.

"Yo no sé quién organizó la actividad. A mí una compañera me invitó y yo fui. Ese sábado iba con la esperanza de que en algún momento pudiera hablar con algunos de los personeros de ideas para mejorar el sistema educativo. Cuando estábamos ahí, alguien me tomó una foto acompañado de Álvarez Desanti. El lunes siguiente, las fotos circularon en las redes sociales y, a partir de ahí, en el MEP empezaron los rumores de que me iban a quitar del cargo por salir en esa foto y el miércoles me dieron la noticia", explicó Tacsan.

Antes de la foto, aseguró Tacsan, desarrollaba una agenda a futuro en el Ministerio, pero luego todo cambió.

La supuesta persecución política fue denunciada por el diputado liberacionista Rolando González en la Asamblea Legislativa, el mismo día de la separación del funcionario.

Razones

Entre las razones para la destitución, el MEP alega el mal desempeño que la Auditoría lo había evidenciado en varios informes. Según el Ministerio, la decisión no se relaciona con la afiliacion política del trabajador al Partido Liberación Nacional (PLN), la cual era pública y notoria en la institución.

El MEP señala que los controles aplicados y ejercidos por Tacsan en la dirección de Asuntos Jurídicos resultaron "poco efectivos" y fueron aplicados de forma superficial por "desconocimiento sobre el tema". Además, señala la ausencia de actividades para valorar la calidad del funcionamiento del sistema de control interno a lo largo del tiempo.

La Auditoría observó además que no se cumplieron los Planes Operativos Anuales del 2014 y 2015 y que en un documento, emitido por el mismo Tacsan en su condición de director jurídico, informó de 60 trámites de contratación y coordinación interinstitucional pendientes de ser atendidos, entre estos, convenios, adendas, acuerdos, resoluciones, etc.

"La responsabilidad para proponer y realizar las reformas que dieran cumplimiento a las recomendaciones de la Auditoria Interna, o para el cumplimiento de funciones internas como refrendos o verificación jurídica de convenios, etc., son del director jurídico, o sea del señor Tacsan Loría, quien, muy a pesar de la Administración que lo nombró, no pudo reaccionar de manera asertiva, iniciando él mismo, las acciones correctivas que estuvieran a su alcance o proponiendo a la Administración los cambios necesarios para dar debido cumplimiento al informe de Auditoría", explicó la dirección de Prensa del MEP.

Tras ser destituido, Tacsan regresará a su puesto en propiedad como asesor jurídico del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup).

El funcionario relató que, cuando él fue nombrado en la Dirección Jurídica le informó al MEP que había trabajado en la campaña política del excandidato presidencial, Johnny Araya, hasta el último día de la segunda ronda.

"Yo les dije, necesito que ustedes sepan esto: yo era uno uno de los pocos que estaban con una bandera gritando 'Johnny, Johnny'. Yo les confesé mi afiliación política", explicó Tacsan.

Según el, mientras estuvo en su cargo se aprobaron 102 convenios de cooperación entre el MEP y otras instituciones en el 2015; 159 en el 2016, en el primer trimestre del 2017, 80 convenios.

El MEP, entre tanto, dice que esperaba que cuando la Administración le requiriera el cargo por considerar que su ciclo en el puesto está agotado, Tacsan presentara su renuncia para corresponder a la confianza depositada en él inicialmente.

"El señor Tacsan no renunció y recurrió ante el señor diputado González a denunciar persecución política y, evidentemente, no le informó del incumplimiento con los informes y recomendaciones de la Auditoria Interna".

"Pero no ocurrió así. El señor Tacsan no renunció y recurrió ante el señor diputado González a denunciar persecución política y, evidentemente, no le informó del incumplimiento con los informes y recomendaciones de la Auditoria Interna, ni con la propia aceptación de él mismo a la Administración, de que más de 60 asuntos administrativos quedaban sin tramitar, por cuanto su Dirección no encontraba la forma de ejecutarlos correctamente. Es por tanto falso que en el MEP se esté persiguiendo al señor Tacsan por razones políticas, ni por ningún otro motivo", argumentó el Ministerio.