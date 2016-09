Jorsua López: El atleta destacado que recibirá la Antorcha de la Libertad

Cursa undécimo en el Liceo Experimental Bilingüe de La Cruz

Atleta destacado, jugador de balonmano y estudiante con calificaciones entre 80 y 90. Así es Jorsua López Morales, el joven de 17 años que el próximo martes 13 de setiembre recibirá la Antorcha de la Libertad en la frontera norte de Peñas Blancas.

Si bien, las calificaciones son importantes, este año fue el rendimiento deportivo el que inclinó la balanza a favor de este muchacho, oriundo de La Cruz, Guanacaste, y estudiante de undécimo año del Liceo Experimental Bilingüe de esa comunidad.

En su casa, ubicada en barrio Irving —a un kilómetro del centro de La Cruz—, reina la alegría y el orgullo desde hace 20 días, cuando López llegó con la noticia, mientras que en el colegio, los compañeros le brindan apoyo a diario para la travesía.

Jorsua reconoce estar emocionado y afirma que su objetivo es representar bien al centro educativo, por lo que los entrenamientos no han parado.

"No me lo esperaba, casi siempre eligen por mejores promedios, pero este año le dieron la dicha de recibir la Antorcha a un atleta. Desde hace cuatro años compito, tanto en atletismo como en balonmano, soy el central del equipo y la profe dijo que mis notas son buenas, por eso me eligió", explicó López.

Al igual que él, sus compañeros, Richard Flores, Justin Gutiérrez y Stephanie Mendoza; cursan undécimo año y sobresalen en el ámbito deportivo. Los dos muchachos compiten en balonmano, mientras que la joven es parte del equipo de fútbol sala y 11.

López mencionó que este año serán menos los atletas estudiantiles que estarán en la frontera con Nicaragua, ya que el director del Liceo les mencionó que por seguridad —debido a los problemas migratorios— no se enviará a una delegación más grande.

Luego de tomar la tea, López, Flores, Gutiérrez y Mendoza recorrerán aproximadamente 19 kilómetros, desde Peñas Blancas hasta La Cruz, donde entregarán el emblema de Independencia a otros jóvenes.

La Antorcha llegará a Cartago el 14 de setiembre y tras vivir esta experiencia, López seguirá entrenando, pero esta vez con miras a la final de balonmano de los Juegos Estudiantiles Nacionales, que se realizarán en Tarrazú del 25 y 30 de setiembre.











