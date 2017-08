Jénnifer: ‘Ignoré mi entorno para salir adelante’

Jénnifer Gómez tiene apenas 18 años. En la sala de su casa están colgadas las fotos de cuando se graduó de primaria y de secundaria, y en pocos días exhibirá el retrato como graduada de técnico medio que logró gracias a una beca completa de la Universidad Magister.

Además, se prepara para hacer el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR), en setiembre.

Esta convencida de que salir adelante no depende de dónde se viva. Esta joven reside en el precario Triángulo de Solidaridad, en Calle Blancos y s Sueña con entrar a la UCR para estudiar Administración de Empresas, montar su propia compañía y comprarse su propia casa.

“Puede que no existan los recursos económicos, pero si se quiere algo, se puede lograr; no depende del lugar en donde se viva. Yo estudie la primaria y secundaria gracias a becas, estudie el técnico con una beca que gané. El lugar donde vivo no es muy bonito, pero ignoré mi entorno y me propuse salir adelante”, contó la joven.

En este precario viven aproximadamente 300 familias,

El papá de Jénnifer trabajan en construcción y su mamá es cocinera; tiene dos hermanos menores.

La joven considera que ha logrado sus estudios gracias a que sus padres siempre le recuerdan que lo único que le va a dar un futuro es el estudio. Eso se lo repiten siempre.

“Veo todos los días aquí jóvenes que están desperdiciando su vida, sin estudiar ni trabajar. La misma gente de aquí me dice que siga adelante, ya que yo no he sido como otras jóvenes que quedan embarazadas y ya no pueden estudiar, manifestó Gómez.